1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по святыням Углича: церкви Флора и Лавры, Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь
«Я проведу вас по мирному вечернему городу, порадую местными легендами и не забуду познакомить с далёким прошлым»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 2800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны Угличского кремля
Вечерняя прогулка по Угличу откроет перед вами завесу его мистических тайн и легенд. Ощутите атмосферу древнего города и узнайте его секреты
Начало: На Успенской площади
«На вечерней прогулке вы услышите о древних языческих временах, археологических находках и кладах»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
28 дек в 18:00
900₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
«Вечерняя экскурсия по древнему Угличу, городу полному тайн и загадок»
Расписание: Пт, Сб, Вс в 18:00
Завтра в 17:30
28 дек в 17:30
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 декабря 2024Всё отлично, большое спасибо Олегу за проведенную экскурсию)
- ААлла24 ноября 2024Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Олег прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом, смог удивить нас интересными фактами, хотя в Угличе мы не впервые. Мистика присутствовала) Однозначно рекомендую!
- ВВладимир14 сентября 2024Анастасия, замечательный гид! Скорректировала свой маршрут по нашим пожеланиям, ответила на все наши вопросы. Она очень интересный рассказчик. Спасибо ей большое, за интересную экскурсию по вечернему Угличу
- ААлла7 сентября 2024Анастасия прекрасный рассказчик и профессионал. Знает материал, доносит его очень интересно, в своей неповторимой манере
- ООльга7 августа 2024Все отлично, нам понравилось
- ААнна14 июля 2024Об Олеге могу сказать только самые добрые слова. Экскурсия понравилась мне м супругой и младшим членам семьи. Почти 2 часа
- ГГюзель31 октября 2023Мне нечего добавить))))
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Вечерние»
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