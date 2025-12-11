Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Пешая
2.5 часа
391 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Пешая
1.5 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Для иностранцев»

Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Угличский Кремль
  3. Церковь Димитрия на Крови
  4. Палаты угличских князей
  5. Алексеевский женский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Богоявленский монастырь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Самое главное
  10. Церковь Рождества Иоанна Предтечи
