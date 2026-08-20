Экскурсия с суздальским крестьянином

Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Хочу показать вам колыбель Руси! Вместе со мной — гидом в образе суздальского стрельца — вы погуляете по уютным улочкам, где за поворотом открываются дивные пейзажи. Заглянете в купеческий дом и гончарную мастерскую, подниметесь на колокольню. Обещаю увлекательный рассказ о летописях Суздаля и необычные факты.
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином

Описание экскурсии

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни

Прогулка начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.
Во время экскурсии мы послушаем выступление церковного хора и станем свидетелями интересного явления под названием «Поющие фрески». Специально для нас мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит в храме церковные молитвы 17 века.
От эмоций — мурашки по коже!

Город-кладезь русской самобытности

Я открою вам главные страницы в истории города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:

  • Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
  • Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
  • Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
  • Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
  • Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.

Организационные детали

  • Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
  • Программа рассчитана на детей от 7 лет
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Эту экскурсию провожу лично я – Александр Варламов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Школьники2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 8460 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
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чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!

Входит в следующие категории Суздаля

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