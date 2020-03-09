25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка познакомит вас с Таганрогом — удивительным городом, который прячется от южного солнца на берегу Азовского моря в густой тени тополей и акаций. Я проведу вас по улочкам, сохранившим застройку и атмосферу 19 века, расскажу, как связаны с Таганрогом Петр I и Гоголь, покажу дома, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Вы услышите реальные и мистические истории Таганрога, открывая для себя один из самых самобытных городов России.

Что вас ожидает

Знаковые фигуры Таганрога — от Петра I до Чехова

Город был основан и с особым трепетом опекаем самим Петром Великим: вы узнаете о роли царя в становлении Таганрога, рассмотрите памятник Петру, который возвышается над портом, заложенным царём. Поговорим мы и о Александре I, который при весьма странных и загадочных обстоятельствах умер в небольшом таганрогском доме с тринадцатью окнами на фасаде. И, конечно, только в таком колоритном городе как Таганрог мог родиться великий Антон Павлович Чехов: вы увидите домик, в котором родился писатель и драматург, лавку, где он, сидя долгими вечерами за конторкой, торговал и делал уроки. Побываете в потрясающем музее, расположенном в старейшей гимназии России. А у Никольского храма вы услышите историю праведного Павла Таганрогского, первого и единственного святого земли Донской, сможете помолиться в келье старца и приложиться к его мощам.

История города в фасадах и закоулках

Таганрог — пожалуй, единственный город России, где в первозданном виде сохранилась застройка 19 века, сочетающая в себе классицизм, ампир и модерн. Мы пройдем по уютным улочкам, рассматривая дома, мимо которых проходили Пушкин и Жуковский, в которых жили Чайковский, Раневская, Анатолий Дуров и Нестор Кукольник. Увидим здания, которые строили знаменитые греческие корсары Екатерины Великой — Варваци, Алфераки, Бендардаки, Депальдо. А аккомпанементом к прогулке станут мистические и реальные истории о жителях Таганрога, скрытые за старинными фасадами.