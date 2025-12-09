Мои заказы

Кони, скалы, водопад: путешествие в группе из Уфы

Отправиться на конную прогулку в горах, увидеть «Мужские слёзы» и отыскать солёный источник
Это насыщенная поездка для любителей активных выходных.

За один день вы посетите конный двор, узнаете поближе его обитателей и освоите навыки управления повозкой.

А также подниметесь на окутанную легендами скалу Уклы-кая, увидите новые арт-объекты на берегу реки Зилим и сделаете памятные фото на фоне «водопада-невидимки».
Кони, скалы, водопад: путешествие в группе из Уфы© Алина
Описание экскурсии

08:00-09:45 — Трансфер из Уфы до с. Имендяшево (140 км). Встреча с представителем турбазы «Табын». Подготовка к конному переходу.
10:00-10:30 — Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с упряжью, езда по учебному кругу.
10:30-11:15 — Конный переход до подножья скалы Уклы-кая (~3 км). По дороге вы увидите солёный источник, который не замерзает даже зимой, и висячий мост у деревни Таш-Асты.
11:15-12:00 — Пеший подъём на вершину Скалы стрел (~250 м). Полюбуемся долиной реки Зилим с высоты более 200 метров, пофотографируемся, согреемся горячим чаем.
12:00-13:00 — Конный переход на турбазу «Табын» (~3 км). На обратном пути посмотрим на арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел и стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).
13:30-14:30 — Обед. Включает первое, второе, салат и чай с деревенским творогом, молоком и вареньем. Проходит в столовой турбазы «Табын».
14:30-15:30 — Посещение конного двора. Вы сможете погладить жеребёнка Бумера, познакомиться с вожаком табуна Кузей, устроить фотосессию. Также желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую причёску на гриве и покормить лошадок.
15:30-16:45 — Автобусный переезд до Абзановского водопада «Мужские слёзы» (65 км).
16:45-17:15 — Осмотр водопада. Летом он практически не заметен, а зимой — это красивое ледяное чудо!
17:15-19:00 — Трансфер в Уфу (90 км).

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет. Маршрут подходит для неподготовленных путешественников.
  • Экскурсия проходит только в зимний сезон
  • С конным переходом справятся даже новички, которые никогда не сидели на лошади: опытные инструкторы помогут освоить азы верховой езды и подружиться с конём. Верхом могут ехать дети с 16 лет. Дети младшего возраста и взрослые, которые не захотят идти верхом, отправятся в путешествие на санях.
  • В стоимость включено: трансфер, обед на турбазе «Табын», аренда снаряжения и лошадей, работа инструкторов, страховка от несчастного случая. Отдельно (по желанию) оплачивается корм для лошадей.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около универмага «Уфа»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Уфе
Добрый день! Я и моя команда предлагаем варианты активного отдыха на Южном Урале. Летом — конные туры, велотуры, водные туры (сплавы на катамаранах и байдарках), пешеходные, комбинированные и автобусные туры;
читать дальше

зимой — конно-санные, конные, лыжные, автобусные и снегоходные туры. Осуществляем бронирование и размещение в гостиницах Башкирии, бронь и покупку проездных билетов, экскурсии по Уфе и Уралу, трансферы, аренду коттеджей и гостевых домов.

