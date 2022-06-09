со вторника по воскресенье с 10:00-17:00

Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»

Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»
Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»
Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»
Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»
Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»
Экскурсия по музею «Лавка Чеховых»
Таганрог – это уютный и спокойный приморский город, находящийся на Юге России. Именно здесь, в недалёком прошлом, творились великие дела. В Таганроге родились, жили и бывали известные политики и знаменитые деятели искусства. О нашем любимом городе можно рассказывать бесконечно долго: о его архитектурных особенностях, о тайнах смерти императора Александра I, о героической обороне города во время англо-французской бомбардировки 1855 года, об отце основателе города царе Петре I, и, конечно, о самом известном таганрожце писателе и драматурге Антоне Павловиче Чехове. Именно о нём и его семье мы будем говорить на нашей экскурсии в музее «Лавка Чеховых», экспозиция которого рассказывает о жизни семьи Чехова, о его детских годах в Таганроге.
Музей «Лавка Чеховых» является одним из главных музеев Таганрога.
Антон жил в этом двухэтажном особняке XIX века со своей семьей с 1869 г по 1974 годы.
На 2-ом этаже размещались: спальня братьев Чеховых, комната единственной девочки в семьи Марии, спальня родителей и гостиная, которая стала первой сценой в жизни драматурга Антона Чехова. Именно в этой комнате он вместе с братьями устраивал домашние спектакли.
На 1-ом этаже дома находилась лавка отца Чехова, где над входом висела вывеска: «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары».
В этой лавке и приходилось торговать будущему писателю. Период жизни Антона Павловича в этом доме нашел отклик в произведениях: «Ванька», «Каштанка», «Надлежащие меры», «История одного торгового предприятия», «Свадьба», «Певчие», «Канитель», «Тяжелые люди», «Отец семейства», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Степь» и др.
Я Вас познакомлю с интерьерами лавки П. Е. Чехова и жилых комнат семьи. Вы увидите документы с автографами будущего писателя, его братьев и отца, семейные фотографии 1870-х гг.; подлинные живописные работы Н. П. Чехова, предметы быта из семьи и ближайшего окружения Чеховых. Таганрог уникальный город. Здесь каждый дом дышит историей, каждая улочка приглашает на прогулку. Этот город оставит глубокий след в Вашей душе, и Вы обязательно вернетесь сюда снова.

со вторника по воскресенье с 10:00-17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в музей. Взрослый 100 руб.
  • Детский 50 руб
Место начала и завершения?
Таганрог, Александровская 100
Когда и сколько длится?
Когда: со вторника по воскресенье с 10:00-17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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