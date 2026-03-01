Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЛедовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
Путешествие на Ольхон откроет перед вами мистические тайны Байкала. Уникальные виды, легенды и места силы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
15 900 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Улан-Удэ - к таинственному Байкалу и легендарному Ольхону
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на Байкал и Ольхон. Впечатляющие виды и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе площади Советов в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
14 300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Улан-Удэ - в снежное царство острова Ольхон
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: ледяные пещеры, голубые торосы и легендарный пузырьковый лёд ждут вас на Ольхоне. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: На ул. Ербанова
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
15 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 марта 2026На эту экскурсию на Ольхон надо поехать обязательно! Целый день любоваться красотой Байкала, побывать на Ольхоне и встретить закат! Просто восторг!!!
- ООльга18 февраля 2026Супер и ещё раз супер! Отличная организация экскурсии! Ольга такой позитивный гид, Антон профессиональный водитель аэролодки. Все мастера своего дела. Фантастические локации. А обед на льду Байкала - словами не передать😇!
- ГГригорий7 февраля 2026Все очень хорошо организовано. Легко договориться с оргазаторами, за что им отдельное спасибо: прилетели в Улан-Удэ к 7 утра, получилось
- ИИван23 марта 2025Очень все понравилось, жаль лед не дал покататься на коньках, но что поделать!
- ММихаил22 сентября 2024Все замечательно, рекомендую!
- ААлександр17 августа 2024В целом путешествие очень хорошие, рекомендую, но если хотите весь остров осмотреть, надо брать там, где несколько дней. В данном
- ККОНСТАНТИН4 августа 2024Очень понравилось: маршрут, красота природы, потрясающие виды. Больше спасибо Татьяне, жительницы острова, писательнице, которая с большой любовью рассказывала о своём острове.
