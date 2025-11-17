Мои заказы

Заповедник В. И. Ленина – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Заповедник В. И. Ленина» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    17 ноября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь города. Маршрут довольно протяженный,
    читать дальше

    но нам было очень интересно. Увидели большинство достопримечательностей и узнали много интересного о городе. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Максиму за открытие этого замечательного города! Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Спасибо! Чудесная экскурсия, интересные факты. Рекомендую:)
  • О
    Олеся
    9 сентября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсовод Максим прекрасный человек и знаток своего дела. Экскурсия была довольно интересная и познавательная. Маршрут был выстроен таким образом, что
    читать дальше

    можно было отдохнуть и 4 км пролетели на одном дыхании. Огромное спасибо Максиму за погружение в старый Симбирск с головой. Было полное ощущение того что из за угла выйдет маленький Ульянов (Ленин). Однозначно рекомендую и экскурсию и экскурсовода!

  • Н
    Наталья
    7 сентября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсия очень понравилась! Также понравился наш гид Максим. Всем рекомендую этого экскурсовода
  • Д
    Дроздов
    3 сентября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим - мастер высокого класса! И знания, и подача!!! Лучшего знатока и патриота своего города трудно найти! Настроение поднял выше некуда! Огромные спасибо!
  • Е
    Елизавета
    31 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось только трое. Я обратилась
    читать дальше

    к Максиму, что он может кого-то пригласить, кроме нас. Мы были приятно удивлены, что собралась довольно большая группа, и получилась очень комфортная сумма к оплате для каждого из нас!
    Максим провёл нас по интересным местам, всем было хорошо слышно (микрофон) и видно. Прогулка не была утомительной, ноги, конечно, под конец устали, но, мы получили большое удовольствие от прогулки, сделали много фотографий.
    И, действительно, город открылся с новых интересных сторон! В группе было много детей, я обратила внимание, что и они слушали с интересом.
    Экскурсия по факту получилась на полчаса дольше, Максим рассказал много и ответил на все наши вопросы.
    А, также, он посоветовал нам, какие места можно посетить самостоятельно до экскурсии.
    Нам понравился Музей Пожарной охраны, и выставка авто и мототехники времён СССР при центральном музее Ленина. И, даже, услышали репетицию джазового оркестра на открытом воздухе, на территории музея.
    Спасибо большое, очень рады, что выбрали именно этого гида!!!

  • О
    Оксана
    14 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсию по Ульяновску проводил Максим. Он нашел общий язык со всеми членами группы. Рассказ был интересным и для старших, и
    читать дальше

    для молодых, мы все очень довольны. Содержательно, насыщенно. Были в прошлом году с экскурсоводом Никитой. Он нам очень понравился. Максим, в свою очередь, показал нам другой Ульяновск, не менее интересный. Город полюбили. Спасибо Трипстеру и вашим экскурсоводам.

  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Обаятельный гид, увлеченный тем, что рассказывает. Было интересно, спасибо!
  • Ю
    Юрий
    4 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Отличная экскурсия, живой рассказ и клёвая атмосфера.
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Побольше бы таких экскурсоводов как Максим! Профессионал с большой буквы. Очень интересно и с большой любовью показал и рассказал нам
    читать дальше

    про Симбирск - Ульяновск. Тор-экскурсия! Если Вам важны яркие истории, приветливое и доброе отношение, легкая и интересная подача, грамотная речь - вам к Максиму.

  • С
    Сергей
    30 июля 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Большое спасибо Максиму. Экскурсия была очень познавательная. Максим рассказывает интересно и увлекательно.
  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Очень увлекательно. С погружением в историю края.
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Очень понравилась экскурсия! Максим очень увлеченный человек, знающий историю родного города и не только, рассказывает интересно, с юмором, много деталей!
    читать дальше

    Прошли весь центр! Не заметили как пролетели 2 часа и совсем не устали. Максим посоветовал какие музеи еще посетить, где пообедать. Советую экскурсии Максима!!!!

  • И
    Инна
    8 сентября 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в
    читать дальше

    стиле Модерн, город, часть которого находится ниже уровня Волги! Обо всём этом, и не только, нам успел рассказать и показать Максим во время довольно жёстко ограниченной нами по времени экскурсии. А его артистично рассказанные исторические анекдоты мы пересказываем друзьям:) Браво!

  • В
    Виктор
    19 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
    читать дальше

    с первой и до последней минуты!
    Мы были в городе буквально проездом, но по итогу стало ясно, что нужно возвращаться и исследовать его!
    Максим, ещё раз большое спасибо!

  • N
    Natalia
    11 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим великолепный рассказчик! С тонким чувством юмора) Мы были в восторге от всего, что он нам рассказал и показал. Однозначно к рекомендации!
  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек!
    В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
    читать дальше

    путешествия, тем ценнее то, что нам так понравилась экскурсия, которую провел Максим! Спасибо за интересное изложение материала, за акценты на красоте старинных построек города, за подсказки по сувенирам и за возвращение в пионерское детство! Рекомендуем

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
    читать дальше

    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!

