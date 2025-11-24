а андрей Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Очень интересная, содержательная экскурсия. Наталия - умный, тонкий, хорошо образованный, интеллигентный человек, любящий свой город, его историю. Всем рекомендую, особенно верующим людям, которым важно посетить знаковые храмы Твери.

мы никуда не торопились, задерживались в интересных местах. В то же время сложилось целостное впечатление о городе, благодаря грамотно выстроенному маршруту и рассказу. Очень ценно познакомиться с городом благодаря человеку, который его любит и очень хорошо знает! Прогулка с Натальей очень понравилась! Интересно было и взрослым, и детям. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно! Было ощущение неспешной прогулки:

О Ольга Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталия, огромное спасибо за чудесное время в Вашей компании! Знания, умение подать материал, настоящая любовь к городу и своему делу - это дорогого стоит!!!

Е Евгения Тверь Достоевского Отличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулку

И Ирина Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Просто отличная экскурсия! Прекрасная, структурированная подача материала, много интересных исторических деталей, переплетение истории города и религии. Рады, что познакомились с городом вместе с Наталией.

Е Елена Тверь Достоевского Экскурсия супер! экскурсовод замечательный!

Рекомендую!

С Снежана Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!

Е Елена Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Очень понравилась экскурсовод Наталья! Хороший рассказчик, всей нашей группе было интересно слушать. Обязательно вернемся еще в Тверь и к Наталье!

О Ольга Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Интересно, познавательно, локации, которые планировали посетить всё отлично!

В Владимир Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Экскурсия была замечательной! Очень понравилось! Познакомился с историей древней Твери, основными храмами и святыми; подробно узнал о жизни Михаила Тверского. Доволен!

Содержательная экскурсия, с интересными фактами жизни и судьбы исторических персонажей. Я вела заметки в телефоне, чтобы потом дополнительно изучить то, что особенно интересно.

Комфортный темп рассказа, мы не бегали по городу, а прогуливались, имея возможность сделать фотографии, прочувствовать атмосферу города. Если нужно- можно сделать паузу на покупку воды/кофе с собой, Наталия внимательна к своим гостям. 🌹

Экскурсия подойдёт,скорее, взрослой аудитории, готовой к погружению в историю, а также интересующейся православием (с интересом посетили несколько храмов, приложились к святыням, но это - по желанию).

Обязательно вернёмся в Тверь! ♥️ Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!Содержательная экскурсия, с интересными фактами жизни и судьбы исторических персонажей. Я вела заметки в телефоне,

А Анна Тверь Достоевского Даже если вы не читали Достоевского, после экскурсии вы захотите его прочитать и перечитать. Очень хорошая экскурсия!!!! Тверь становиться многогранной.

Замечательная экскурсия! Спасибо большое Наталье за интересный рассказ о церквях Твери. Однозначно буду рекомендовать знакомым. Зашли в некоторые храмы, прикоснулись к мощам святых этой земли, узнали их историю, была так же возможность помолиться и поставить свечи. На телефон не фотографировала, так что фото только 1.

И Игорь Тверь Достоевского Наталья занимается своим делом. Огромная ей благодарность. Рекомендую ее услуги всем, кто хочет узнать больше о четырех месяцах Достоевского в Твери и о местах событий романа "Бесы".

В Вячеслав Тверь Достоевского Замечательная экскурсия. Наталья замечательный экскурсовод, который ненавязчиво погрузит Вас в короткий период жизни Достоевского в Твери. Очень увлеченный и знающий человек по теме.

Е Елена Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Все как всегда отлично. Очень рада сотрудничать с вашей фирмой.

ю юлия Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Спасибо Наталье за интересную экскурсию, чуткость (трое маленьких детей не каждый может вписать в прогулку и в рассказ). Мы увидели и полюбили Тверь, ее историю, удивительных людей.

Гид, без сомнения, глубоко в теме, иногда хотелось бы чуть больше легкости в изложении для не филологов. Впечатление, возможно, несколько смазалось из-за ужасной первомайской погоды: плюс 2 (ощущается как минус 6), ветер, снег, дождь… Выбирала экскурсию дочь, ей все понравилось; мне же показалось, что слишком статично и похоже на лекцию, к тому же я замерзла, несмотря на кучу одежек. В среднем поручилось «хорошо».

М Марина Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Спасибо за экскурсию. Не смотр на очень холодную погоду было все интересно.