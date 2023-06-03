Экскурсия с суздальским крестьянином

Описание
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Ответы на вопросы
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Экскурсия с суздальским крестьянином
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
11
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни

Прогулка начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.
Во время экскурсии мы послушаем выступление церковного хора и станем свидетелями интересного явления под названием «Поющие фрески». Специально для нас мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит в храме церковные молитвы 17 века.
От эмоций — мурашки по коже!

Город-кладезь русской самобытности

Я открою вам главные страницы в истории города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:

  • Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
  • Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
  • Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
  • Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
  • Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.

Организационные детали

  • Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
  • Программа рассчитана на детей от 7 лет
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Эту экскурсию провожу лично я – Александр Варламов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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