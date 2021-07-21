Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

Что вас ожидает

Истории из жизни писателя

Вы узнаете, как Антоша учился, в кого влюблялся и как освоил тайны торговли в лавке отца. Почему его деда считали аспидом, а дядя Чехова выбрал себе в невесты принцессу Гессенскую. Кто назвал Антона Чехонте? Почему его отца не пускали на любительские спектакли в семье Дроссси? Чем окончился свадебный переполох в семействе купца Лободы? Об этом и не только поговорим на встрече.

Чеховские места

Вы зайдете в доходный дом Третьякова на Петровской, где жила семья Чеховых и в котором с тех пор почти ничего не изменилось. Увидите знаменитый Дом с мезонином на улице Шмидта, из которого бежали родители Чехова из-за обстрела Таганрога. Выясните, какие два места в любом городе любил посещать Антон Павлович и почему. Также в нашей программе Домик и Лавка Чеховых, парк Горького, дворец Александра Первого, дом священника Покровского и не только.

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты в музей Лавка Чеховых и Домик Чехова (по 50 руб. /человека). Посещение опциональное.