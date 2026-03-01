Мои заказы

Мыс Хобой

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Хобой» в Улан-Удэ, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
На теплоходе
12 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
Путешествие на Ольхон откроет перед вами мистические тайны Байкала. Уникальные виды, легенды и места силы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
15 900 ₽ за человека
Из Улан-Удэ - к таинственному Байкалу и легендарному Ольхону
12 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Из Улан-Удэ - к таинственному Байкалу и легендарному Ольхону
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на Байкал и Ольхон. Впечатляющие виды и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе площади Советов в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
14 300 ₽ за человека
Из Улан-Удэ - в снежное царство острова Ольхон
На машине
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Улан-Удэ - в снежное царство острова Ольхон
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: ледяные пещеры, голубые торосы и легендарный пузырьковый лёд ждут вас на Ольхоне. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: На ул. Ербанова
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
15 900 ₽ за человека

  • Е
    Елена
    1 марта 2026
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    На эту экскурсию на Ольхон надо поехать обязательно! Целый день любоваться красотой Байкала, побывать на Ольхоне и встретить закат! Просто восторг!!!
  • О
    Ольга
    18 февраля 2026
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    Супер и ещё раз супер! Отличная организация экскурсии! Ольга такой позитивный гид, Антон профессиональный водитель аэролодки. Все мастера своего дела. Фантастические локации. А обед на льду Байкала - словами не передать😇!
  • Г
    Григорий
    7 февраля 2026
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    Все очень хорошо организовано. Легко договориться с оргазаторами, за что им отдельное спасибо: прилетели в Улан-Удэ к 7 утра, получилось
    договориться начать в 8. Супер виды по пути до Байкала. Показали сердце Байкала, где получилось найти лед без снега над ним. Очень вкусно покормили на льду. Настоятельно всем рекомендую

  • И
    Иван
    23 марта 2025
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    Очень все понравилось, жаль лед не дал покататься на коньках, но что поделать!
  • М
    Михаил
    22 сентября 2024
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    Все замечательно, рекомендую!
  • А
    Александр
    17 августа 2024
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    В целом путешествие очень хорошие, рекомендую, но если хотите весь остров осмотреть, надо брать там, где несколько дней. В данном
    путешествие из транспорта смотреть все хорошо, как водный, так и земной. Из еды мне только обед не понравился из-за пересоленой рыбы, а завтрак и обед вкусный. Гиды интересно рассказывают. Вывод надо ехать только, если у вас мало дней то однодневный тур, а если много дней, то тур надо брать на несколько дней.

  • К
    КОНСТАНТИН
    4 августа 2024
    Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
    Очень понравилось: маршрут, красота природы, потрясающие виды. Больше спасибо Татьяне, жительницы острова, писательнице, которая с большой любовью рассказывала о своём острове.

