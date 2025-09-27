читать дальше

попробовать. Не смотря на ранний подъем, уже в начале практики я оживилась, проснулась и взбодрилась. Лариса очень подробно все рассказывает, показывает, дает рекомендации как и что использовать в повседневной жизни. На протяжении дня ощущалась легкость и расслабленность в теле и в голове (не было 100500 мыслей). Мне повезло, так как у меня была индивидуальная практика по цене групповой! Очень рекомендую попробовать практику Цигун с Ларисой. Вы не пожалеете! 💜