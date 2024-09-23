Встречаем Новый Год 2025 в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Угличе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Главные святыни Углича
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
«А также церковь Рождества Иоанна Предтечи, которой восхищался Николай Рерих»
Завтра в 08:30
24 окт в 08:30
2 500 за всё до 10 чел.
Углич: здесь родина моей души
На машине
20 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
«Вы увидите частицу былого благолепия 17 века — Дивную церковь, Воскресенский монастырь, храмы Рождества Иоанна Предтечи и Царевича Димитрия на крови»
9 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
2 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Главные святыни Углича
    Наталья, огромное спасибо за приятную прогулку, интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием приедем ещё в Ваш уютный и красивый город Углич.
  • С
    Светлана
    15 сентября 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.
    Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомымОчень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым
  • Л
    Людмила
    14 августа 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Интересно, познавательно, коротко и по существу!
  • А
    Андрей
    7 августа 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не
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    остался без ответа, чувствуется, что общаешься с человеком, который очень глубоко погружен в тему. Про что бы не зашел разговор, на все вопросы есть квалифицированный ответ и собственное мнение, основанное на больших знаниях. Для себя оставил несколько закладок, после общения. Что еще почитать, что посмотреть и куда ещё съездить. Однозначно рекомендую, будет интересно, познавательно и душевно. Большое спасибо.

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Приятная недолгая экскурсия для знакомства с городом, его историей. Рекомендую Наталью однозначно
  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Главные святыни Углича
    У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.
  • М
    Маря
    7 июля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо Человек увлечён городом очень
    Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно былоЗамечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно былоЗамечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Главные святыни Углича
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Экскурсия для тех, кто не спешит и хочет не торопясь прогуляться по Угличу, послушав про его историю

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные святыни Углича
  2. Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
  3. Углич: здесь родина моей души
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Успенская площадь
  7. Палаты угличских князей
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в октябре 2024
Сейчас в Угличе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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