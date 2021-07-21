Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу

Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях

4.5
2 отзыва
Антон Павлович для Таганрога не только великий прозаик и драматург, но, прежде всего, любимый сын, которому можно простить даже нелестные высказывания о малой родине, но который до конца своей недолгой жизни заботился и опекал этот город.

На экскурсии вы взглянете на Таганрог 19 века с интересной и неизведанной стороны.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу

Что вас ожидает

Истории из жизни писателя

Вы узнаете, как Антоша учился, в кого влюблялся и как освоил тайны торговли в лавке отца. Почему его деда считали аспидом, а дядя Чехова выбрал себе в невесты принцессу Гессенскую. Кто назвал Антона Чехонте? Почему его отца не пускали на любительские спектакли в семье Дроссси? Чем окончился свадебный переполох в семействе купца Лободы? Об этом и не только поговорим на встрече.

Чеховские места

Вы зайдете в доходный дом Третьякова на Петровской, где жила семья Чеховых и в котором с тех пор почти ничего не изменилось. Увидите знаменитый Дом с мезонином на улице Шмидта, из которого бежали родители Чехова из-за обстрела Таганрога. Выясните, какие два места в любом городе любил посещать Антон Павлович и почему. Также в нашей программе Домик и Лавка Чеховых, парк Горького, дворец Александра Первого, дом священника Покровского и не только.

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты в музей Лавка Чеховых и Домик Чехова (по 50 руб. /человека). Посещение опциональное.

🚩 Начало и место завершения: у старого вокзала
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Автор нескольких книг о Таганроге, вожу экскурсии 7 лет, в 2017 году стал лучшим экскурсоводом на маршруте Ростовской области. Очень люблю Таганрог и стараюсь делиться этой любовью с гостями.
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2 настоящих отзыва от туристов

О
21 июля 2021
Спасибо гиду за замечательнуюэкскурсию
Т
11 мая 2021
Спасибо! Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, Таганрог полюбился еще больше! Рекомендую всем, кто хочет узнать город.

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