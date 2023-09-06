Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В рамках обзорной экскурсии по Тюмени вас ожидает знакомство с лучшими достопримечательностями города.



Вы увидите старинные купеческие особняки на улице Республики, полюбуетесь архитектурой Свято-Троицкого и Ильинского монастырей, побываете в Затюменском экопарке. 5 5 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Тюмени Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 4 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Улица Республики Мы отправимся в путь с Цветного бульвара, посмотрим на статуи в Сквере сибирских кошек и пройдемся через Центральную площадь на улицу Республики. Здесь сосредоточено много храмов и купеческих особняков, которые повествуют о торговой истории города в XVIII – начале XX столетий. Вы увидите дома Брандта и Панкратьева, Спасскую церковь, музей-усадьбу купцов Колокольниковых, Знаменский кафедральный собор. Свято-Троицкий монастырь От улицы Республики мы доберемся до Исторической площади и Моста влюбленных, а затем отправимся к Свято-Троицкому монастырю, который считается одним из самых старых в Сибири. Он датируется 1616 годом и включает в себя комплекс монастырских зданий в разных стилях архитектуры, в том числе Троицкий собор, церковь Сорока мучеников и Петропавловскую церковь. От Затюменского экопарка к Ильинскому монастырю После осмотра Свято-Троицкого монастыря вас ждет поездка в Затюменский экопарк, украшенный оригинальными деревянными скульптурами животных. Мы прогуляемся по его дорожкам, а далее отправимся в площади 400-летия Тюмени с остановкой у площади Памяти. В завершение вы проедете мимо музейного комплекса им. И. Я. Словцова и посетите Ильинский женский монастырь, созданный в 1620 году. На территории обители можно осмотреть Ильинскую церковь и монументальную двухъярусную колокольню. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Республики

Дома Брандта и Панкратьева

Спасская церковь

Музей-усадьба купцов Колокольниковых

Знаменский кафедральный собор

Свято-Троицкий и Ильинский монастыри

Затюменский экопарк Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.