Ангелс-тур – Гид из Светлогорска

Отправляемся в Калининград, город-сад, один из самых красивых 🤩 городов России.



Вместе с гидом вы исследуете самые важные его достопримечательности 🏛️.



Побываете на острове 🏝️ Канта и в Рыбной деревне, увидите Бранденбургские ворота, форты Калининграда и Музей 🖼 Мирового Океана.



А при желании прокатитесь на речном трамвайчике или побываете на органном концерте.