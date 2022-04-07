Что вас ожидает 🤩
Свято-Никольский храм
Келья святого старца Павла Таганрогского
Всехсвятская церковь
Старое кладбище
Tez Tour
— Организатор в Таганроге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Приглашаем на тематическую экскурсию, во время которой нас ждет:
рассказ о православной культуре, христианских традициях и религиозніх конфессиях Таганрога;
история православных храмов города от Петра I до наших дней;
старейший в городе Свято-Никольский храм;
келья святого старца Павла Таганрогского;
Всехсвятская церковь и часовня старца;
главные святыни Старого кладбища из рассказов А. П. Чехова.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда:
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около
2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
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Можно с детьми
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Монастыри, церкви, храмы
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