Что вас ожидает:Вы пройдёте по главной улице города и увидите аллею современной скульптуры «АртТерриа», Оперный Театр, Академию искусств, и Гостиный Двор. Получите порцию удачи на нулевом километре, увидите и услышите историю 📖 дома Сахарова, Попова, медресе «Галия». Зайдете на территорию творчества «АртКвадрат», подниметесь до памятника Мустаю Кариму и до Дома Профсоюзов, проедете до Храма Рождества Богородицы или пройдёте пешком до кинотеатра «Родина» и до музея русского рока. И всё это будут сопровождать аудио рассказы (иногда забавные, иногда трагические) об истории этих мест.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;