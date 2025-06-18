Побываем с Вами на Торговой площади и отгадаем, кого на Руси на самом деле называли гостями.
Узнаем о быте и нравах местных купцов и угадаем, без какого напитка на Руси не обходилось ни одно застолье.
Побываем возле старинной русской избы XIX века и поговорим о традициях русского деревянного зодчества. Отгадаем, откуда пошло слово «изба» и узнаем по каким дням на Руси начинали строить избы.
Узнаете о том, как наши предки выбирали место для строительства дома и что делали, чтобы привлечь в новую избу счастье и достаток.
Угадаете, что значит «перепекать» детей и где жил домовой.
Пройдем вглубь Суздальского кремля, где внимательно рассмотрим часы-куранты и угадаем, что на них написано.
Поднимемся на древнюю городскую стену и определим место, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова». Также здесь Вы узнаете об образе жизни горожан XIX века и их основных развлечениях.
Отправимся на смотровую площадку, где полюбуемся сказочным пейзажем, посчитаем маковки церквей и поговорим о том, почему в Суздале так много храмов и кто их строил.
Посетим самый древний монастырь города, где вы услышите рассказ о монахах схимниках и о самой почитаемой суздальской святой. Здесь же после экскурсии по желанию, можно подняться на самую высокую городскую колокольню, полюбоваться видом и ударить в колокол.
Понедельник, среда, четверг, пятница в 10:45
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Ризоположенский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, пятница в 10:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
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