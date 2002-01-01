  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день

Руслан Ш.
Руслан Ш. – Гид из Светлогорска
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск.

Вы увидите действующий маяк, посетите крепость Пиллау и Морской собор.

Вы успеете побывать в лютеранской кирхе, которая теперь является Храмом Серафима Саровского, увидеть морскую нимфу и сказочную царевну лягушку.
Задать вопрос
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день

Что вы увидите

  • Действующий 30-метровый маяк
  • Морской бульвар и Северный мол
  • крепость Пиллау и Свято-Георгиевский морской собор.
  • Рыбный магазин группы компаний «За Родину», находящийся в непосредственной близости от производства.
  • парк имени М. Беккера
  • смотровая площадка карьера
  • янтарная пирамида
  • Светлогорский променад
  • Храм Серафима Саровского
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
  • Органный зал Макаровых
  • Водонапорная башня «Раушен» и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы.
  • Макет средневекового Кенигсберга
  • Музей-рокарий располагается прямо под открытым небом и посвящен творчеству гениального писателя, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
  • Историческая архитектура
Светлогорск, Янтарный, Балтийск — города, которые мы посетим.
Светлогорск — доброжелательный «аристократ», приглашающий вас на чашечку кофе. Это сказочное место хотя бы потому, что в Светлогорске жили два сказочника и их дома сохранились. Здесь прекрасный променад с солнечными часами «Зодиак» и лестницей — грозой калорий. Среди зелени и вилл мы отыщем органный зал в стиле «фахверк» и удивительную лютеранскую кирху которая теперь является Храмом Серафима Саровского. Вас с нетерпением ждут: морская нимфа, царевна лягушка и ундина у самого синего моря 🌊 — улыбчивый «трудяга» в соломенной шляпе, протягивающий вам в теплой ладони кусочек солнышка на счастье. Мы погуляем в парке 🌳 имени М. Беккера, пройдем по хорошо сохранившимся немецким улочкам. Заглянем на смотровую площадку карьера, где добывают янтарь и, конечно, попытаем счастье сами. Посетим янтарную пирамиду, сфотографируемся у янтарного дерева и заглянем в магазинчик крупнейшего в мире производителя изделий из янтаря, где при желании можно приобрести сувениры 🎁 и украшения.
Балтийск — «военный моряк», «боевой офицер» со дня основания. Мы увидим действующий 30-ти метровый маяк. Узнаем, что такое балтийская оплеуха, навестим императора Петра I и императрицу Елизавету Петровну. Прогуляемся по Морскому бульвару и Северному молу, вы увидите идущие в порт и стоящие на рейде корабли. При желании посетим Свято-Георгиевский морской собор, расположенный в здании бывшей лютеранской кирхи, 1886 года постройки. В соборе установлена рака в форме морского корабля с частицей мощей адмирала Ф. Ф. Ушакова, первого из моряков, причисленного к лику святых.
На обратном пути в посёлке Взморье любителей рыбки ждёт рыбный магазин группы компаний «За Родину», находящийся в непосредственной близости от производства. Компания «За Родину» производит более 50 наименований рыбных консервов высшего качества и более 200 наименований пресервов, вяленой и копченой продукции.
Кстати, у этих городов есть «братец, озорной босоногий мальчишка с пронзительно голубыми глазами» — Зеленоградск, который мы тоже сможем посетить, если у вас будет желание.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входной билет в музей ВМФ России (170р. )
  • билет на посещение янтарной разработки от Янтарного комбината (350р. )
  • личные расходы
Начало
🚩 От отеля в котором проживает гость
Место завершения
🏁 В отеле, в котором проживает гость
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Ш.
Руслан Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария
2 600
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
70 отзывов
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
2 500
2 часа
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
20 отзывов
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Куршская коса + отдых или купание
1 200
6 часов
Куршская коса + отдых или купание
20 отзывов
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
10500
9 450
7 часов
Природа и легенды Куршской косы
17 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
200
2 часа
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
17 отзывов
Из Светлогорска на Куршскую Косу
7 200
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую Косу
16 отзывов