Королевские, Фридрихсбургские, Бранденбургские ворота
Район немецких вилл «Амалиенау»
5 форт «Король Фридрих Вильгельм»
Музей Мирового океана или Музей Янтаря
Музей - квартира «Альтес Хаус»
На экскурсии 🧭 вы увидите знаменитые городские достопримечательности 🏛️ Калининграда:
Форт No5 «Король Фридрих Вильгельм» — обзор немецкого оборонительного сооружения, где сражались солдаты во время Великой Отечественной Войны. Увидите старинные виллы, немецкие дома и улицы, прочувствуете и вдохновитесь архитектурным стилем города. По желанию возможно посетить с экскурсией кёнигсбергскую квартиру «Альтес Хаус» со старинной немецкой планировкой и предметами быта.
Прогуляетесь по историко-этнографическому и торгово-ремесленному комплексу «Рыбная деревня» и побываете на знаменитом острове 🏝️ Канта.
Увидите Кафедральный собор — памятник архитектуры Орденского времени, у стен которого сохранилась гробница знаменитого философа Иммануила Канта.
По желанию в программе посещение органного концерт в Кафедральном соборе или прогулка 👣 на кораблике — на выбор.
Предусмотрено время на обед в одном из кафе в «Рыбной деревне».
Обзор нового стадиона, построенного к Чемпионату Мира. Также увидите Королевские, Фридрихсбургские, Бранденбургские ворота, казарму «Крон-Принц».
Побываете в Марципановом музее в Бранденбургских воротах, где возможно приобрести Кёнигсбергский марципан в подарок для друзей и близких.
Также по желанию обзор или посещение объектов Музея Мирового океана или Музея Янтаря на выбор.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.