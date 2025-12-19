Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: ветровку, тёплые вещи, головной убор, 2 пары удобной обуви с фиксированной пяткой, резиновые шлёпки, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание: завтраки и ужины в отеле, обеды в кафе. Возможна организация вегетарианского питания.
Транспорт. В зависимости от размера группы легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус: Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Ford. Также будем передвигаться на яхте, корабле типа «Ярославец», скоростном катере. Зимой — на хивусе (судне на воздушной подушке).
Дети. Возможно участие с любого возраста.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Тур доступен для бронирования в любой день в период с 25.05.2025 по 30.09.2025 и с 15.12.2025 по 30.03.2026.
Программа тура по дням
Прогулка по Улан-Удэ и этнопрограмма в Горячинске: национальная кухня, песни, танцы и сказки
Встретим вас в аэропорту или на вокзале, позавтракаем и начнём экскурсию по Улан-Удэ (без отдельного сопровождающего). Вы побываете на Площади Советов, где находится самая большая статуя головы Ленина в мире. Подниметесь на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша», откуда полюбуетесь панорамой города, речкой Селенгой и кругом очищения. У вас будет время, чтобы пройтись по сувенирным лавкам.
Затем переедем в посёлок Горячинск, известный своими минеральными и грязевыми источниками. Здесь вас ждёт этнопрограмма на берегу Байкала. Вас по всем обычаям встретят местные жители в национальных костюмах, проведут в юрту с панорамными окнами, расскажут легенды, загадают загадки и даже дадут предсказания. А ещё научат танцевать традиционный бурятский танец ёхор, который ещё называют солнечным. Вы услышите сказки и народные песни в живом исполнении.
На обед нам подадут рыбацкую уху из свежего омуля, ассорти из жареного омуля и омуля в кляре, сугудай из омуля, овощную нарезку, деревенскую картошечку, бурятские буузы, а на десерт — вкуснейший домашний пирог по местному рецепту.
К вечеру прибудем в отель, где поужинаем и отдохнём. По желанию и за доплату можем посетить Иволгинский дацан.
Красоты Чивыркуйского залива и купание в термах в бухте Змеевой
После завтрака отправимся к Чивыркуйскому заливу. Будем любоваться Баргузинским заливом и Чивыркуйским перешейком и поднимемся на смотровую площадку в Монахово за лучшими пейзажами.
Пообедаем блюдами домашней кухни, увидим острова Малый Кылтыгей и Белый камень, а затем прибудем в бухту Змеевую, чтобы принять ванны с минеральной водой прямо под открытым небом и с видом на Байкал. Есть 3 термы с разной температурой: от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в термах улучшает и здоровье, и настроение.
Водное путешествие на Ольхон: скала Три Брата, мыс Хобой и мыс Любви
Сегодня будем исследовать остров Ольхон, путешествуя на судне. Вы увидите скалы Три Брата у мыса Саган-Хушун и узнаете удивительную легенду, связанную с этим местом. Посетите мыс Хобой, полюбуетесь скульптурой «Хранитель Байкала» и побываете на мысе Любви. Сойдём на берег и поедем в Улан-Удэ, заселимся в отель и поужинаем.
Отъезд
Наш тур завершён, после завтрака у вас будет время на сборы, а затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - от 10 000 ₽ до 30 000 ₽
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Страховка