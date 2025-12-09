Это насыщенная поездка для любителей активных выходных. За один день вы посетите конный двор, узнаете поближе его обитателей и освоите навыки управления повозкой. А также подниметесь на окутанную легендами скалу Уклы-кая, увидите новые арт-объекты на берегу реки Зилим и сделаете памятные фото на фоне «водопада-невидимки».

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

08:00-09:45 — Трансфер из Уфы до с. Имендяшево (140 км). Встреча с представителем турбазы «Табын». Подготовка к конному переходу.

10:00-10:30 — Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с упряжью, езда по учебному кругу.

10:30-11:15 — Конный переход до подножья скалы Уклы-кая (~3 км). По дороге вы увидите солёный источник, который не замерзает даже зимой, и висячий мост у деревни Таш-Асты.

11:15-12:00 — Пеший подъём на вершину Скалы стрел (~250 м). Полюбуемся долиной реки Зилим с высоты более 200 метров, пофотографируемся, согреемся горячим чаем.

12:00-13:00 — Конный переход на турбазу «Табын» (~3 км). На обратном пути посмотрим на арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел и стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).

13:30-14:30 — Обед. Включает первое, второе, салат и чай с деревенским творогом, молоком и вареньем. Проходит в столовой турбазы «Табын».

14:30-15:30 — Посещение конного двора. Вы сможете погладить жеребёнка Бумера, познакомиться с вожаком табуна Кузей, устроить фотосессию. Также желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую причёску на гриве и покормить лошадок.

15:30-16:45 — Автобусный переезд до Абзановского водопада «Мужские слёзы» (65 км).

16:45-17:15 — Осмотр водопада. Летом он практически не заметен, а зимой — это красивое ледяное чудо!

17:15-19:00 — Трансфер в Уфу (90 км).

Организационные детали