Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00

Экскурсия «Купеческий Таганрог» переносит нас в город 19 века. Благодаря развитию морской торговли Таганрог стал одним из богатейших городов России, где открывали свои консульства морские государства всего мира, а в порту можно было увидеть корабли из разных частей света. Столица греческих и итальянских негоциантов хранит много увлекательных историй из жизни купцов. Во время экскурсии мы увидим уникальные памятники и архитектурные достопримечательности, оставшиеся от былой эпохи.