Купеческий Таганрог

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод.
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
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Экскурсия «Купеческий Таганрог» переносит нас в город 19 века. Благодаря развитию морской торговли Таганрог стал одним из богатейших городов России, где открывали свои консульства морские государства всего мира, а в порту можно было увидеть корабли из разных частей света. Столица греческих и итальянских негоциантов хранит много увлекательных историй из жизни купцов. Во время экскурсии мы увидим уникальные памятники и архитектурные достопримечательности, оставшиеся от былой эпохи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00

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