Игуменский Парк – экскурсии в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Игуменский Парк» в Томске, цены от 6000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Елань - в поисках деревянного чуда
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
2 часа
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽9000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2025
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Спасибо Любови за замечательную экскурсию, приезжали в Томск на полтора дня и практически сразу с поезда пошли на экскурсию. Два с половиной часа пролетели незаметно, деревянный Томск прекрасен!
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2025
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Всё очень интересно. Экскурсия прошла легко, весело, вовлеченно. Ребёнок был заинтересован, искал символы в деревянном кружеве! Обязательно обратимся к услугам Любови, если будем в Томске ещё)
  • А
    Антон
    8 августа 2025
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Удивительная экскурсия по деревянному старому Томска. Несмотря на начавшийся дождь, мы посмотрели все достопримечательности, которые планировали и даже больше!
  • Н
    Надежда
    13 июля 2025
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Прекрасная, очень содержательная экскурсия. Большое спасибо Любови за экскурсию по Елани.
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Ходили на экскурсию с Любовью по Томску второй раз. Теперь Елань. ГИД интересно оживляла любой дом или улицу, историческими зарисовками о людях значимых для судьбы города. Мы снова остались довольны! Любовь, Спасибо!
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2025
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Отличная экскурсия для тех, кто хочет познакомиться поближе с архитектурными стилями города. Любовь - приятный, эрудированный гид, рассказывает много интересных деталей, невозможно не влюбиться в этот город после экскурсии, рекомендую:-)
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2023
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Ходим на экскурсию с Любовью второй раз.
    И второй раз в восторге. Если ходить по городу Томску, то только с ней.
    читать дальше

    Впечатляет объем её знаний. Она умеет интересно оживить любую улицу/дом, рассказав об людях связанных с этим местом и их судьбах. Причем так, что потом долго еще думаешь об этих людях, и что то читаешь, удивляешься.

  • Л
    Лариса
    5 февраля 2023
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Всё прошло замечательно, спасибо!
  • С
    Сергей
    5 января 2023
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Мы из Новосибирска, впервые посетили г. Томск, пешая экскурсия с Любовью нам очень понравилась, очень душевный и влюбленный в свой город человек, Сергей и Татьяна
  • Г
    Галина
    7 ноября 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Прогулка была замечательная. Любовь нас просто покорила как гид! Спасибо большое.
  • Т
    Тамара
    1 сентября 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Очень полезная экскурсия
  • А
    Алексей
    27 августа 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Спасибо, всё было интересно и познавательно)
  • Н
    Наталья
    16 августа 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Отличная экскурсия! Спасибо большое, Любовь!
  • М
    Марианна
    9 августа 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    7 августа гуляла с Любовью по улицам Елани. Все очень понравилось. Маршрут соответствовал заявленному
    Любовь - приятный собеседник и эрудированный рассказчик.
  • П
    Павел
    8 августа 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Экскурсии с Любовью забронировали за раннее, до поездки в город Томск. При выборе гида и опирались на отзывы в Tripster.
    читать дальше

    В городе были впервые. Выбрали все три экскурсии. И не разу не пожалели о потраченном времени. Любовь очень доступно и увлекательно рассказала нам о истории города об его архитектурных особенностях о людях которые строители населяли город Томск. Мы как будто побывали в прошлом.

  • К
    Ксения
    8 августа 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    Любовь провела для нас с подругами прекрасную экскурсию. Маршрут был интересный и насыщенный, а главное, продолжался несмотря на дождик. Мы, конечно, пожалели, что не взяли 2 разных экскурсии, но будет повод вернуться!
  • А
    Алла
    23 июля 2022
    Елань - в поисках деревянного чуда
    С дочками посетили экскурсию «Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска»Очень приятно провели время, узнали много нового. Организатор экскурсии Любовь очень
    читать дальше

    интересно рассказывает, за увлекательной беседой время пролетело незаметно! Спасибо огромное, в следующий свой визит в Томск с удовольствием посетили бы другие экскурсии, организованные Любовью)

Сколько стоит экскурсия по Томску в декабре 2025
Сейчас в Томске в категории "Игуменский Парк" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 8100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
