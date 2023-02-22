Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваш гид во Владикавказе
Я Зара, уже 12 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города.
Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!
И я стала создавать свои авторские туры в моей любимой республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути.