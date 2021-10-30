Речная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»

Вас ждёт невероятно увлекательная прогулка по Дону с обзором диковинных мест Таганрогского побережья

5
1 отзыв
Вас ждёт невероятно увлекательная прогулка по Дону с обзором диковинных мест Таганрогского побережья!
Речная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
Речная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
Речная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
Речная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
Речная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»

Что вы увидите 🤩

  • Панорама Таганрога со стороны моря:
  • Свято-Никольский храм
  • Рыбацкий поселок Богудония
  • Остров Черепаха
  • Андреевская бухта

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В ходе нашей прогулки вы полюбуетесь высокими берегами мыса, в самом центре которого гордо стоит основатель города Петр I в бронзе и увидите старейшую церковь Таганрога — Свято-Никольский храм. Предание гласит, что именно на месте будущего храма царь разбил свою походную палатку, когда первый раз посещал пустынные места Таганьего Рога.
Вашему взору откроется и одно из самых загадочных мест Таганрога — рыбацкий поселок Богудония. Вы увидите кусочек солнечного средиземноморского побережья, африканский квартальчик с глиняными домиками, что-то похожее на пустынный сад камней и даже красные крыши старого Шанхая!
Важно: водная экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
750 ₽
Детский
650 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Часовая прогулка на катере с гидом.
Место начала и завершения
Пушкинская набережная, 2, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по октябрь ежедневно, см. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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С мая по октябрь ежедневно, см. календарь

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