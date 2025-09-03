Приглашаю на водную прогулку по Волге — с ветерком, хорошей музыкой и панорамными видами. Катер пройдёт по всем рекам Твери. Вы увидите город с новой стороны, освежитесь на воде и просто насладитесь моментом. Идеальный формат для жаркого дня и отдыха в большой компании или с семьёй.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по рекам Тьмаке, Тверце и, конечно, Волге
- Увидим обелиск победы и храм Михаила Тверского, Екатерининский путевой дворец и городской сад, набережные Афанасия Никитина и Степана Разина
- Обойдём речной вокзал на стрелке со всех сторон
- И прокатимся под всеми крупными мостами Твери
Можно организовать ночную прогулку по Волге, когда весь город переливается архитектурной подсветкой.
Организационные детали
- Лодка рассчитана на 9 пассажиров, включая детей. Ограничений по возрасту и весу нет (если нужен гид на лодку — максимум 8 пассажиров)
- С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- При плохих погодных условиях перенесём дату или время катания. При сильном дожде или грозе — отмена прогулки с возвратом денежных средств
- Можно организовать прогулку в сопровождении аттестованного гида. Доплата — 3500 ₽ за 1 час
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ресторана «Причал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 54 туристов
Привет, меня зовут Семён! Катаюсь на всём, что движется, сколько себя помню. В обычной жизни я инструктор-универсал по экстремальным видам спорта. Обожаю путешествовать и открывать новые места. В своих авторских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Уважаемые пользователи этой площадки, всем, кто рассматривает эту экскурсию от всей души рекомендую! Я могу охарактеризовать поездку по Волге на катере с капитаном Семеном как катеротерапию, новый вид отдыха на
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В
Сергей, наш капитан. Все по расписанию, все четко. Отлично покатал на катере)) благодарим☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Добрый день! Вчера нашей семьей прокатились на катере с Семеном. Нам всем очень понравилось! Виды рек просто 😍! Спасибо Семену за внимание и заботу!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все было очень хорошо и красиво, Семен много что рассказал про город. Спасибо большое очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Супер просто. Остались очень довольны и сервисом и организацией и организатором. Море позитива. СПАСИБО!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Миленько, но не Австралия)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии на «Вся Тверь с воды (на катере)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: Императорский дворец и 9 веков истории на Волге
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборА давайте влюбляться в Тверь
Погулять по исторической части города в компании коренной тверичанки
Начало: На пл. Михаила Тверского
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
4850 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тверь древняя и современная
Погрузитесь в атмосферу Твери, гуляя по её улицам и набережным. Узнайте о знаменитых людях и исторических событиях, оставивших след в этом городе
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Завтра в 10:30
30 мая в 10:30
6600 ₽ за всё до 4 чел.
от 13 500 ₽ за экскурсию