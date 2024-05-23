Христорождественский монастырь – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Христорождественский монастырь» в Твери, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
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    наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери.

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Тверь сквозь столетия
    Нам очень понравилась экскурсия с гидом Анжеликой. Очень последовательная и информативная! Узнали много интересных фактов о Твери, зачастую неожиданных (например про создание иконы). Спасибо огромное Анжелике!
  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Тверь сквозь столетия
    Анжелика увлеченный краевед, экскурсовод с горящими глазами и горячим сердцем, творческая личность и обаятельная женщина. Если вам интересна история Твери
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    и интеллектуальный отдых, отправляйтесь на экскурсию с Анжеликой. Для нас индивидуальная трехчасовая обзорная экскурсия пролетела, как сон, и хочется продолжения… Анжелика рассказывает о Екатерине Второй, св. великом князе Михаиле Тверском, его супруге св. Анне Кашинской и других исторических личностях, как о близких или дорогих ей людях. Благодарим, Анжелика, за познавательную прогулку и желаем успеха в ваших трудах!

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Тверь сквозь столетия
    Нам очень повезло с экскурсоводом: Анжелика знающий и увлеченный своим делом специалист, прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек. Смело рекомендую ее экскурсии!
  • Л
    Людмила
    3 мая 2023
    Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
    Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2023
    Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
    Очень понравилась экскурсовод Галина. Умница,знающая, прекрасно подан материал, внимательна к просьбам туристов. Все вовремя, без опозданий. Отдельное спасибо водителю Светлане. Все прекрасно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Христорождественский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверь сквозь столетия
  2. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
  3. Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Христорождественский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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