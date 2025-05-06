читать дальше встречу раньше нас, улыбчивая. Все очень доходчиво и увлеченно рассказывала. Сразу понятно, что обладает множеством информации, отвечала на все вопросы. Узнали много интересных фактов о городе. Время пролетело быстро. Рекомендуем Елену Калашникову.

Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на