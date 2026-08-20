Хочу показать вам колыбель Руси! Вместе со мной — гидом в образе суздальского стрельца — вы погуляете по уютным улочкам, где за поворотом открываются дивные пейзажи. Заглянете в купеческий дом и гончарную мастерскую, подниметесь на колокольню. Обещаю увлекательный рассказ о летописях Суздаля и необычные факты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни

Прогулка начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.

Во время экскурсии мы послушаем выступление церковного хора и станем свидетелями интересного явления под названием «Поющие фрески». Специально для нас мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит в храме церковные молитвы 17 века.

От эмоций — мурашки по коже!

Город-кладезь русской самобытности

Я открою вам главные страницы в истории города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:

Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;

Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;

Поговорим о русской одежде и обереговых символах;

Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;

Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.

Организационные детали

Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.

Программа рассчитана на детей от 7 лет

По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Эту экскурсию провожу лично я – Александр Варламов.