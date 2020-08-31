1 отзыв оставили туристы

Мифы Древней Греции Вам приоткроются тайны античного прошлого. Я расскажу о сильных и смелых скифах, свободолюбивых амазонках и, конечно же, о прозорливых и хитроумных греках. Правда ли, что Таганрог хотели назвать Спартой? Говорил ли А. П. Чехов по гречески? Как появились здесь «Греческие роты»? Я скажу, как звучало бы ваше имя в Элладе, и проведу по следам греческих колонистов.
Эллины из Таганрога Вы узнаете, когда в Таганрог пришли первые греки и чем они промышляли, проследите за развитием их диаспоры и услышите, кем стали потомки первых поселенцев. Мы пройдем мимо старинных греческих дворцов и особняков, магазинов и фабрик, театров и банков, хранящих удивительные истории 📖. Я расскажу о влиятельных династиях и греческой интеллигенции, а также трагическом исчезновении греческого магистрата.
Организационные детали
Экскурсия состоится от 4 человек, свяжитесь с гидом перед оформлением заказа
Дополнительных расходов не предусмотрено
В конце прогулки вас ждет приятный сюрприз!
Начало и место завершения
🚩 — ул. Петровская
Экскурсия проводится в воскресенье в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Таганрог любим всей душой и с радостью готовы делиться этой любовью с вами. Наши экскурсии — это всегда «наполеоновские» планы, в которых хочется показать и рассказать как можно больше интересных фактов. Одно из главных правил — не только снабдить путешественника информацией, но и поделиться частичкой своего оптимизма и подарить хорошее настроение. Ваши улыбки, живой интерес, горящие глаза — лучшая награда. Войдите в магический чертог Таганрога и он навсегда изменит вас. Наша команда фанатов своего дела, эмоциональные, энергичные и позитивные люди, не раз становились призерами областного конкурса «Лидеры туриндустрии Дона-2018» в номинации «Лучший экскурсовод на турмаршруте».