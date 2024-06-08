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Индивидуальная
2 часа
Таганрог - родина А.П. Чехова: индивидуальная экскурсия
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Таганрог Православный
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Таганрог: индивидуальная экскурсия по историческим местам города
Пешеходная экскурсия по Таганрогу с профессиональным гидом. Окунитесь в атмосферу 19 века и узнайте больше о жизни купцов и морской торговле
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Неожиданный Таганрог
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Старое мемориальное кладбище
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
4 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Таганрога на автомобиле заказчика
Поездка в Танаис - уникальная возможность посетить первый археологический музей-заповедник России. Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
6 000₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «История и культура»
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