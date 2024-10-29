Масонский Симбирск

Погрузитесь в мир масонских тайн и легенд Ульяновска. Узнайте о масонских ложах, склепах и загадках, которые скрывает город
Современный Ульяновск хранит в себе множество масонских тайн.

На этой философской прогулке-экскурсии вы узнаете, что скрывает Винновская роща, почему здесь был возведён масонский храм и кому принадлежали заброшенные склепы.

Вас ждёт увлекательное
читать дальше

путешествие по лесу, знакомство с усадьбой Киндяковых и масонской ложей "Златой Венец". Вы увидите памятник природы "Винновская роща", место, где находился масонский храм, винный погреб усадьбы Киндяковых, склеп помещицы Е. Перси-Френч и беседку Гончарова. Узнаете о масонах, их ложах, символах и знаках, а также о том, почему крест над склепом погнут

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о масонских тайнах Ульяновска
  • 🏛️ Посетить исторические места и памятники
  • 🌳 Прогуляться по Винновской роще
  • 📜 Узнать о масонских ложах и их членах
  • 🗝️ Раскрыть тайные знаки и символы масонов
    • Масонский Симбирск
    Масонский Симбирск
    Масонский Симбирск
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

    Что можно увидеть

  • Винновская роща
  • Масонский храм
  • Винный погреб усадьбы Киндяковых
  • Склеп Е. Перси-Френч
  • Беседка Гончарова

    • Описание экскурсии

    В позапрошлом веке по Симбирску долгое время гуляли слухи, что в городе зарыты несметные сокровища масонов, а их призраки до сих пор обитают неподалёку. Готовы проверить эту легенду? Давайте прогуляемся по лесу и увидим, что осталось от усадьбы Киндяковых и от масонской ложи «Златой Венец».

    Вы увидите:

    • памятник природы «Винновская роща» — уютный парк в отдалении от центра города
    • место, где находился масонский храм
    • винный погреб, сохранившийся от усадьбы Киндяковых
    • склеп, в котором помещица Е. Перси-Френч собиралась похоронить няню
    • беседку Гончарова

    И узнаете:

    • как появились масоны
    • какие масонские ложи были в Симбирске и кто в них состоял
    • за что сослали в Симбирск главного масона страны
    • какие тайные знаки и символы использовали масоны
    • почему крест над склепом погнут

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У парка «Винновская роща»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Н
    29 окт 2024
    С удовольствием оставляю отзыв о прогулке по Винновской роще Масонский Симбирск!
    Информация в очень доходчивой и интересной форме на фоне прекрасных видов осталась в памяти и конечно же в фотографиях.
    Особенно хочу
    читать дальше

    отметить прекрасное решение для более эффективного запоминания, это небольшой буклет, в котором отражены ключевые моменты экскурсии. Это позволяло без напряжения и более внимательно слушать гида, потому что было понятно, что основные "крючки" для запоминания с историческими фотографиями у вас в руках:)

    Р
    9 окт 2024
    Ходили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, что информация подавалась логично. Дети имели возможность и узнать о том, кто такие масоны, и
    читать дальше

    об их ритуалах, и даже поучаствовать в некоторых из них, исследовать склеп, бывший погреб и фонтан, в общем, немного прикоснуться к истории. А прекрасная погода и угощение в конце прогулки были приятным бонусом! С непривычки все немного устали, но это была приятная усталость. Спасибо организаторам экскурсии, особенно нашему экскурсоводу Дмитрию Русину!!!

    Ходили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, чтоХодили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, что

    Входит в следующие категории Ульяновска

    Похожие экскурсии из Ульяновска

    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Пешая
    9 отзывов
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
    Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
    Начало: На площади Ленина
    15 ноя в 09:30
    16 ноя в 09:30
    от 4 000 за всё до 6 чел.
    Чудеса и красоты Никольской горы
    На машине
    6 отзывов
    6.5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Увлекательное путешествие по Ульяновску
    Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
    Начало: В районе гостиницы «Волга»
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    11 000 за всё до 4 чел.
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Пешая
    13 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 15 чел.
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
    Начало: В сквере им. Гончарова
    Сегодня в 13:30
    Завтра в 13:30
    от 4 500 за всё до 5 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Ульяновске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Ульяновске
    ХорошоТам