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История Калининграда — Кёнигсберга

Ангелс-тур
Ангелс-тур – Гид из Светлогорска
Отправляемся в Калининград, город-сад, один из самых красивых 🤩 городов России.

Вместе с гидом вы исследуете самые важные его достопримечательности 🏛️.

Побываете на острове 🏝️ Канта и в Рыбной деревне, увидите Бранденбургские ворота, форты Калининграда и Музей 🖼 Мирового Океана.

А при желании прокатитесь на речном трамвайчике или побываете на органном концерте.
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История Калининграда — Кёнигсберга
История Калининграда — Кёнигсберга

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Остров Канта
  • ЭТРЦ «Рыбная деревня»
  • Королевские, Фридрихсбургские, Бранденбургские ворота
  • Район немецких вилл «Амалиенау»
  • 5 форт «Король Фридрих Вильгельм»
  • Музей Мирового океана или Музей Янтаря
  • Музей - квартира «Альтес Хаус»

На экскурсии 🧭 вы увидите знаменитые городские достопримечательности 🏛️ Калининграда:

  • Форт No5 «Король Фридрих Вильгельм» — обзор немецкого оборонительного сооружения, где сражались солдаты во время Великой Отечественной Войны. Увидите старинные виллы, немецкие дома и улицы, прочувствуете и вдохновитесь архитектурным стилем города. По желанию возможно посетить с экскурсией кёнигсбергскую квартиру «Альтес Хаус» со старинной немецкой планировкой и предметами быта.
  • Прогуляетесь по историко-этнографическому и торгово-ремесленному комплексу «Рыбная деревня» и побываете на знаменитом острове 🏝️ Канта.
  • Увидите Кафедральный собор — памятник архитектуры Орденского времени, у стен которого сохранилась гробница знаменитого философа Иммануила Канта.
  • По желанию в программе посещение органного концерт в Кафедральном соборе или прогулка 👣 на кораблике — на выбор.
  • Предусмотрено время на обед в одном из кафе в «Рыбной деревне».
  • Обзор нового стадиона, построенного к Чемпионату Мира. Также увидите Королевские, Фридрихсбургские, Бранденбургские ворота, казарму «Крон-Принц».
  • Побываете в Марципановом музее в Бранденбургских воротах, где возможно приобрести Кёнигсбергский марципан в подарок для друзей и близких.
  • Также по желанию обзор или посещение объектов Музея Мирового океана или Музея Янтаря на выбор.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в объекты
  • выбранные для посещения
Начало и место завершения
🚩 место проживания туриста
История Калининграда — Кёнигсберга
История Калининграда — Кёнигсберга
История Калининграда — Кёнигсберга
История Калининграда — Кёнигсберга
История Калининграда — Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ангелс-тур
Ангелс-тур
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