3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
«А также церковь Рождества Иоанна Предтечи, которой восхищался Николай Рерих»
Завтра в 08:30
24 окт в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
«Вы увидите частицу былого благолепия 17 века — Дивную церковь, Воскресенский монастырь, храмы Рождества Иоанна Предтечи и Царевича Димитрия на крови»
9 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
2 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 сентября 2024Наталья, огромное спасибо за приятную прогулку, интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием приедем ещё в Ваш уютный и красивый город Углич.
- ССветлана15 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.
- ЛЛюдмила14 августа 2024Интересно, познавательно, коротко и по существу!
- ААндрей7 августа 2024Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не
- ЕЕлена21 июля 2024Приятная недолгая экскурсия для знакомства с городом, его историей. Рекомендую Наталью однозначно
- ТТатьяна12 июля 2024У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.
- ММаря7 июля 2024Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо Человек увлечён городом очень
- ИИрина13 июня 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Экскурсия для тех, кто не спешит и хочет не торопясь прогуляться по Угличу, послушав про его историю
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Угличу в октябре 2024
Сейчас в Угличе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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