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В ходе нашей прогулки вы полюбуетесь высокими берегами мыса, в самом центре которого гордо стоит основатель города Петр I в бронзе и увидите старейшую церковь Таганрога — Свято-Никольский храм. Предание гласит, что именно на месте будущего храма царь разбил свою походную палатку, когда первый раз посещал пустынные места Таганьего Рога.

Вашему взору откроется и одно из самых загадочных мест Таганрога — рыбацкий поселок Богудония. Вы увидите кусочек солнечного средиземноморского побережья, африканский квартальчик с глиняными домиками, что-то похожее на пустынный сад камней и даже красные крыши старого Шанхая!

Важно: водная экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.