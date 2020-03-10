69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старица: листая каменные страницы истории
Прогулка по любимому городу Ивана Васильевича. Того самого
Старица, маленький и неприметный городок на Волге, в 65 километрах от Твери, хранит в себе большую историю и много тайн. Это родина первого русского Патриарха - Иова, а его вотчина, Свято-Успенский монастырь, по сей день восхищает своей красотой. Иван Грозный называл Старицу “любим-город”, и по одной из версий, именно в старицких каменоломнях можно отыскать утерянную библиотеку царя. Сюда любил приезжать Пушкин. А в 1985 году здесь снимали известный фильм Ролана Быкова «Чучело».