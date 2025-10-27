читать дальше

Вот, казалось бы, экскурсия с одной тематикой, но сколько же всего можно узнать и посмотреть в процессе! Да еще когда все рассказывается на прекрасном литературном русском языке, то это радость вдвойне. Плюс Лариса старается учитывать особенности и подстраиваться под потребности гостей, мы все индивидуальны и нам интересны разные нюансы - кто-то зависнет от великолепия украшений, а кто-то замрет рядом с шагающим карьерным экскаватором или глядя на неизвестную зверушку (которая на проверку окажется "птицей Феникс":)) И вот не было ни одного вопроса, на который бы Лариса не ответила. Например, по дороге мы поговорили о … дороге и как по ней ходили тевтонцы, зачем высаживают деревья вдоль дорог и как порода этих деревьев указывает на статус дороги, как балтийский янтарь оказался в древнем Египте и как древняя брусчатка сбрасывает с себя липучий современный асфальт… Каждый вот такой фрагмент удивительным образом расширяет тематику программы и делает ее объемной. Спасибо!