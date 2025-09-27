Мои заказы

Романтические экскурсии по Светлогорску

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Светлогорске, цены от 1888 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотогеничная Балтика
На машине
4 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя Светлогорск и его окрестности. Вас ждут живописные пейзажи и профессиональные фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Мини-ретрит в Светлогорске для тех, кто устал, - без отрыва от реальности
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1888 ₽ за человека
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Планируя свое посещение г. Светлогорска наткнулась на данную экскурсию. Прочитав описание, сразу решила, что мне это нужно👍 Наряду с небольшой
    читать дальше

    обзорной информацией о г. Светлогорске экскурсоводом Ларисой давались практики по улучшению здоровья, а именно Цигун, очень много полезной информации, которой я обязательно буду пользоваться. Смело могу рекомендовать эту экскурсию тем, кто заботится о своем здоровье!!!

  • Д
    Дарья
    7 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Случайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практика Цигун» - незамедлительно решила
    читать дальше

    попробовать. Не смотря на ранний подъем, уже в начале практики я оживилась, проснулась и взбодрилась. Лариса очень подробно все рассказывает, показывает, дает рекомендации как и что использовать в повседневной жизни. На протяжении дня ощущалась легкость и расслабленность в теле и в голове (не было 100500 мыслей). Мне повезло, так как у меня была индивидуальная практика по цене групповой! Очень рекомендую попробовать практику Цигун с Ларисой. Вы не пожалеете! 💜

    Случайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практикаСлучайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практика
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Рада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесь и сейчас, настроиться на
    читать дальше

    отдых после напряжённых рабочих дней. Практики просто объясняются Ларисой и их легко можно встроить в повседневную жизнь. Практики дают заряд радости и спокойствия, и это очень актуально сейчас, в осенний период. Очень рады были с пользой о своём здоровье позаниматься в прекрасном месте.

    Рада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесьРада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесьРада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесьРада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесь
  • И
    Ирина
    6 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Очень рада что попала на данное занятие: открыла для себя новое направление для оздоровительных занятий - цигун, получила массу ценных
    читать дальше

    и полезных знаний и советов от Ларисы по питанию и физической активности! В этот же день совершила прогулку на велосипеде по велодорожке Светлогорск-Зеленоградск. Записывайтесь, чтобы получить новый опыт!:)

    Очень рада что попала на данное занятие: открыла для себя новое направление для оздоровительных занятий -
  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Спасибо большое Ларисе за практику, было очень интересно слушать и не менее интересно заниматься. После практики было приятное чувство лёгкости и заряд энергии на весь день! Уже повторяю некоторые практики дома!
    Спасибо большое Ларисе за практику, было очень интересно слушать и не менее интересно заниматься. После практики
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Великолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедро делится информацией для самостоятельных
    читать дальше

    занятий, дает прочувствовать все движения и обьясняет куда надо особенно направлять внимание. Я получила неимоверный заряд энергии и положительных эмоций. Благодарю.

    Великолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедроВеликолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедроВеликолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедро
  • М
    Мирослава
    15 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Как здорово, Лариса, что вы добавили на трипстер такое замечательное предложение-этот комплекс здоровья! За такую небольшую плату столько пользы. Заниматься утром на природе одно удовольствие и отличное начало дня ☺️ Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    12 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Очень познавательная практика и очень приятный инструктор Лариса! несмотря на дождь провела занятие под навесом, получилось прямо прекрасный уединенный урок, почти как фильме - дождь, озеро, две красивые женщины и цигун 👻
  • Н
    Надежда
    6 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Прекрасная практика! В прекрасном месте! Спасибо мастеру Ларисе!!! После занятия почувствовала легкость и прилив энергии!!! Продолжаю практиковать уже дома. Спасибо за предоставленные материалы по цигун!!!
    Прекрасная практика! В прекрасном месте! Спасибо мастеру Ларисе!!! После занятия почувствовала легкость и прилив энергии!!! Продолжаю
  • Л
    Любовь
    4 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Лариса - прекрасный специалист и оптимистичный человек! Получили огромный заряд бодрости и внимания к себе! Рекомендуем всем, кто любит жизнь,
    читать дальше

    людей и себя. Не бойтесь облачной погоды - практика состоится в любом случае - рядом с Тихим много тихих мест, в которых ментальные практики проникают в самую суть!

    Лариса - прекрасный специалист и оптимистичный человек! Получили огромный заряд бодрости и внимания к себе! Рекомендуем
  • М
    Марина
    28 июля 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Очень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опыт.
    Очень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опытОчень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опыт
  • Н
    Наталья
    25 июля 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Чисто случайно попала к Ларисе на практику, находясь в отпуске в Светлогорске. Большую часть жизни провожу на работе в постоянном
    читать дальше

    стрессе и не всегда получается спокойно реагировать на негатив и разделять личное и рабочее время. Лариса показала вполне доступные для любой женщины упражнения, при помощи которых можно снимать стресс, восстановить женское здоровье. Удобен формат практики - в лесу у озера Тихое, где никто не мешает, не отвлекает, повторяла упражнения за Ларисой. Девочки, если будет возможность - очень советую записаться на практику, после занятия и общения с Ларисой чувствую себя легко и на позитиве. Буду продолжать занятия дома самостоятельно. Ларисе большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотогеничная Балтика
  2. Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
  3. Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
  4. Светлогорск - маленькая Швейцария
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 1888 до 11 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Романтические», 247 ⭐ отзывов, цены от 1888₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль