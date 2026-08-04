Прочувствуйте глубокую древнюю душу города на прогулке по историческому центру Уфы. Окунитесь в прошлое города и вернитесь к моменту его основания в 16 веке. На прогулке вы узнаете, где и как зарождался Уфимский кремль и откройте для себя город с совершенно новой стороны. Вы осмотрите главные соборы города — Покровский храм, Сергиевский и Спасский соборы. Увидите знаменитый Оперный театр и Гостиный Двор. Осмотрите дом, где когда-то останавливался сам генералиссимус Суворов. Экскурсия продолжится на творческой ноте — вы прогуляетесь до Академии искусств и музея Нестерова, где выставлена самая обширная коллекция работ художника. Финальной точкой маршрута станет городская филармония. Неважно, гость ли вы Уфы или ее житель, экскурсия подойдет для всех, кто желает познакомиться с городом поближе и раскрыть его Душу. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).