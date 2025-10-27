Мои заказы

Парк Янтарного периода – экскурсии в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Янтарного периода» в Светлогорске, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотогеничная Балтика
На машине
4 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя Светлогорск и его окрестности. Вас ждут живописные пейзажи и профессиональные фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по янтарному пути! Откройте для себя карьеры, замки и пляжи, полные истории и красоты
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 110 ₽ за всё до 3 чел.
Город-сказка Светлогорск
Пешая
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Экскурсия очень понравилась! Павел, очень хороший рассказчик. Он так же учел наше пожелание рассказать больше про архитектуру зданий и их историю. По пути кормили котиков. Прогулка вышла познавательной и душевной. Рекомендую однозначно!
  • Л
    Лия
    15 сентября 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Благодарим Павла за сказочную экскурсию! Павел профессионал своего дела, эрудированный, любящий свое дело. Мы с первой же минуты погрузились в прекрасную сказку и были очарованы Светлогорском! Однозначно рекомендую, очень комфортно в общении, легко и интересно!
  • Н
    Наталия
    15 сентября 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Незабываемое, интереснейшее путешествие совершили мы с гидом Ларисой в городок Янтарный. Побывали на Янтарном карьере, прекрасном Филинском заливе, медленно проехали
    читать дальше

    по самому городу, созерцая красивейшие локации. Лариса много и интересно рассказывала об истории города, всего Калининградского края, об основоположниках янтарных разработок, об интересных исторических фактах и событиях, связанных с этим краем. Кроме того, Лариса оказалась очень заботливым и внимательным человеком. На Янтарном карьере дул очень сильный и холодный ветер. Лариса заставила меня одеть свою куртку😁❤️ 5 часов пролетели незаметно! Расстались почти подругами, обменявшись контактами👍😄💐 Огромное спасибо Ларисе за экскурсию!!!!!

  • Н
    Наталия
    14 сентября 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Увлекательно пешее приключение совершили мы с гидом Павлом по Светлогорску. У Павла огромный багаж знаний по Калининградскому краю. Советую всем данный экскурс.
  • И
    Ирина
    12 сентября 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Большое спасибо Ларисе за информативную, насыщенную историческими фактами экскурсию. Всю дорогу она рассказывала нам как о посещаемых локациях, так и
    читать дальше

    об истории этого края. Мы были с ребёнком 10 лет- ему очень понравился янтарный карьер и «песочница», где можно найти кусочки янтаря. Еле оттащили)
    Данная экскурсия подойдёт всем- взрослым компаниям или семьям с детьми. Локации все стоят посещения. Экскурсия долгая, но при этом не утомительная, тк фактически ходить почти не нужно. Даже если не повезло с погодой, передвижение на машине значительно добавит комфорта.

  • Н
    Наталья.
    8 сентября 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Саму экскурсию вела Надежда, а не Лариса. Надежде отдельное спасибо все четко и по времени, очень интересно она рассказывала.

    Лариса выступала
    читать дальше

    организатором, тут сложно, вопросы приходилось мне писать и задавать самой, ответы были только после моих уточняющих вопросов. И то не сразу. Сама она у нас экскурсию не вела.

  • К
    Ксения
    5 сентября 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Однозначно рекомендую! Экскурсия была очень интересной и познавательной! Мы первый раз приехали в Светлогорск и теперь так ного знаем о
    читать дальше

    нем! Лариса теплый душевный человек, мне было очень комфортно всю поездку. Со мной был сын 12 лет, он в полном восторге! У нас остались самые приятные впечатления!
    Огромное спасибо!

  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Большое спасибо Ларисе за увлекательное путешествие в Янтарный, Филинскую бухту!
    Экскурсия получилась очень познавательной и приятной!
    Лариса - прекрасный рассказчик. Путешествие отлично спланировано. Особенное впечатление оставила бухта. В это место хочется вернуться еще.
    Буду рекомендовать друзьям и знакомым эту экскурсию и этого гида!
  • И
    Инна
    3 августа 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Огромное спасибо Ларисе за интересную экскурсию! Я давно хотела разобраться что же это такое - янтарь и как его добывают.
    читать дальше

    Вот, казалось бы, экскурсия с одной тематикой, но сколько же всего можно узнать и посмотреть в процессе! Да еще когда все рассказывается на прекрасном литературном русском языке, то это радость вдвойне. Плюс Лариса старается учитывать особенности и подстраиваться под потребности гостей, мы все индивидуальны и нам интересны разные нюансы - кто-то зависнет от великолепия украшений, а кто-то замрет рядом с шагающим карьерным экскаватором или глядя на неизвестную зверушку (которая на проверку окажется "птицей Феникс":)) И вот не было ни одного вопроса, на который бы Лариса не ответила. Например, по дороге мы поговорили о … дороге и как по ней ходили тевтонцы, зачем высаживают деревья вдоль дорог и как порода этих деревьев указывает на статус дороги, как балтийский янтарь оказался в древнем Египте и как древняя брусчатка сбрасывает с себя липучий современный асфальт… Каждый вот такой фрагмент удивительным образом расширяет тематику программы и делает ее объемной. Спасибо!

  • И
    Ирина
    29 июля 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Замечательная экскурсия! Подача материала, маршрут, умение заинтересовать любую аудиторию (у нас от 9 до 55 лет:). Ещё раз большое спасибо, Павел!
  • Я
    Яна
    27 июля 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Чудесно провели время
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Мы с компанией друзей в восторге от Павла и проведённой экскурсии! Очень много информации, Павел с удовольствием делится всем, что
    читать дальше

    знает, что изучал сам! Эти знания так и льются из него! Сразу видно, человек получает огромное удовольствие от своей работы! Благодаря Павлу Светлогорск для нас раскрылся с удивительных сторон! Очень рекомендуем!

  • Н
    Нина
    17 июня 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Общее впечатление от экскурсии положительное. Не понравилась концовка, Павел быстро пролистал альбом с фото, было ощущение что он куда-то торопится. Вместо 3,5 часов, экскурсия продлилась 3 часа без перерыва. Было не очень удобно есть и пить кофе на ходу.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Павел построил маршрут с учетом наших хотелок и в целом подстроился под нашу компанию. Не было никакого формализма, легко и приятно
  • А
    Алексей
    6 мая 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Павел очень вдумчивый и многогранный экскурсовод! Три с лишним часа пролетели незаметно, а впечатления держат до сих пор! Теперь мечтаем повторить эту экскурсию уже с детьми, так как Павел очень доступно рассказывает даже о серьезных вещах. Крайне рекомендуем!
  • М
    Мария
    30 апреля 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Хотим выразить огромную благодарность Сергею за проведённую экскурсию в Янтарный! Все было организовано на самом высоком уровне! Прекрасные интересные рассказы,
    читать дальше

    подача материала с юмором, поездка на комфортабельном автомобиле, сопровождение во время всей экскурсии! Обязательно приедем ещё и будем рекомендовать всем знакомым!

  • А
    Агния
    29 апреля 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Экскурсия неплоха. Информации достаточно. Есть особенности дикции у Павла, зная о которых я бы выбрала другой вариант.
  • E
    Elena
    30 марта 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Интересно рассказывает. Все знает про Светлогорск. Были второй раз в городе, Павел провел по тем местам, про которые мы даже не слышали. Спасибо за экскурсию.
  • о
    олег
    19 марта 2025
    Город-сказка Светлогорск
    Павел,
    Интересный рассказчик
    Информации много
    Время пролетело незаметно
  • Ю
    Юлия
    5 января 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
    Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны, прогулялись по бухте и
    читать дальше

    пляжу, добрались до янтарного завода и заглянули в пафосный ресторан выпить кофе. Ни разу не видела в полу туалета витрины с камнями по цене небольшой квартиры.
    Лариса умеет обратить внимание на любопытные вещи.

    Спасибо за отличный день и интересные рекомендации))

