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Дигория – край тысячи водопадов

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Дигорское ущелье – край первозданной природы и древней архитектуры, точка сбора альпинистов и одно из самых красивых 🤩 мест во всей Северной Осетии.

Мы посетим каньон Ахсинта и Чертов мост, увидим родовые башни, крепости и святилища дигорцев.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 📜История и культура
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Дигория – край тысячи водопадов
Дигория – край тысячи водопадов

Что вы увидите

  • Каньон Ахсинта (Урухский каньон)
  • Ахсинти хед (Чертов мост)
  • Башня Есе Канукова в селении Донифарс
  • Святилище Дигори-Изад (ангел Дигории)
  • Музей Нана и пещера Морги-лагат
  • Греческая крепость, или Башня середины дня
  • Склеп нарта Сослана в с. Мацута
Каньон Ахсинта (Урухский каньон)Самое узкое место ущелья, своеобразные природные ворота в Дигорию. Многие века тут закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории. Ахсинти хед (Чёртов мост)С «Чёртова моста» в давние времена сбрасывали приговоренных к смерти грабителей и убийц. Некоторые оставались в живых. В таком случае казнь не повторяли, а преступника отпускали. Башня Есе Канукова в селении ДонифарсЭта башня была главным форпостом Донифарского общества. А Есе, храбрый воин и мудрый старейшина, вызывал восторг 🔥 у земляков и ужас у недругов. Враги, узнав, что им предстоит сражаться с Есе Кануковым, обращались в бегство ещё до начала боя. И сегодня его башня хранит эхо далеких битв — звон кинжалов, боевые приказы, победные возгласы. Святилище Дигори – Изад (ангел Дигории)Огромный треугольный вход в пещеру виден издалека. Добраться туда довольно сложно, несколько километров, вверх по склону. Святое место покровителя и духа дигорцев. Музей 🖼 Нана и пещера Морги-лагатДань уважения женщине-героине далеких лет. Находится он в Ирафском районе Северной Осетии. Склеповое захоронение Нарта Сослана в с. МацутаГлавный интерес в Мацуте представляет Склеповое захоронение, которое согласно устной традиции принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса осетин.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите перекус.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Вход в музей
  • Мастер-класс по выпечке
  • Гончарный мастер-класс.
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75
Дигория – край тысячи водопадов
Дигория – край тысячи водопадов
Дигория – край тысячи водопадов
Дигория – край тысячи водопадов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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