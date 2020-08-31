1 отзыв оставили туристы

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Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство

Прогуляться по городу с древнегреческим рыцарем под истории о бесстрашных скифах и гордых амазонках

5
1 отзыв
Анатолий
Анатолий – представитель из Таганрога
Как Таганрог связан с Древней Грецией и Византией? Что такое Кремны и Меотида? Чем знаменита церковь ⛪ Константина и Елены? Вы прогуляетесь 👣 по бывшему «греческому царству», вспомните об удивительных людях, живших здесь, и почувствуете, что Таганрог навсегда останется иностранным городом.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство

Что вас ожидает

Мифы Древней Греции
Вам приоткроются тайны античного прошлого. Я расскажу о сильных и смелых скифах, свободолюбивых амазонках и, конечно же, о прозорливых и хитроумных греках. Правда ли, что Таганрог хотели назвать Спартой? Говорил ли А. П. Чехов по гречески? Как появились здесь «Греческие роты»? Я скажу, как звучало бы ваше имя в Элладе, и проведу по следам греческих колонистов.

Эллины из Таганрога
Вы узнаете, когда в Таганрог пришли первые греки и чем они промышляли, проследите за развитием их диаспоры и услышите, кем стали потомки первых поселенцев. Мы пройдем мимо старинных греческих дворцов и особняков, магазинов и фабрик, театров и банков, хранящих удивительные истории 📖. Я расскажу о влиятельных династиях и греческой интеллигенции, а также трагическом исчезновении греческого магистрата.

Организационные детали

  • Экскурсия состоится от 4 человек, свяжитесь с гидом перед оформлением заказа
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • В конце прогулки вас ждет приятный сюрприз!
Начало и место завершения
🚩 — ул. Петровская
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство
Мост в прошлое: из Таганрога в Боспорское царство

Экскурсия проводится в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анатолий
Анатолий
Таганрог любим всей душой и с радостью готовы делиться этой любовью с вами. Наши экскурсии — это всегда «наполеоновские» планы, в которых хочется показать и рассказать как можно больше интересных фактов. Одно из главных правил — не только снабдить путешественника информацией, но и поделиться частичкой своего оптимизма и подарить хорошее настроение. Ваши улыбки, живой интерес, горящие глаза — лучшая награда. Войдите в магический чертог Таганрога и он навсегда изменит вас. Наша команда фанатов своего дела, эмоциональные, энергичные и позитивные люди, не раз становились призерами областного конкурса «Лидеры туриндустрии Дона-2018» в номинации «Лучший экскурсовод на турмаршруте».
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1 отзыв оставили туристы

31 августа 2020
Отличная экскурсия. Слушали с огромным интересом. Время пролетело незаметно. От души рекомендуем!

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