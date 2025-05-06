Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Завтра в 13:00
27 мая в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
28 мая в 17:00
29 мая в 17:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
27 мая в 13:30
28 мая в 13:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 мая 2025Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на
- ЯЯна4 апреля 2025Отличная прогулка с Никитой вышла. Время пролетело незаметно. Очень четкий маршрут, отличные знания и, главное, любовь у Никиты к своему городу- это чувствуется! Спасибо, Никита!
- ООльга21 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом, буквально на час. Не пожалели, что решили взять экскурсию.
- ННаталья2 февраля 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Удалось произвести хорошее впечатление о городе и его истории на наших иногородних гостей. Понравилось то, что Никита уточнил, где они остановились, и скорректировал маршрут для нашего удобства. Это очень приятно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Памятник Карамзину»
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