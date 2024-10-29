Современный Ульяновск хранит в себе множество масонских тайн.
На этой философской прогулке-экскурсии вы узнаете, что скрывает Винновская роща, почему здесь был возведён масонский храм и кому принадлежали заброшенные склепы.
Вас ждёт увлекательное
На этой философской прогулке-экскурсии вы узнаете, что скрывает Винновская роща, почему здесь был возведён масонский храм и кому принадлежали заброшенные склепы.
Вас ждёт увлекательное
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
В позапрошлом веке по Симбирску долгое время гуляли слухи, что в городе зарыты несметные сокровища масонов, а их призраки до сих пор обитают неподалёку. Готовы проверить эту легенду? Давайте прогуляемся по лесу и увидим, что осталось от усадьбы Киндяковых и от масонской ложи «Златой Венец».
Вы увидите:
- памятник природы «Винновская роща» — уютный парк в отдалении от центра города
- место, где находился масонский храм
- винный погреб, сохранившийся от усадьбы Киндяковых
- склеп, в котором помещица Е. Перси-Френч собиралась похоронить няню
- беседку Гончарова
И узнаете:
- как появились масоны
- какие масонские ложи были в Симбирске и кто в них состоял
- за что сослали в Симбирск главного масона страны
- какие тайные знаки и символы использовали масоны
- почему крест над склепом погнут
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Винновская роща»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ульяновске
Я историк, кандидат наук, создатель проекта «Анатомия Симбирска». Проект существует с 2018 года. Ко мне обращаются, чтобы узнать необычные факты и легенды. Я расскажу вам мистические истории, объясню, кто такие масоны,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наташа
29 окт 2024
С удовольствием оставляю отзыв о прогулке по Винновской роще Масонский Симбирск!
Информация в очень доходчивой и интересной форме на фоне прекрасных видов осталась в памяти и конечно же в фотографиях.
Особенно хочу
Информация в очень доходчивой и интересной форме на фоне прекрасных видов осталась в памяти и конечно же в фотографиях.
Особенно хочу
Р
Розалия
9 окт 2024
Ходили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, что информация подавалась логично. Дети имели возможность и узнать о том, кто такие масоны, и
Входит в следующие категории Ульяновска
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