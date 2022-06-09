со вторника по воскресенье с 10:00-17:00

Таганрог – это уютный и спокойный приморский город, находящийся на Юге России. Именно здесь, в недалёком прошлом, творились великие дела. В Таганроге родились, жили и бывали известные политики и знаменитые деятели искусства. О нашем любимом городе можно рассказывать бесконечно долго: о его архитектурных особенностях, о тайнах смерти императора Александра I, о героической обороне города во время англо-французской бомбардировки 1855 года, об отце основателе города царе Петре I, и, конечно, о самом известном таганрожце писателе и драматурге Антоне Павловиче Чехове. Именно о нём и его семье мы будем говорить на нашей экскурсии в музее «Лавка Чеховых», экспозиция которого рассказывает о жизни семьи Чехова, о его детских годах в Таганроге.

Музей «Лавка Чеховых» является одним из главных музеев Таганрога.

Антон жил в этом двухэтажном особняке XIX века со своей семьей с 1869 г по 1974 годы.

На 2-ом этаже размещались: спальня братьев Чеховых, комната единственной девочки в семьи Марии, спальня родителей и гостиная, которая стала первой сценой в жизни драматурга Антона Чехова. Именно в этой комнате он вместе с братьями устраивал домашние спектакли.

На 1-ом этаже дома находилась лавка отца Чехова, где над входом висела вывеска: «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары».

В этой лавке и приходилось торговать будущему писателю. Период жизни Антона Павловича в этом доме нашел отклик в произведениях: «Ванька», «Каштанка», «Надлежащие меры», «История одного торгового предприятия», «Свадьба», «Певчие», «Канитель», «Тяжелые люди», «Отец семейства», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Степь» и др.

Я Вас познакомлю с интерьерами лавки П. Е. Чехова и жилых комнат семьи. Вы увидите документы с автографами будущего писателя, его братьев и отца, семейные фотографии 1870-х гг.; подлинные живописные работы Н. П. Чехова, предметы быта из семьи и ближайшего окружения Чеховых. Таганрог уникальный город. Здесь каждый дом дышит историей, каждая улочка приглашает на прогулку. Этот город оставит глубокий след в Вашей душе, и Вы обязательно вернетесь сюда снова.