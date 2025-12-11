Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеТайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Угличу в декабре 2025
Сейчас в Угличе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3900. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2025 год для иностранцев, 554 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль