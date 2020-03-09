25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю

Игорь
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Игорь – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с Таганрогом — удивительным городом, который прячется от южного солнца на берегу Азовского моря в густой тени тополей и акаций.

Я проведу вас по улочкам, сохранившим застройку и атмосферу 19 века, расскажу, как связаны с Таганрогом Петр I и Гоголь, покажу дома, где жили Чехов, Чайковский и Раневская.

Вы услышите реальные и мистические истории Таганрога, открывая для себя один из самых самобытных городов России.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.96
Были и небыли Таганрога
Были и небыли Таганрога

Что вас ожидает

Знаковые фигуры Таганрога — от Петра I до Чехова
Город был основан и с особым трепетом опекаем самим Петром Великим: вы узнаете о роли царя в становлении Таганрога, рассмотрите памятник Петру, который возвышается над портом, заложенным царём. Поговорим мы и о Александре I, который при весьма странных и загадочных обстоятельствах умер в небольшом таганрогском доме с тринадцатью окнами на фасаде. И, конечно, только в таком колоритном городе как Таганрог мог родиться великий Антон Павлович Чехов: вы увидите домик, в котором родился писатель и драматург, лавку, где он, сидя долгими вечерами за конторкой, торговал и делал уроки. Побываете в потрясающем музее, расположенном в старейшей гимназии России. А у Никольского храма вы услышите историю праведного Павла Таганрогского, первого и единственного святого земли Донской, сможете помолиться в келье старца и приложиться к его мощам.

История города в фасадах и закоулках
Таганрог — пожалуй, единственный город России, где в первозданном виде сохранилась застройка 19 века, сочетающая в себе классицизм, ампир и модерн. Мы пройдем по уютным улочкам, рассматривая дома, мимо которых проходили Пушкин и Жуковский, в которых жили Чайковский, Раневская, Анатолий Дуров и Нестор Кукольник. Увидим здания, которые строили знаменитые греческие корсары Екатерины Великой — Варваци, Алфераки, Бендардаки, Депальдо. А аккомпанементом к прогулке станут мистические и реальные истории о жителях Таганрога, скрытые за старинными фасадами.

Были и небыли Таганрога
Были и небыли Таганрога
Были и небыли Таганрога

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Игорь
Игорь
Автор нескольких книг о Таганроге, вожу экскурсии 7 лет, в 2017 году стал лучшим экскурсоводом на маршруте Ростовской области. Очень люблю Таганрог и стараюсь делиться этой любовью с гостями.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Хотим поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию. Информация была интересная, разнообразная и очень необычная. Чувствуется огромная работа, проведённая при подготовке к экскурсии. Ну и ,конечно, его любовь к родному Таганрогу.
9 марта 2020
Игорь - человек, который любит и знает свой город, его историю, его «были и небыли». Он прекрасный рассказчик. Умеет найти для каждого свою интересную историю. Экскурсию была интересна как взрослым, так и сыну ( 11 лет). Обязательно вернёмся в Таганрог и опять пойдём на экскурсию с Игорем))
26 февраля 2020
23.02.20 была экскурсия с Игорем. Невероятно харизматичный экскурсовод! Очень рекомендую! На улице было холодно, но так интересно, что как время прошло, мы и не заметили. Он просто нас влюбил в Таганрог, осталась лёгкая недосказанность, что подстегивает желание приехать летом)))
19 февраля 2020
Доброго всем дня, дорогие туристы) Если вы вдруг сомневаетесь заказать ли эту экскурсию - не сомневайтесь, надо брать! случайно заказанный на трипстере экскурсовод оказался весьма хорош, как мы любим, и внешне приятен и фактами осведомлен. Человек бережно любит этот город и знает в нем каждый уголок, умело подкрепляет исторические даты персоналиями, перелистывая страницы толстенной папки в кожаном переплете с подготовленной заранее фотофиксацией. Неожиданно прекрасно открылся Таганрог: уютный, имперский и даже значимый в масштабе времени!! (каюсь, но ведь еще неделю назад этого города даже не было на моей карте мира).
Игорь, если читаете, благодарю от души и передаю северный привет от младшего брата Петербурга))
7 января 2020
Колоритный экскурсовод. Замечательная Экскурсия, которой даже не помешал дождь.
Всем рекомендую! Игорю большое Спасибо!
4 января 2020
Очень интересная подача материала
17 декабря 2019
Очень понравился гид. Прекрасно знает город, детали, нюансы, связанные с архитектурой, историческими событиями и современной жизнью. Интересный рассказчик.
14 октября 2019
Друзья, спешите насладиться последними тёплыми денёчками в компании харизматичного Игоря, который откроет вам огромное количество исторических фактов (и не только!) из прошлой и настоящей жизни милого любимого провинциального Таганрога. Маршрут составлен исключительно удобно, рассказчик Игорь бесподобный! Мы даже договорились о следующей встрече, потому что интересных и загадочных мест в Таганроге море, а кто, как не влюблённый в родной город краевед, лучше других о них расскажет.
14 октября 2019
Игорь интересный, творческий человек. Любит и хорошо знает свой город, а небольшие личные истории только украшают экскурсию. Хотите узнать не только о том что в Таганроге родился Чехов, пройдитесь по городу с Игорем.
Андрей
10 октября 2019
Все очень интересно, Таганрог богат на истории. Игорь отличный рассказчик. Спасибо!
Ещё 15 отзывов

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