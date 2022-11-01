Хотите узнать о Суздале, о тех, кто здесь жил, а также о местных обычаях, но боитесь, что заскучаете и утомитесь от сухих дат? Тогда Вам сюда! Во время нашей прогулки
Описание экскурсии
В ходе нашей экскурсии мы с вами:
- побываем на Торговой площади и отгадаем, кого на Руси на самом деле называли гостями;
- узнаем о быте и нравах местных купцов и угадаем, без какого напитка на Руси не обходилось ни одно застолье;
- побываем возле старинной русской избы XIX века и поговорим о традициях русского деревянного зодчества, а также отгадаем, откуда пошло слово «изба» и узнаем по каким дням на Руси начинали строить избы;
- узнаем о том, как наши предки выбирали место для строительства дома и что делали, чтобы привлечь в новую избу счастье и достаток;
- угадаете, что значит «перепекать» детей и где жил домовой;
- пройдем вглубь Суздальского кремля, где внимательно рассмотрим часы-куранты и угадаем, что на них написано;
- поднимемся на древнюю городскую стену и определим место, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова», здесь же узнаете об образе жизни горожан XIX века и их основных развлечениях;
- отправимся на смотровую площадку, где полюбуемся сказочным пейзажем, посчитаем маковки церквей и поговорим о том, почему в Суздале так много храмов и кто их строил;
- посетим самый древний монастырь города, где вы услышите рассказ о монахах схимниках и о самой почитаемой суздальской святой, здесь же после экскурсии по желанию, можно подняться на самую высокую городскую колокольню, полюбоваться видом и ударить в колокол.
По понедельникам в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рождественский собор (снаружи)
- Гостиный двор
- Торговая площадь
- Ризоположенский монастырь и др
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Ризоположенский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 9.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Елена очень интересно, душевно, доступно для детей рассказала нам о Суздале. Спасибо!
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О
Елена, спасибо большое за экскурсию! Все доступно, понятно и интересно! Была разновозрастная группа, всем очень понравилось! Удачи вам!
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С
Спасибо за интересную экскурсию, было интересно и взрослым и детям)
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Р
Экскурсия потрясающая, было очень интересно, рекомендую
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Е
Большое спасибо за познавательную и насыщенную экскурсию!
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А
Елена прекрасный и интересный экскурсовод, рекомендую
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