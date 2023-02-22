Горная Ингушетия и две столицы за три дня

Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Владикавказу и Магасу

Говоришь «Ингушетия», представляешь башни. Говоришь «башни», представляешь Ингушетию.

За три дня вы побываете в главных исторических местах республики, увидите крепости и родовые постройки средних веков. Насладитесь видами высоких склонов, традиционной едой и погрузитесь в культуру региона. Мы познакомим вас с его столицей и покажем изящные особняки по-европейски уютного Владикавказа.

А ещё вас ждёт прилив адреналина от прогулки по прозрачному полу смотровой площадки на многометровой высоте.
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Горная Ингушетия и две столицы за три дня
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв
6
янв
20
янв
3
фев
17
фев
3
мар
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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