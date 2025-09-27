Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя Светлогорск и его окрестности. Вас ждут живописные пейзажи и профессиональные фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Мини-ретрит в Светлогорске для тех, кто устал, - без отрыва от реальности
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1888 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 сентября 2025Планируя свое посещение г. Светлогорска наткнулась на данную экскурсию. Прочитав описание, сразу решила, что мне это нужно👍 Наряду с небольшой
- ДДарья7 сентября 2025Случайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практика Цигун» - незамедлительно решила
- ННаталья7 сентября 2025Рада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесь и сейчас, настроиться на
- ИИрина6 сентября 2025Очень рада что попала на данное занятие: открыла для себя новое направление для оздоровительных занятий - цигун, получила массу ценных
- ООльга30 августа 2025Спасибо большое Ларисе за практику, было очень интересно слушать и не менее интересно заниматься. После практики было приятное чувство лёгкости и заряд энергии на весь день! Уже повторяю некоторые практики дома!
- ТТатьяна30 августа 2025Великолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедро делится информацией для самостоятельных
- ММирослава15 августа 2025Как здорово, Лариса, что вы добавили на трипстер такое замечательное предложение-этот комплекс здоровья! За такую небольшую плату столько пользы. Заниматься утром на природе одно удовольствие и отличное начало дня ☺️ Всем рекомендую!
- ННаталья12 августа 2025Очень познавательная практика и очень приятный инструктор Лариса! несмотря на дождь провела занятие под навесом, получилось прямо прекрасный уединенный урок, почти как фильме - дождь, озеро, две красивые женщины и цигун 👻
- ННадежда6 августа 2025Прекрасная практика! В прекрасном месте! Спасибо мастеру Ларисе!!! После занятия почувствовала легкость и прилив энергии!!! Продолжаю практиковать уже дома. Спасибо за предоставленные материалы по цигун!!!
- ЛЛюбовь4 августа 2025Лариса - прекрасный специалист и оптимистичный человек! Получили огромный заряд бодрости и внимания к себе! Рекомендуем всем, кто любит жизнь,
- ММарина28 июля 2025Очень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опыт.
- ННаталья25 июля 2025Чисто случайно попала к Ларисе на практику, находясь в отпуске в Светлогорске. Большую часть жизни провожу на работе в постоянном
