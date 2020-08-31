1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Мифы Древней Греции

Вам приоткроются тайны античного прошлого. Я расскажу о сильных и смелых скифах, свободолюбивых амазонках и, конечно же, о прозорливых и хитроумных греках. Правда ли, что Таганрог хотели назвать Спартой? Говорил ли А. П. Чехов по гречески? Как появились здесь «Греческие роты»? Я скажу, как звучало бы ваше имя в Элладе, и проведу по следам греческих колонистов.

Эллины из Таганрога

Вы узнаете, когда в Таганрог пришли первые греки и чем они промышляли, проследите за развитием их диаспоры и услышите, кем стали потомки первых поселенцев. Мы пройдем мимо старинных греческих дворцов и особняков, магазинов и фабрик, театров и банков, хранящих удивительные истории 📖. Я расскажу о влиятельных династиях и греческой интеллигенции, а также трагическом исчезновении греческого магистрата.

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