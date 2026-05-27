Это насыщенное знакомство с Северной Осетией через природу, культурный код и наше гостеприимство. Мы станем для вас не просто проводниками — мы поможем увидеть за пейзажами историю края. Покажем вам Сказский ледник и бирюзовое Зарамагское озеро, шахтёрские посёлки и современные арт-объекты. И конечно, расскажем о жизни и традициях этих мест.

Аланский женский монастырь (около 30 минут)

Вы остановитесь в уединённом месте, где время словно замедляется. Почувствуете тишину гор, подышите чистым воздухом и настроитесь на спокойный ритм путешествия.

Ныхасская теснина и памятник Уастырджи (около 30 минут)

Увидите узкое горное ущелье и монумент Уастырджи, парящий над пропастью, — символ силы и защиты.

Заброшенные шахтёрские посёлки (около 1 часа)

Проедете через места, где когда-то кипела жизнь. Посмотрите на опустевшие дома, узнаете, как жили шахтёры и почему эти посёлки стали частью прошлого.

Цейское ущелье и Сказский ледник (около 2 часов)

Подниметесь по канатной дороге на высоту около 2400 метров к подножию ледника. Окажетесь среди горных панорам и почувствуете масштаб природы.

Горский обед (около 1 часа)

Сделаете паузу и попробуете блюда местной кухни.

Зарамагское озеро (около 1 часа)

Отохнёте у водоёма насыщенного бирюзового оттенка, который гармонично вписывается в горный пейзаж.

Нузал и средневековое наследие (около 1 часа)

Побываете у Нузальской часовни и увидите необычные горные «многоквартирные» дома. Услышите о жизни людей в этих местах много веков назад.

Термальные источники (около 1 часа)

Завершите день отдыхом в горячих источниках — отличная возможность расслабиться после насыщенного маршрута.

