Т Татьяна Главные святыни Углича Наталья, огромное спасибо за приятную прогулку, интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием приедем ещё в Ваш уютный и красивый город Углич.

С Светлана Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля) Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.

Л Людмила Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля) Интересно, познавательно, коротко и по существу!

А Андрей Углич: здесь родина моей души читать дальше остался без ответа, чувствуется, что общаешься с человеком, который очень глубоко погружен в тему. Про что бы не зашел разговор, на все вопросы есть квалифицированный ответ и собственное мнение, основанное на больших знаниях. Для себя оставил несколько закладок, после общения. Что еще почитать, что посмотреть и куда ещё съездить. Однозначно рекомендую, будет интересно, познавательно и душевно. Большое спасибо. Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не

Е Елена Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля) Приятная недолгая экскурсия для знакомства с городом, его историей. Рекомендую Наталью однозначно

Т Татьяна Главные святыни Углича У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.

М Маря Углич: здесь родина моей души Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо Человек увлечён городом очень

И Ирина Главные святыни Углича Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!