Каньон Ахсинта (Урухский каньон)Самое узкое место ущелья, своеобразные природные ворота в Дигорию. Многие века тут закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории. Ахсинти хед (Чёртов мост)С «Чёртова моста» в давние времена сбрасывали приговоренных к смерти грабителей и убийц. Некоторые оставались в живых. В таком случае казнь не повторяли, а преступника отпускали. Башня Есе Канукова в селении ДонифарсЭта башня была главным форпостом Донифарского общества. А Есе, храбрый воин и мудрый старейшина, вызывал восторг 🔥 у земляков и ужас у недругов. Враги, узнав, что им предстоит сражаться с Есе Кануковым, обращались в бегство ещё до начала боя. И сегодня его башня хранит эхо далеких битв — звон кинжалов, боевые приказы, победные возгласы. Святилище Дигори – Изад (ангел Дигории)Огромный треугольный вход в пещеру виден издалека. Добраться туда довольно сложно, несколько километров, вверх по склону. Святое место покровителя и духа дигорцев. Музей 🖼 Нана и пещера Морги-лагатДань уважения женщине-героине далеких лет. Находится он в Ирафском районе Северной Осетии. Склеповое захоронение Нарта Сослана в с. МацутаГлавный интерес в Мацуте представляет Склеповое захоронение, которое согласно устной традиции принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса осетин.

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