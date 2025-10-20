Дорогие мои гости! Я приглашаю вас не просто на мастер-класс, а в самое сердце завораживающего мира старинного пряничного мастерства.
В лесу, где воздух пьянит ароматом мёда, тёплых специй и обещает чудо, вы не только узнаете — вы прикоснётесь к вековым традициям Тульского царства-государства. Освоите два способа создания знаменитых лакомств и увезёте их с собой.
Описание мастер-класса
Территория загородного отеля: архитектура из натурального дерева и камня, чистые линии, обилие света и воздуха, шелест листвы и пение птиц.
Дорога к Пряничному домику (3 мин. от ресепшена) проходит через реку и территорию Осетровского лесничества. По пути — полное погружение в природу: ухоженные тропинки, ароматы леса и луговых трав.
Пряничный домик (место проведения мастер-класса): уютный интерьер, предметы ручной работы, натуральные ингредиенты (разные сорта мёда, специи), инструменты для лепки и росписи. На пороге вас буду ждать я — Пряничная фея в соответствующем атмосферному месту образе.
На мастер-классе
- Мы раскроем потаённые секреты рождения знаменитых лакомств
- Выясним, благодаря какому компоненту они могли храниться годами и не терять мягкости
- По старинным канонам слепим ароматный тульский пряник
- Распишем классический имбирный пряник
- Оба ваши творения — кусочки тепла, истории и вдохновения — вы унесёте с собой в качестве вкусных сувениров
Кому подходит мастер-класс
- Семьям, где дети от 4 лет смогут творить своими ручками, а взрослые — вернуться в состояние детства
- Влюблённым парам, мечтающим о небанальном свидании, наполненном теплом и совместным творчеством
- Гостям, для которых путешествие — это погружение в культуру, ремесло и традиции
Организационные детали
- Встречаемся в загородном отеле, до которого вы добираетесь самостоятельно из Тулы или Венёва — в билете подробный адрес
- Моя мастерская открыта для творцов от 4 лет и старше
- Наденьте, пожалуйста, удобные наряды, которые не жалко слегка «припорошить» мукой или капелькой глазури
- Все материалы — от ароматного теста до фирменной упаковки — включены в стоимость и ждут вас в мастерской
- Жизнь непредсказуема, как узор на прянике! Если планы изменятся — дайте мне знать как можно раньше через Tripster. Условия отмены посмотрите при бронировании — так мы обещаем друг другу уважение и искренность
в субботу в 11:30, 13:30 и 15:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Осетровское Лесничество
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30, 13:30 и 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Туле
Здравствуйте, дорогие искатели тепла и волшебства! Меня зовут Елена, и я — ваш проводник в завораживающий мир старинного тульского пряничного мастерства. Не просто гид, а самая настоящая Пряничная фея, чья душа навсегда влюблена в мёд, пряности и многовековые традиции этого удивительного ремесла.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Ирина
20 окт 2025
Мастер-класс очень понравился. Спасибо большое Елене за интересную, душевную встречу. Мастер-класс проходил на территории загородного отеля в красивом деревянном домике (в лесу), что уже придало сказочность происходящему.
Елена интересный собеседник, рассказала
