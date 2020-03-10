69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии

Любовь
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Любовь – ваш гид
Всю доблесть и славу земли Тверской я раскрою на прогулке по историческим памятникам города.

Ведь Тверь и по сей день хранит неисчерпаемое количество загадок и тайн.

Здесь и Путевой дворец, в котором сам Карамзин читал главы «Истории государства Российского» императору Александру I.

И то место на Верхней Волге, где по повелению самого Петра I в три часа была возведена понтонная переправа для многочисленного русского войска.

Именно из Твери отправился в «Хождение за три моря» самый известный русский купец — Афанасий Никитин.

Но не все было радужно в истории города — он не раз был разорен войсками монголо-татар и польскими интервентами, страшный Калининский фронт проходил по тверским землям...
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии69 отзывов
4.99
Доблесть и слава Твери
Доблесть и слава Твери

Программа

  • Экскурсия начнется у начала Старого моста, по которому мы пересечем реку Волгу.
  • Затем вас ждет яркий образец довоенной архитектуры — речной вокзал, от которого открывается великолепный вид на приток Волги — реку Тверцу. Здесь вы услышите романтичную легенду об основании Тверского Отроча монастыря, от которого по живописной набережной мы прогуляемся до памятника Афанасию Никитину.
  • Пройдя но Новому мосту, вновь окажемся на правом берегу Твери, где на набережной раскинулся путевой Дворец, где не раз останавливалась Екатерина II и прочие венценосные особы.
  • Минуя памятник Александру Сергеевичу Пушкину, окажемся на территории Соборной площади, где некогда стоял самый величественный собор Твери — Спасо-Преображенсчий.
  • Прогуляемся по Театральной площади, после чего, миновав Вознесенский собор, окажемся в начале Советской улицы, где вы узнаете, как была сформирована уникальная трехлучевая композиция тверских улиц.

В ходе прогулки вы узнаете о главных исторических событиях Твери, о героях и преданиях города, насладитесь его лучшими видами и проникнитесь величием вершившейся здесь истории.

Организационные детали

  • За дополнительную плату (1000 руб. с группы) вы сможете посетить один из действующих монастырей города Твери — Вознесенский Оршин монастырь, который находится в 18 км от города.
  • Экскурсия пешеходная или на транспорте заказчика
Доблесть и слава Твери
Доблесть и слава Твери
Доблесть и слава Твери
Доблесть и слава Твери
Доблесть и слава Твери
Доблесть и слава Твери

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города – Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Подача информации живая, эмоциональная, украшаю рассказ пословицами, поговорками и различными курьезными случаями из жизни горожан. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада. С уважением, Любовь.
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69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Отличная экскурсия. Благодаря Любе, даже холод и дождь не помешали знакомству с городом. Очень содержательный, эмоциональный рассказ о городе и его жителях, который заинтересует и захватит не только взрослых, но и детей.
29 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию, познавательно, разносторонне, интересно! Можно, и правда, гулять целый день, а тем для разговора будет только больше. Рекомендую!
21 января 2020
Хочется поблагодарить экскусовода Любовь за интересную, познавательную экскурсию. Понравилось и детям , и взрослым.
19 января 2020
Благодарим Любу за чудесную экскурсию! Иного узнали об истории города, архитектуре, выдающихся жителях Твери! Очень интересная и живая подача. Люба очень увлекательно рассказывает, глубоко знает Истрию, настоящий профессионал! Надеемся ещё не раз воспользоваться Любиными услугами ! Замечательный экскурсовод! Очень рекомендуем!
9 января 2020
Классная экскурсия: много интересной информации, комфортный маршрут даже с ребёнком, доброжелательная и неравнодушная гид. Нам все понравилось!
21 декабря 2019
От посещения Твери у нас остались самые лучшие воспоминания и, в первую очередь, благодаря прекрасному экскурсоводу! Любовь профессиональна, артистична и очень любит свой город. Будем рекомендовать Вас друзьям! Спасибо!)
6 октября 2019
Посетили экскурсию семья+друзья, 6 человек. Довольны остались все!!!! Экскурсовод Любовь, настолько увлекла нас историей Твери, что сразу захотелось узнать ещё больше. 3 часа пролетели незаметно. Было увлекательно, познавательно, весело и ооочень интересно. С удовольствием ещё посетим ее экскурсии и обязательно посоветуем друзьям. Не пожалеете, если посетите экскурсию с этим замечательным, эрудированным, отзывчивым экскурсоводом и обаятельной женщиной!! Все было просто супер!
5 октября 2019
Крутяк!
8 августа 2019
Спасибо Нашему Гиду Любови, за экскурсию по Твери. Материала было достаточно, гид рассказывала очень доступно и профессионально. Рассказ о городе был в виде беседы. Такая подача материала способствовала большему запоминанию истории города. Ещё раз выражаем благодарность за проведённую экскурсию.
5 августа 2019
Живо, с хорошим знанием исторического материала. Хорошо продуманный пеший маршрут с остановкой в кафе, где можно было передохнуть и выпить чаю, слушая истории про древнюю и современную Тверь. Будет интересно и нескучно и взрослым, и детям. Большое спасибо!
Ещё 59 отзывов

Любовь проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по любимому городу Ивана Васильевича. Того самого
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