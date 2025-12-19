Мои заказы

На Байкал с комфортом и «всё включено»: этнопрограмма, национальная кухня и прогулка на корабле

Послушать народные песни и станцевать танец ёхор, побывать на Ольхоне и искупаться в термах
Побывать в настоящей юрте, отведать несколько видов блюд из омуля, понежиться в горячих минеральных ваннах под открытым небом и проплыть по бескрайнему Байкалу на корабле — это лишь малая часть
того, что ждёт вас в нашем путешествии! Вы полюбуетесь Чивыркуйским заливом, исследуете загадочный Ольхон с воды, услышите удивительные легенды про здешние места — в них есть место и любви, и зависти, и даже шаманам.

Увидите мысы Саган-Хушун и Хобой и мыс Любви, станцуете солнечный танец, услышите народные сказки и вдоволь наедитесь блюд бурятской кухни. Идеальное сочетание этнического, гастрономического и природного в одном туре!

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: ветровку, тёплые вещи, головной убор, 2 пары удобной обуви с фиксированной пяткой, резиновые шлёпки, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание: завтраки и ужины в отеле, обеды в кафе. Возможна организация вегетарианского питания.

Транспорт. В зависимости от размера группы легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус: Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Ford. Также будем передвигаться на яхте, корабле типа «Ярославец», скоростном катере. Зимой — на хивусе (судне на воздушной подушке).

Дети. Возможно участие с любого возраста.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Тур доступен для бронирования в любой день в период с 25.05.2025 по 30.09.2025 и с 15.12.2025 по 30.03.2026.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Улан-Удэ и этнопрограмма в Горячинске: национальная кухня, песни, танцы и сказки

Встретим вас в аэропорту или на вокзале, позавтракаем и начнём экскурсию по Улан-Удэ (без отдельного сопровождающего). Вы побываете на Площади Советов, где находится самая большая статуя головы Ленина в мире. Подниметесь на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша», откуда полюбуетесь панорамой города, речкой Селенгой и кругом очищения. У вас будет время, чтобы пройтись по сувенирным лавкам.

Затем переедем в посёлок Горячинск, известный своими минеральными и грязевыми источниками. Здесь вас ждёт этнопрограмма на берегу Байкала. Вас по всем обычаям встретят местные жители в национальных костюмах, проведут в юрту с панорамными окнами, расскажут легенды, загадают загадки и даже дадут предсказания. А ещё научат танцевать традиционный бурятский танец ёхор, который ещё называют солнечным. Вы услышите сказки и народные песни в живом исполнении.

На обед нам подадут рыбацкую уху из свежего омуля, ассорти из жареного омуля и омуля в кляре, сугудай из омуля, овощную нарезку, деревенскую картошечку, бурятские буузы, а на десерт — вкуснейший домашний пирог по местному рецепту.

К вечеру прибудем в отель, где поужинаем и отдохнём. По желанию и за доплату можем посетить Иволгинский дацан.

2 день

Красоты Чивыркуйского залива и купание в термах в бухте Змеевой

После завтрака отправимся к Чивыркуйскому заливу. Будем любоваться Баргузинским заливом и Чивыркуйским перешейком и поднимемся на смотровую площадку в Монахово за лучшими пейзажами.

Пообедаем блюдами домашней кухни, увидим острова Малый Кылтыгей и Белый камень, а затем прибудем в бухту Змеевую, чтобы принять ванны с минеральной водой прямо под открытым небом и с видом на Байкал. Есть 3 термы с разной температурой: от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в термах улучшает и здоровье, и настроение.

3 день

Водное путешествие на Ольхон: скала Три Брата, мыс Хобой и мыс Любви

Сегодня будем исследовать остров Ольхон, путешествуя на судне. Вы увидите скалы Три Брата у мыса Саган-Хушун и узнаете удивительную легенду, связанную с этим местом. Посетите мыс Хобой, полюбуетесь скульптурой «Хранитель Байкала» и побываете на мысе Любви. Сойдём на берег и поедем в Улан-Удэ, заселимся в отель и поужинаем.

4 день

Отъезд

Наш тур завершён, после завтрака у вас будет время на сборы, а затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 10 000 ₽ до 30 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия участников, зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 288 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

