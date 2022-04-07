Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Экскурсия «Купеческий Таганрог» переносит нас в город 19 века. Благодаря развитию морской торговли Таганрог стал одним из богатейших городов России, где открывали свои консульства морские государства всего мира, а в порту можно было увидеть корабли из разных частей света. Столица греческих и итальянских негоциантов хранит много увлекательных историй из жизни купцов. Во время экскурсии мы увидим уникальные памятники и архитектурные достопримечательности, оставшиеся от былой эпохи.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
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