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Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Уфы
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города.

От Кремля до Нестеровки
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки

Что вы увидите

  • Монумент Дружбы
  • Покровский храм
  • Сергиевский собор
  • Дом Давыдова, который посещал Суворов
  • Спасский собор
  • Музей пожарной службы
  • Гостиный Двор
  • Оперный Театр
  • Академию искусств
  • Музей Нестерова
Прогулка по историческому центру Уфы, раскрывающая глубокую душу города.
Прочувствуйте глубокую древнюю душу города на самостоятельной прогулке 👣 по историческому центру Уфы. Окунитесь в прошлое города и вернитесь к моменту его основания в 16 веке, узнайте где и как зарождался Уфимский кремль и откройте для себя город 🏙️ с совершенно новой стороны. Вы увидите Покровский храм, Сергиевский и Спасский соборы, знаменитый Оперный театр и Гостиный Двор, Академию искусств и музей 🖼 Нестерова.
Неважно, гость ли вы Уфы или ее житель, экскурсия ⛳ подойдет для всех, кто желает познакомиться с городом поближе и раскрыть его Душу.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 ул. Сочинская, 9
Место завершения
🏁 ул. Свердлова, 71
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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