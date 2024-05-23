Показать всёХристорождественский монастырьОбзорныеИмператорский путевой дворецПамятник Афанасию Никитину
1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 мая 2024Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
- ИИрина11 мая 2024Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
- ТТатьяна10 мая 2024Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
- ЮЮлия5 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с гидом Анжеликой. Очень последовательная и информативная! Узнали много интересных фактов о Твери, зачастую неожиданных (например про создание иконы). Спасибо огромное Анжелике!
- ЕЕлена17 апреля 2024Анжелика увлеченный краевед, экскурсовод с горящими глазами и горячим сердцем, творческая личность и обаятельная женщина. Если вам интересна история Твери
- ЕЕлена12 апреля 2024Нам очень повезло с экскурсоводом: Анжелика знающий и увлеченный своим делом специалист, прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек. Смело рекомендую ее экскурсии!
- ЛЛюдмила3 мая 2023Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.
- ННаталья2 мая 2023Очень понравилась экскурсовод Галина. Умница,знающая, прекрасно подан материал, внимательна к просьбам туристов. Все вовремя, без опозданий. Отдельное спасибо водителю Светлане. Все прекрасно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Христорождественский монастырь»
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