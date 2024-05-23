Ю Юлия Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам читать дальше наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери. Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на

И Ирина Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно

Т Татьяна Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!

Ю Юлия Тверь сквозь столетия Нам очень понравилась экскурсия с гидом Анжеликой. Очень последовательная и информативная! Узнали много интересных фактов о Твери, зачастую неожиданных (например про создание иконы). Спасибо огромное Анжелике!

Е Елена Тверь сквозь столетия читать дальше и интеллектуальный отдых, отправляйтесь на экскурсию с Анжеликой. Для нас индивидуальная трехчасовая обзорная экскурсия пролетела, как сон, и хочется продолжения… Анжелика рассказывает о Екатерине Второй, св. великом князе Михаиле Тверском, его супруге св. Анне Кашинской и других исторических личностях, как о близких или дорогих ей людях. Благодарим, Анжелика, за познавательную прогулку и желаем успеха в ваших трудах! Анжелика увлеченный краевед, экскурсовод с горящими глазами и горячим сердцем, творческая личность и обаятельная женщина. Если вам интересна история Твери

Е Елена Тверь сквозь столетия Нам очень повезло с экскурсоводом: Анжелика знающий и увлеченный своим делом специалист, прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек. Смело рекомендую ее экскурсии!

Л Людмила Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.