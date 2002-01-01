Светлогорск, Янтарный, Балтийск — города, которые мы посетим.

Светлогорск — доброжелательный «аристократ», приглашающий вас на чашечку кофе. Это сказочное место хотя бы потому, что в Светлогорске жили два сказочника и их дома сохранились. Здесь прекрасный променад с солнечными часами «Зодиак» и лестницей — грозой калорий. Среди зелени и вилл мы отыщем органный зал в стиле «фахверк» и удивительную лютеранскую кирху которая теперь является Храмом Серафима Саровского. Вас с нетерпением ждут: морская нимфа, царевна лягушка и ундина у самого синего моря 🌊 — улыбчивый «трудяга» в соломенной шляпе, протягивающий вам в теплой ладони кусочек солнышка на счастье. Мы погуляем в парке 🌳 имени М. Беккера, пройдем по хорошо сохранившимся немецким улочкам. Заглянем на смотровую площадку карьера, где добывают янтарь и, конечно, попытаем счастье сами. Посетим янтарную пирамиду, сфотографируемся у янтарного дерева и заглянем в магазинчик крупнейшего в мире производителя изделий из янтаря, где при желании можно приобрести сувениры 🎁 и украшения.

Балтийск — «военный моряк», «боевой офицер» со дня основания. Мы увидим действующий 30-ти метровый маяк. Узнаем, что такое балтийская оплеуха, навестим императора Петра I и императрицу Елизавету Петровну. Прогуляемся по Морскому бульвару и Северному молу, вы увидите идущие в порт и стоящие на рейде корабли. При желании посетим Свято-Георгиевский морской собор, расположенный в здании бывшей лютеранской кирхи, 1886 года постройки. В соборе установлена рака в форме морского корабля с частицей мощей адмирала Ф. Ф. Ушакова, первого из моряков, причисленного к лику святых.

На обратном пути в посёлке Взморье любителей рыбки ждёт рыбный магазин группы компаний «За Родину», находящийся в непосредственной близости от производства. Компания «За Родину» производит более 50 наименований рыбных консервов высшего качества и более 200 наименований пресервов, вяленой и копченой продукции.

Кстати, у этих городов есть «братец, озорной босоногий мальчишка с пронзительно голубыми глазами» — Зеленоградск, который мы тоже сможем посетить, если у вас будет желание.