69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Любовь – ваш гид

Всю доблесть и славу земли Тверской я раскрою на прогулке по историческим памятникам города.



Ведь Тверь и по сей день хранит неисчерпаемое количество загадок и тайн.



Здесь и Путевой дворец, в котором сам Карамзин читал главы «Истории государства Российского» императору Александру I.



И то место на Верхней Волге, где по повелению самого Петра I в три часа была возведена понтонная переправа для многочисленного русского войска.



Именно из Твери отправился в «Хождение за три моря» самый известный русский купец — Афанасий Никитин.



Но не все было радужно в истории города — он не раз был разорен войсками монголо-татар и польскими интервентами, страшный Калининский фронт проходил по тверским землям...