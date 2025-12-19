Встретим вас в аэропорту или на вокзале, позавтракаем и начнём экскурсию по Улан-Удэ (без отдельного сопровождающего). Вы побываете на Площади Советов, где находится самая большая статуя головы Ленина в мире. Подниметесь на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша», откуда полюбуетесь панорамой города, речкой Селенгой и кругом очищения. У вас будет время, чтобы пройтись по сувенирным лавкам.

Затем переедем в посёлок Горячинск, известный своими минеральными и грязевыми источниками. Здесь вас ждёт этнопрограмма на берегу Байкала. Вас по всем обычаям встретят местные жители в национальных костюмах, проведут в юрту с панорамными окнами, расскажут легенды, загадают загадки и даже дадут предсказания. А ещё научат танцевать традиционный бурятский танец ёхор, который ещё называют солнечным. Вы услышите сказки и народные песни в живом исполнении.

На обед нам подадут рыбацкую уху из свежего омуля, ассорти из жареного омуля и омуля в кляре, сугудай из омуля, овощную нарезку, деревенскую картошечку, бурятские буузы, а на десерт — вкуснейший домашний пирог по местному рецепту.

К вечеру прибудем в отель, где поужинаем и отдохнём. По желанию и за доплату можем посетить Иволгинский дацан.