Мои заказы

Экскурсии в Успенский собор Твери

Найдено 6 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тверь: знакомство с городом
Пешая
2.5 часа
131 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 11:30
11 дек в 10:30
3900 ₽ за всё до 15 чел.
Тверь Достоевского
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь Достоевского: Квест-экскурсия
Путешествие по Твери, вдохновившей Достоевского на создание «Бесов». Разгадайте загадки писателя и откройте тайны его жизни в этом городе
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
2 часа
247 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Тверь сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Пешая
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    андрей
    24 ноября 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Наталия - умный, тонкий, хорошо образованный, интеллигентный человек, любящий свой город, его историю. Всем рекомендую, особенно верующим людям, которым важно посетить знаковые храмы Твери.
  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Прогулка с Натальей очень понравилась! Интересно было и взрослым, и детям. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно! Было ощущение неспешной прогулки:
    читать дальше

    мы никуда не торопились, задерживались в интересных местах. В то же время сложилось целостное впечатление о городе, благодаря грамотно выстроенному маршруту и рассказу. Очень ценно познакомиться с городом благодаря человеку, который его любит и очень хорошо знает!

  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталия, огромное спасибо за чудесное время в Вашей компании! Знания, умение подать материал, настоящая любовь к городу и своему делу - это дорогого стоит!!!
  • Е
    Евгения
    13 октября 2025
    Тверь Достоевского
    Отличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулку
    Отличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулкуОтличная экскурсия. Узнали много интересного. Спасибо Наталье за прогулку
  • И
    Ирина
    20 сентября 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Просто отличная экскурсия! Прекрасная, структурированная подача материала, много интересных исторических деталей, переплетение истории города и религии. Рады, что познакомились с городом вместе с Наталией.
  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Тверь Достоевского
    Экскурсия супер! экскурсовод замечательный!
    Рекомендую!
    Экскурсия супер! экскурсовод замечательный!
  • С
    Снежана
    23 августа 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!
    Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!Нам очень понравилась прогулка по Твери. Остались довольны рассказом и маршрутом. Много увидели и узнали. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Очень понравилась экскурсовод Наталья! Хороший рассказчик, всей нашей группе было интересно слушать. Обязательно вернемся еще в Тверь и к Наталье!
    Очень понравилась экскурсовод Наталья! Хороший рассказчик, всей нашей группе было интересно слушать. Обязательно вернемся еще в Тверь и к Наталье!Очень понравилась экскурсовод Наталья! Хороший рассказчик, всей нашей группе было интересно слушать. Обязательно вернемся еще в Тверь и к Наталье!Очень понравилась экскурсовод Наталья! Хороший рассказчик, всей нашей группе было интересно слушать. Обязательно вернемся еще в Тверь и к Наталье!
  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Интересно, познавательно, локации, которые планировали посетить всё отлично!
  • В
    Владимир
    27 июля 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Экскурсия была замечательной! Очень понравилось! Познакомился с историей древней Твери, основными храмами и святыми; подробно узнал о жизни Михаила Тверского. Доволен!
  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!
    Содержательная экскурсия, с интересными фактами жизни и судьбы исторических персонажей. Я вела заметки в телефоне,
    читать дальше

    чтобы потом дополнительно изучить то, что особенно интересно.
    Комфортный темп рассказа, мы не бегали по городу, а прогуливались, имея возможность сделать фотографии, прочувствовать атмосферу города. Если нужно- можно сделать паузу на покупку воды/кофе с собой, Наталия внимательна к своим гостям. 🌹
    Экскурсия подойдёт,скорее, взрослой аудитории, готовой к погружению в историю, а также интересующейся православием (с интересом посетили несколько храмов, приложились к святыням, но это - по желанию).
    Обязательно вернёмся в Тверь! ♥️

    Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!Благодарим Наталию за знакомство с Тверью!
  • А
    Анна
    12 июля 2025
    Тверь Достоевского
    Даже если вы не читали Достоевского, после экскурсии вы захотите его прочитать и перечитать. Очень хорошая экскурсия!!!! Тверь становиться многогранной.
    Даже если вы не читали Достоевского, после экскурсии вы захотите его прочитать и перечитать. Очень хорошаяДаже если вы не читали Достоевского, после экскурсии вы захотите его прочитать и перечитать. Очень хорошаяДаже если вы не читали Достоевского, после экскурсии вы захотите его прочитать и перечитать. Очень хорошая
  • Е
    Евгения
    26 июня 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Наталье за интересный рассказ о церквях Твери. Однозначно буду рекомендовать знакомым. Зашли в некоторые храмы, прикоснулись
    читать дальше

    к мощам святых этой земли, узнали их историю, была так же возможность помолиться и поставить свечи. На телефон не фотографировала, так что фото только 1.

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Наталье за интересный рассказ о церквях Твери. Однозначно буду рекомендовать знакомым. Зашли
  • И
    Игорь
    17 мая 2025
    Тверь Достоевского
    Наталья занимается своим делом. Огромная ей благодарность. Рекомендую ее услуги всем, кто хочет узнать больше о четырех месяцах Достоевского в Твери и о местах событий романа "Бесы".
  • В
    Вячеслав
    11 мая 2025
    Тверь Достоевского
    Замечательная экскурсия. Наталья замечательный экскурсовод, который ненавязчиво погрузит Вас в короткий период жизни Достоевского в Твери. Очень увлеченный и знающий человек по теме.
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Все как всегда отлично. Очень рада сотрудничать с вашей фирмой.
  • ю
    юлия
    3 мая 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Спасибо Наталье за интересную экскурсию, чуткость (трое маленьких детей не каждый может вписать в прогулку и в рассказ). Мы увидели и полюбили Тверь, ее историю, удивительных людей.
  • М
    Марина
    2 мая 2025
    Тверь Достоевского
    Впечатление, возможно, несколько смазалось из-за ужасной первомайской погоды: плюс 2 (ощущается как минус 6), ветер, снег, дождь… Выбирала экскурсию дочь,
    читать дальше

    ей все понравилось; мне же показалось, что слишком статично и похоже на лекцию, к тому же я замерзла, несмотря на кучу одежек. В среднем поручилось «хорошо». Гид, без сомнения, глубоко в теме, иногда хотелось бы чуть больше легкости в изложении для не филологов.

  • М
    Марина
    27 апреля 2025
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Спасибо за экскурсию. Не смотр на очень холодную погоду было все интересно.
  • О
    Ольга
    16 апреля 2025
    Тверь Достоевского
    Большое спасибо Наталье за замечательную прогулку.
    Для любителей Достоевского очень интересная экскурсия.
    Наталья очень логично доказывает, какие события и в каких местах
    читать дальше

    могли происходить, кто был прототипом того или иного героя…
    Глубокий научный подход и при этом очень увлекательно!!!
    При этом и Тверь открылась для нас во всем ее великолепии и разнообразии, т. к. Наталья очень любит свой город!
    Обязательно погуляем с Натальей и по другим маршрутам города!!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тверь: знакомство с городом
  2. Тверь Достоевского
  3. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  4. Тверь сквозь столетия
  5. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Успенский Собор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 700 до 5400. Туристы уже оставили гидам 543 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Твери на 2025 год по теме «Успенский Собор», 543 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль