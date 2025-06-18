Жили-были в Суздале

Хотите узнать о Суздале, о тех, кто здесь жил, а также о местных обычаях, но боитесь, что заскучаете

Хотите узнать о Суздале, о тех, кто здесь жил, а также о местных обычаях, но боитесь, что заскучаете и утомитесь от сухих дат? Тогда Вам сюда! Забудьте про сухие лекции и даты.

Во время нашей прогулки Вы услышите не только мой рассказ, но и сами станете активными участниками экскурсии, отвечая на вопросы и разгадывая загадки. Интересно будет и взрослым, и детям! После каждого правильного ответа полагается вкусная конфета.
Жили-были в Суздале
Жили-были в Суздале
Жили-были в Суздале
Жили-были в Суздале
Жили-были в Суздале
Жили-были в Суздале

Что вас ожидает 🤩

  • Рождественский собор (снаружи)
  • Гостиный двор
  • Торговая площадь
  • Ризоположенский монастырь

Что вас ожидает

  • Побываем с Вами на Торговой площади и отгадаем, кого на Руси на самом деле называли гостями.
  • Узнаем о быте и нравах местных купцов и угадаем, без какого напитка на Руси не обходилось ни одно застолье.
  • Побываем возле старинной русской избы XIX века и поговорим о традициях русского деревянного зодчества. Отгадаем, откуда пошло слово «изба» и узнаем по каким дням на Руси начинали строить избы.
  • Узнаете о том, как наши предки выбирали место для строительства дома и что делали, чтобы привлечь в новую избу счастье и достаток.
  • Угадаете, что значит «перепекать» детей и где жил домовой.
  • Пройдем вглубь Суздальского кремля, где внимательно рассмотрим часы-куранты и угадаем, что на них написано.
  • Поднимемся на древнюю городскую стену и определим место, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова». Также здесь Вы узнаете об образе жизни горожан XIX века и их основных развлечениях.
  • Отправимся на смотровую площадку, где полюбуемся сказочным пейзажем, посчитаем маковки церквей и поговорим о том, почему в Суздале так много храмов и кто их строил.
  • Посетим самый древний монастырь города, где вы услышите рассказ о монахах схимниках и о самой почитаемой суздальской святой. Здесь же после экскурсии по желанию, можно подняться на самую высокую городскую колокольню, полюбоваться видом и ударить в колокол.

Понедельник, среда, четверг, пятница в 10:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Ризоположенский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, пятница в 10:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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