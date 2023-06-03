июн
июн
июн
Описание
Что вас ожидает
Суздальские тропы — от мастерской до колокольни
Прогулка начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.
Во время экскурсии мы послушаем выступление церковного хора и станем свидетелями интересного явления под названием «Поющие фрески». Специально для нас мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит в храме церковные молитвы 17 века.
От эмоций — мурашки по коже!
Город-кладезь русской самобытности
Я открою вам главные страницы в истории города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:
- Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
- Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
- Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
- Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
- Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.
Организационные детали
- Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
- Программа рассчитана на детей от 7 лет
- По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Эту экскурсию провожу лично я – Александр Варламов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Торговой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.