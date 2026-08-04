Откройте для себя душу исторического центра Уфы в прогулке, включающей осмотр Уфимского кремля, главных соборов, дома Суворова, музея Нестерова и городской филармонии. Приложение аудиогид поможет вам не только найти места, но и погрузиться в атмосферу города 16 века.
Описание аудиогида
Прочувствуйте глубокую древнюю душу города на прогулке по историческому центру Уфы. Окунитесь в прошлое города и вернитесь к моменту его основания в 16 веке. На прогулке вы узнаете, где и как зарождался Уфимский кремль и откройте для себя город с совершенно новой стороны. Вы осмотрите главные соборы города — Покровский храм, Сергиевский и Спасский соборы. Увидите знаменитый Оперный театр и Гостиный Двор. Осмотрите дом, где когда-то останавливался сам генералиссимус Суворов. Экскурсия продолжится на творческой ноте — вы прогуляетесь до Академии искусств и музея Нестерова, где выставлена самая обширная коллекция работ художника. Финальной точкой маршрута станет городская филармония. Неважно, гость ли вы Уфы или ее житель, экскурсия подойдет для всех, кто желает познакомиться с городом поближе и раскрыть его Душу. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Покровский храм
- Сергиевский собор
- Дом Давыдова, который посещал Суворов
- Спасский собор
- Музей пожарной службы
- Гостиный Двор
- Оперный Театр
- Академию искусств
- Музей Нестерова
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Башкортостан, городской округ Уфа, Кировский район, Первомайская площадь
Завершение: Ул. Свердлова, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная прогулка по историческому центру! Аудиогид — как настоящий рассказчик. Узнала много нового про Кремль, Суворова и музей Нестерова. Удобно, что не надо торопиться за группой.
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М
Чудесная аудиоэкскурсия! Всё включалось вовремя, рассказ приятный и живой. Особо запомнился музей Нестерова с его коллекцией и Оперный театр. Понравилось, что можно гулять в своём темпе.
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А
Классный формат! Сам прошёл весь маршрут, ничего не искал — всё показывало автоматически. Узнал про Уфимский кремль и дом Суворова. Очень удобно для самостоятельных прогулок.
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А
Отличная экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с Уфой без гида. Приложение ведёт точно, истории интересные. Понравились соборы и Гостиный Двор. Всем советую!
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Е
Влюбилась в Уфу благодаря этому аудиогиду! Маршрут продуман до мелочей, истории увлекательные. Особо тронула атмосфера у Спасского собора и музея Нестерова. Очень рекомендую!
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И
Крутой формат! Приложение установил, скачал экскурсию и пошёл гулять. Всё работало идеально. Особо зашли рассказы про Спасский собор и дом Давыдова. Рекомендую!
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