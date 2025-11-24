Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 11:30
11 дек в 10:30
3900 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь Достоевского: Квест-экскурсия
Путешествие по Твери, вдохновившей Достоевского на создание «Бесов». Разгадайте загадки писателя и откройте тайны его жизни в этом городе
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
- аандрей24 ноября 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Наталия - умный, тонкий, хорошо образованный, интеллигентный человек, любящий свой город, его историю. Всем рекомендую, особенно верующим людям, которым важно посетить знаковые храмы Твери.
- ЮЮлия8 ноября 2025Прогулка с Натальей очень понравилась! Интересно было и взрослым, и детям. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно! Было ощущение неспешной прогулки:
- ООльга30 октября 2025Наталия, огромное спасибо за чудесное время в Вашей компании! Знания, умение подать материал, настоящая любовь к городу и своему делу - это дорогого стоит!!!
- ЕЕвгения13 октября 2025Отличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулку
- ИИрина20 сентября 2025Просто отличная экскурсия! Прекрасная, структурированная подача материала, много интересных исторических деталей, переплетение истории города и религии. Рады, что познакомились с городом вместе с Наталией.
- ЕЕлена27 августа 2025Экскурсия супер! экскурсовод замечательный!
Рекомендую!
- ССнежана23 августа 2025Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!
- ЕЕлена11 августа 2025Очень понравилась экскурсовод Наталья! Хороший рассказчик, всей нашей группе было интересно слушать. Обязательно вернемся еще в Тверь и к Наталье!
- ООльга3 августа 2025Интересно, познавательно, локации, которые планировали посетить всё отлично!
- ВВладимир27 июля 2025Экскурсия была замечательной! Очень понравилось! Познакомился с историей древней Твери, основными храмами и святыми; подробно узнал о жизни Михаила Тверского. Доволен!
- ЕЕлена21 июля 2025Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!
Содержательная экскурсия, с интересными фактами жизни и судьбы исторических персонажей. Я вела заметки в телефоне,
- ААнна12 июля 2025Даже если вы не читали Достоевского, после экскурсии вы захотите его прочитать и перечитать. Очень хорошая экскурсия!!!! Тверь становиться многогранной.
- ЕЕвгения26 июня 2025Замечательная экскурсия! Спасибо большое Наталье за интересный рассказ о церквях Твери. Однозначно буду рекомендовать знакомым. Зашли в некоторые храмы, прикоснулись
- ИИгорь17 мая 2025Наталья занимается своим делом. Огромная ей благодарность. Рекомендую ее услуги всем, кто хочет узнать больше о четырех месяцах Достоевского в Твери и о местах событий романа "Бесы".
- ВВячеслав11 мая 2025Замечательная экскурсия. Наталья замечательный экскурсовод, который ненавязчиво погрузит Вас в короткий период жизни Достоевского в Твери. Очень увлеченный и знающий человек по теме.
- ЕЕлена10 мая 2025Все как всегда отлично. Очень рада сотрудничать с вашей фирмой.
- ююлия3 мая 2025Спасибо Наталье за интересную экскурсию, чуткость (трое маленьких детей не каждый может вписать в прогулку и в рассказ). Мы увидели и полюбили Тверь, ее историю, удивительных людей.
- ММарина2 мая 2025Впечатление, возможно, несколько смазалось из-за ужасной первомайской погоды: плюс 2 (ощущается как минус 6), ветер, снег, дождь… Выбирала экскурсию дочь,
- ММарина27 апреля 2025Спасибо за экскурсию. Не смотр на очень холодную погоду было все интересно.
- ООльга16 апреля 2025Большое спасибо Наталье за замечательную прогулку.
Для любителей Достоевского очень интересная экскурсия.
Наталья очень логично доказывает, какие события и в каких местах
