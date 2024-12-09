С Светлана, Обзорная экскурсия по Ульяновску Проводила экскурсию Юлия. Огромная ей Благодарность🙏 - время прошло как один миг, так было интересно и познавательно! Она с любовью рассказывала о городе, о тех людях, кто создавал Красоту облика города, Жил в нем, Творил историю Симбирска/Ульяновска! Юля, до новых встреч! 🙋‍♀️ С уважением, Никитины.

Д Дмитрий Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Отличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателей. Узнали много интересных подробностей об истории города, которых не найдешь в путеводителях. Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым.

С Сергей Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Юлия - молодец! В начале уточнил чего хочу получить от экскурсии - и все получилось… Впечатления и полученные знания на высоте! Спасибо!

А Андрей Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Спасибо за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую.

Г Гульнара Обзорная экскурсия по Ульяновску Очень понравилась экскурсия с Юлией. Все было интересно, поэтому ничуть не устали. Впечатления о городе очень приятные. Если приедем еще, то обязательно на экскурсию только к Юле!