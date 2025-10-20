Дорогие мои гости! Я приглашаю вас не просто на мастер-класс, а в самое сердце завораживающего мира старинного пряничного мастерства. В лесу, где воздух пьянит ароматом мёда, тёплых специй и обещает чудо, вы не только узнаете — вы прикоснётесь к вековым традициям Тульского царства-государства. Освоите два способа создания знаменитых лакомств и увезёте их с собой.

Ваш гид в Туле

Описание мастер-класса

Территория загородного отеля: архитектура из натурального дерева и камня, чистые линии, обилие света и воздуха, шелест листвы и пение птиц.

Дорога к Пряничному домику (3 мин. от ресепшена) проходит через реку и территорию Осетровского лесничества. По пути — полное погружение в природу: ухоженные тропинки, ароматы леса и луговых трав.

Пряничный домик (место проведения мастер-класса): уютный интерьер, предметы ручной работы, натуральные ингредиенты (разные сорта мёда, специи), инструменты для лепки и росписи. На пороге вас буду ждать я — Пряничная фея в соответствующем атмосферному месту образе.

На мастер-классе

Мы раскроем потаённые секреты рождения знаменитых лакомств

Выясним, благодаря какому компоненту они могли храниться годами и не терять мягкости

По старинным канонам слепим ароматный тульский пряник

Распишем классический имбирный пряник

Оба ваши творения — кусочки тепла, истории и вдохновения — вы унесёте с собой в качестве вкусных сувениров

Кому подходит мастер-класс

Семьям, где дети от 4 лет смогут творить своими ручками, а взрослые — вернуться в состояние детства

Влюблённым парам, мечтающим о небанальном свидании, наполненном теплом и совместным творчеством

Гостям, для которых путешествие — это погружение в культуру, ремесло и традиции

Организационные детали