Прогулка по историческому центру Уфы, раскрывающая глубокую душу города.

Прочувствуйте глубокую древнюю душу города на самостоятельной прогулке 👣 по историческому центру Уфы. Окунитесь в прошлое города и вернитесь к моменту его основания в 16 веке, узнайте где и как зарождался Уфимский кремль и откройте для себя город 🏙️ с совершенно новой стороны. Вы увидите Покровский храм, Сергиевский и Спасский соборы, знаменитый Оперный театр и Гостиный Двор, Академию искусств и музей 🖼 Нестерова.

Неважно, гость ли вы Уфы или ее житель, экскурсия ⛳ подойдет для всех, кто желает познакомиться с городом поближе и раскрыть его Душу.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: