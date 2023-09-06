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Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста

Индивидуальная экскурсия по Тюмени: от улицы Республики до Ильинского монастыря
В рамках обзорной экскурсии по Тюмени вас ожидает знакомство с лучшими достопримечательностями города.

Вы увидите старинные купеческие особняки на улице Республики, полюбуетесь архитектурой Свято-Троицкого и Ильинского монастырей, побываете в Затюменском экопарке.
5
5 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста

Описание экскурсии

Улица Республики Мы отправимся в путь с Цветного бульвара, посмотрим на статуи в Сквере сибирских кошек и пройдемся через Центральную площадь на улицу Республики. Здесь сосредоточено много храмов и купеческих особняков, которые повествуют о торговой истории города в XVIII – начале XX столетий. Вы увидите дома Брандта и Панкратьева, Спасскую церковь, музей-усадьбу купцов Колокольниковых, Знаменский кафедральный собор. Свято-Троицкий монастырь От улицы Республики мы доберемся до Исторической площади и Моста влюбленных, а затем отправимся к Свято-Троицкому монастырю, который считается одним из самых старых в Сибири. Он датируется 1616 годом и включает в себя комплекс монастырских зданий в разных стилях архитектуры, в том числе Троицкий собор, церковь Сорока мучеников и Петропавловскую церковь. От Затюменского экопарка к Ильинскому монастырю После осмотра Свято-Троицкого монастыря вас ждет поездка в Затюменский экопарк, украшенный оригинальными деревянными скульптурами животных. Мы прогуляемся по его дорожкам, а далее отправимся в площади 400-летия Тюмени с остановкой у площади Памяти. В завершение вы проедете мимо музейного комплекса им. И. Я. Словцова и посетите Ильинский женский монастырь, созданный в 1620 году. На территории обители можно осмотреть Ильинскую церковь и монументальную двухъярусную колокольню. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Республики
  • Дома Брандта и Панкратьева
  • Спасская церковь
  • Музей-усадьба купцов Колокольниковых
  • Знаменский кафедральный собор
  • Свято-Троицкий и Ильинский монастыри
  • Затюменский экопарк
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Узнали много нового. Поражены большим количеством деревянных, домов, охраняемых государством; с неописуемой красотой наличников на окнах. Шикарная набережная р. Туры. Интересный сквер Сибирских кошек. Большое количество ухоженных храмов, парков и скверов. И даже при пасмурной погоде,город очень светлый и притягивающий к себе!!!
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С
Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
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С
Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
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К
Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
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Г
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