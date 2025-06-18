Хотите узнать о Суздале, о тех, кто здесь жил, а также о местных обычаях, но боитесь, что заскучаете и утомитесь от сухих дат? Тогда Вам сюда! Забудьте про сухие лекции и даты.



Во время нашей прогулки Вы услышите не только мой рассказ, но и сами станете активными участниками экскурсии, отвечая на вопросы и разгадывая загадки. Интересно будет и взрослым, и детям! После каждого правильного ответа полагается вкусная конфета.