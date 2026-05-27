Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям

Из Владикавказа - к древним святыням и заброшенным шахтёрским посёлкам
Это насыщенное знакомство с Северной Осетией через природу, культурный код и наше гостеприимство. Мы станем для вас не просто проводниками — мы поможем увидеть за пейзажами историю края.

Покажем вам Сказский ледник и бирюзовое Зарамагское озеро, шахтёрские посёлки и современные арт-объекты. И конечно, расскажем о жизни и традициях этих мест.
Описание экскурсии

Аланский женский монастырь (около 30 минут)
Вы остановитесь в уединённом месте, где время словно замедляется. Почувствуете тишину гор, подышите чистым воздухом и настроитесь на спокойный ритм путешествия.

Ныхасская теснина и памятник Уастырджи (около 30 минут)
Увидите узкое горное ущелье и монумент Уастырджи, парящий над пропастью, — символ силы и защиты.

Заброшенные шахтёрские посёлки (около 1 часа)
Проедете через места, где когда-то кипела жизнь. Посмотрите на опустевшие дома, узнаете, как жили шахтёры и почему эти посёлки стали частью прошлого.

Цейское ущелье и Сказский ледник (около 2 часов)
Подниметесь по канатной дороге на высоту около 2400 метров к подножию ледника. Окажетесь среди горных панорам и почувствуете масштаб природы.

Горский обед (около 1 часа)
Сделаете паузу и попробуете блюда местной кухни.

Зарамагское озеро (около 1 часа)
Отохнёте у водоёма насыщенного бирюзового оттенка, который гармонично вписывается в горный пейзаж.

Нузал и средневековое наследие (около 1 часа)
Побываете у Нузальской часовни и увидите необычные горные «многоквартирные» дома. Услышите о жизни людей в этих местах много веков назад.

Термальные источники (около 1 часа)
Завершите день отдыхом в горячих источниках — отличная возможность расслабиться после насыщенного маршрута.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются подъём на канатной дороге к Сказскому леднику — 1000 ₽ за чел., посещение термальных источников — 500 ₽ за чел. и обед — по желанию
  • На термальные источники стоит взять с собой купальные принадлежности, тапочки и полотенце. Также всё указанное можно приобрести на локации
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Добро пожаловать в Северную Осетию — край величественных гор и древних традиций! Мы — местная команда гидов с многолетним опытом: знаем каждую тропу, каждую башню и каждую легенду этих мест. Проводим
экскурсии для гостей любого уровня подготовки, сочетая познавательные рассказы о культуре и истории региона с комфортом и безопасностью на маршруте. С нами вы увидите не туристические открытки, а настоящую Осетию — живую, гостеприимную и незабываемую.

