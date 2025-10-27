Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя Светлогорск и его окрестности. Вас ждут живописные пейзажи и профессиональные фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по янтарному пути! Откройте для себя карьеры, замки и пляжи, полные истории и красоты
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 110 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
- ЕЕлена27 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Павел, очень хороший рассказчик. Он так же учел наше пожелание рассказать больше про архитектуру зданий и их историю. По пути кормили котиков. Прогулка вышла познавательной и душевной. Рекомендую однозначно!
- ЛЛия15 сентября 2025Благодарим Павла за сказочную экскурсию! Павел профессионал своего дела, эрудированный, любящий свое дело. Мы с первой же минуты погрузились в прекрасную сказку и были очарованы Светлогорском! Однозначно рекомендую, очень комфортно в общении, легко и интересно!
- ННаталия15 сентября 2025Незабываемое, интереснейшее путешествие совершили мы с гидом Ларисой в городок Янтарный. Побывали на Янтарном карьере, прекрасном Филинском заливе, медленно проехали
- ННаталия14 сентября 2025Увлекательно пешее приключение совершили мы с гидом Павлом по Светлогорску. У Павла огромный багаж знаний по Калининградскому краю. Советую всем данный экскурс.
- ИИрина12 сентября 2025Большое спасибо Ларисе за информативную, насыщенную историческими фактами экскурсию. Всю дорогу она рассказывала нам как о посещаемых локациях, так и
- ННаталья.8 сентября 2025Саму экскурсию вела Надежда, а не Лариса. Надежде отдельное спасибо все четко и по времени, очень интересно она рассказывала.
Лариса выступала
- ККсения5 сентября 2025Однозначно рекомендую! Экскурсия была очень интересной и познавательной! Мы первый раз приехали в Светлогорск и теперь так ного знаем о
- ЮЮлия11 августа 2025Большое спасибо Ларисе за увлекательное путешествие в Янтарный, Филинскую бухту!
Экскурсия получилась очень познавательной и приятной!
Лариса - прекрасный рассказчик. Путешествие отлично спланировано. Особенное впечатление оставила бухта. В это место хочется вернуться еще.
Буду рекомендовать друзьям и знакомым эту экскурсию и этого гида!
- ИИнна3 августа 2025Огромное спасибо Ларисе за интересную экскурсию! Я давно хотела разобраться что же это такое - янтарь и как его добывают.
- ИИрина29 июля 2025Замечательная экскурсия! Подача материала, маршрут, умение заинтересовать любую аудиторию (у нас от 9 до 55 лет:). Ещё раз большое спасибо, Павел!
- ЯЯна27 июля 2025Чудесно провели время
- ММария8 июля 2025Мы с компанией друзей в восторге от Павла и проведённой экскурсии! Очень много информации, Павел с удовольствием делится всем, что
- ННина17 июня 2025Общее впечатление от экскурсии положительное. Не понравилась концовка, Павел быстро пролистал альбом с фото, было ощущение что он куда-то торопится. Вместо 3,5 часов, экскурсия продлилась 3 часа без перерыва. Было не очень удобно есть и пить кофе на ходу.
- ТТатьяна26 мая 2025Павел построил маршрут с учетом наших хотелок и в целом подстроился под нашу компанию. Не было никакого формализма, легко и приятно
- ААлексей6 мая 2025Павел очень вдумчивый и многогранный экскурсовод! Три с лишним часа пролетели незаметно, а впечатления держат до сих пор! Теперь мечтаем повторить эту экскурсию уже с детьми, так как Павел очень доступно рассказывает даже о серьезных вещах. Крайне рекомендуем!
- ММария30 апреля 2025Хотим выразить огромную благодарность Сергею за проведённую экскурсию в Янтарный! Все было организовано на самом высоком уровне! Прекрасные интересные рассказы,
- ААгния29 апреля 2025Экскурсия неплоха. Информации достаточно. Есть особенности дикции у Павла, зная о которых я бы выбрала другой вариант.
- EElena30 марта 2025Интересно рассказывает. Все знает про Светлогорск. Были второй раз в городе, Павел провел по тем местам, про которые мы даже не слышали. Спасибо за экскурсию.
- оолег19 марта 2025Павел,
Интересный рассказчик
Информации много
Время пролетело незаметно
- ЮЮлия5 января 2025Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны, прогулялись по бухте и
