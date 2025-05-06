Памятник Карамзину – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Карамзину» в Ульяновске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Завтра в 13:00
27 мая в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
28 мая в 17:00
29 мая в 17:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
27 мая в 13:30
28 мая в 13:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 мая 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на
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    встречу раньше нас, улыбчивая. Все очень доходчиво и увлеченно рассказывала. Сразу понятно, что обладает множеством информации, отвечала на все вопросы. Узнали много интересных фактов о городе. Время пролетело быстро. Рекомендуем Елену Калашникову.

  • Я
    Яна
    4 апреля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Отличная прогулка с Никитой вышла. Время пролетело незаметно. Очень четкий маршрут, отличные знания и, главное, любовь у Никиты к своему городу- это чувствуется! Спасибо, Никита!
  • О
    Ольга
    21 февраля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом, буквально на час. Не пожалели, что решили взять экскурсию.
    Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездомНам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом
  • Н
    Наталья
    2 февраля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Удалось произвести хорошее впечатление о городе и его истории на наших иногородних гостей. Понравилось то, что Никита уточнил, где они остановились, и скорректировал маршрут для нашего удобства. Это очень приятно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Памятник Карамзину»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в мае 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Памятник Карамзину" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4800. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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