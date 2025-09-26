Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 сентября 2025Спасибо Любови за замечательную экскурсию, приезжали в Томск на полтора дня и практически сразу с поезда пошли на экскурсию. Два с половиной часа пролетели незаметно, деревянный Томск прекрасен!
- ЮЮлия23 августа 2025Всё очень интересно. Экскурсия прошла легко, весело, вовлеченно. Ребёнок был заинтересован, искал символы в деревянном кружеве! Обязательно обратимся к услугам Любови, если будем в Томске ещё)
- ААнтон8 августа 2025Удивительная экскурсия по деревянному старому Томска. Несмотря на начавшийся дождь, мы посмотрели все достопримечательности, которые планировали и даже больше!
- ННадежда13 июля 2025Прекрасная, очень содержательная экскурсия. Большое спасибо Любови за экскурсию по Елани.
- ООльга16 июня 2025Ходили на экскурсию с Любовью по Томску второй раз. Теперь Елань. ГИД интересно оживляла любой дом или улицу, историческими зарисовками о людях значимых для судьбы города. Мы снова остались довольны! Любовь, Спасибо!
- ННаталия14 апреля 2025Отличная экскурсия для тех, кто хочет познакомиться поближе с архитектурными стилями города. Любовь - приятный, эрудированный гид, рассказывает много интересных деталей, невозможно не влюбиться в этот город после экскурсии, рекомендую:-)
- ААндрей6 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
- ССветлана24 июля 2023Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
- ААлександр23 июля 2023Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.
- ННаталья8 июня 2023Ходим на экскурсию с Любовью второй раз.
И второй раз в восторге. Если ходить по городу Томску, то только с ней.
- ЛЛариса5 февраля 2023Всё прошло замечательно, спасибо!
- ССергей5 января 2023Мы из Новосибирска, впервые посетили г. Томск, пешая экскурсия с Любовью нам очень понравилась, очень душевный и влюбленный в свой город человек, Сергей и Татьяна
- ГГалина7 ноября 2022Прогулка была замечательная. Любовь нас просто покорила как гид! Спасибо большое.
- ТТамара1 сентября 2022Очень полезная экскурсия
- ААлексей27 августа 2022Спасибо, всё было интересно и познавательно)
- ННаталья16 августа 2022Отличная экскурсия! Спасибо большое, Любовь!
- ММарианна9 августа 20227 августа гуляла с Любовью по улицам Елани. Все очень понравилось. Маршрут соответствовал заявленному
Любовь - приятный собеседник и эрудированный рассказчик.
- ППавел8 августа 2022Экскурсии с Любовью забронировали за раннее, до поездки в город Томск. При выборе гида и опирались на отзывы в Tripster.
- ККсения8 августа 2022Любовь провела для нас с подругами прекрасную экскурсию. Маршрут был интересный и насыщенный, а главное, продолжался несмотря на дождик. Мы, конечно, пожалели, что не взяли 2 разных экскурсии, но будет повод вернуться!
- ААлла23 июля 2022С дочками посетили экскурсию «Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска»Очень приятно провели время, узнали много нового. Организатор экскурсии Любовь очень
