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Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Уфы
Проследите за тем, как формировалась история 📖 города, на увлекательной прогулке 👣 по самым значимым местам Уфы.

Экскурсия ⛳ для гостей и жителей города Уфы, кому интересно знать и видеть как формировалось историческое ядро города начиная со времен образования Архиерейки — места, где сейчас располагается Дом Правительства Республики Башкортостан.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 299 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы

Что вы увидите

  • Дом Правительства Республики Башкортостан
  • Аллея скульптуры «АртТерриа»
  • Оперный Театр
  • Фонтан Башкирских красавиц
  • Академия Искусств
  • Нулевой километр
  • Медресе «Галия»
  • Территория творчества «АртКвадрат»
  • Бывший первый кинотеатр «Фурор»
  • Памятник Мустаю Кариму
  • Дом Профсоюзов
  • Храм Рождества Богородицы
  • Музей русского рока
Что вас ожидает:Вы пройдёте по главной улице города и увидите аллею современной скульптуры «АртТерриа», Оперный Театр, Академию искусств, и Гостиный Двор. Получите порцию удачи на нулевом километре, увидите и услышите историю 📖 дома Сахарова, Попова, медресе «Галия». Зайдете на территорию творчества «АртКвадрат», подниметесь до памятника Мустаю Кариму и до Дома Профсоюзов, проедете до Храма Рождества Богородицы или пройдёте пешком до кинотеатра «Родина» и до музея русского рока. И всё это будут сопровождать аудио рассказы (иногда забавные, иногда трагические) об истории этих мест.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 ул. Тукаева, 46, Уфа
Место завершения
🏁 ул. Ленина, 42, Уфа
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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