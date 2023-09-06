В рамках обзорной экскурсии по Тюмени вас ожидает знакомство с лучшими достопримечательностями города.
Вы увидите старинные купеческие особняки на улице Республики, полюбуетесь архитектурой Свято-Троицкого и Ильинского монастырей, побываете в Затюменском экопарке.
Вы увидите старинные купеческие особняки на улице Республики, полюбуетесь архитектурой Свято-Троицкого и Ильинского монастырей, побываете в Затюменском экопарке.
Описание экскурсииУлица Республики Мы отправимся в путь с Цветного бульвара, посмотрим на статуи в Сквере сибирских кошек и пройдемся через Центральную площадь на улицу Республики. Здесь сосредоточено много храмов и купеческих особняков, которые повествуют о торговой истории города в XVIII – начале XX столетий. Вы увидите дома Брандта и Панкратьева, Спасскую церковь, музей-усадьбу купцов Колокольниковых, Знаменский кафедральный собор. Свято-Троицкий монастырь От улицы Республики мы доберемся до Исторической площади и Моста влюбленных, а затем отправимся к Свято-Троицкому монастырю, который считается одним из самых старых в Сибири. Он датируется 1616 годом и включает в себя комплекс монастырских зданий в разных стилях архитектуры, в том числе Троицкий собор, церковь Сорока мучеников и Петропавловскую церковь. От Затюменского экопарка к Ильинскому монастырю После осмотра Свято-Троицкого монастыря вас ждет поездка в Затюменский экопарк, украшенный оригинальными деревянными скульптурами животных. Мы прогуляемся по его дорожкам, а далее отправимся в площади 400-летия Тюмени с остановкой у площади Памяти. В завершение вы проедете мимо музейного комплекса им. И. Я. Словцова и посетите Ильинский женский монастырь, созданный в 1620 году. На территории обители можно осмотреть Ильинскую церковь и монументальную двухъярусную колокольню. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Республики
- Дома Брандта и Панкратьева
- Спасская церковь
- Музей-усадьба купцов Колокольниковых
- Знаменский кафедральный собор
- Свято-Троицкий и Ильинский монастыри
- Затюменский экопарк
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Узнали много нового. Поражены большим количеством деревянных, домов, охраняемых государством; с неописуемой красотой наличников на окнах. Шикарная набережная р. Туры. Интересный сквер Сибирских кошек. Большое количество ухоженных храмов, парков и скверов. И даже при пасмурной погоде,город очень светлый и притягивающий к себе!!!
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С
Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
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С
Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
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К
Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
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Г
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