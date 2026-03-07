Индивидуальная
до 4 чел.
Путь внутрь: буддийский центр глазами монаха и ставка Чингисхана (из Улан-Удэ)
Увидеть буддийский монастырь глазами человека, для которого он был домом
Начало: По договорённости
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Посетить места силы, поучаствовать в обрядах и пообщаться с ламой
Начало: Центр города
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
17 900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Путешествие к истокам Бурятии через Иволгинский дацан и плато Тапхар. Узнайте о буддизме и вдохновитесь легендами Чингисхана
Начало: У гостиницы Бурятия
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
