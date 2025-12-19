Вас ждёт горная Осетия — величественная и щедрая.
А также её древние монастыри, культовые памятники, арт-объекты, водохранилища и виды, от которых захватывает дух.
Вы проведёте день в лучших местах республики, побываете на курорте Цей и завершите путешествие в тёплых источниках Бирагзанг.
А также её древние монастыри, культовые памятники, арт-объекты, водохранилища и виды, от которых захватывает дух.
Вы проведёте день в лучших местах республики, побываете на курорте Цей и завершите путешествие в тёплых источниках Бирагзанг.
Описание экскурсии
9:00–9:40 — переезд и остановка у памятника Уастырджи
Фото и знакомство с символом Осетии.
9:40–10:10 — арт-объект «Рог изобилия»
10:10–10:40 — сероводородный источник Тамиск
10:40–11:20 — арт-объект «Береги природу»
Рассказ о природных традициях Осетии.
11:20–12:10 — вид на гору Монах
Остановка на смотровой площадке с самыми выразительными панорамами ущелья.
12:10–13:00 — Аланский женский монастырь
Прогулка по территории, знакомство с атмосферой Цейского ущелья.
13:00–14:00 — горнолыжный курорт Цей
Подъём по канатной дороге на высоту 2 500 метров, время на фото, обед, прогулку и короткий отдых.
14:00–14:30 — Зарамагское водохранилище
Остановка у озера, где спокойная вода отражает вершины и хвойные склоны.
14:30–15:30 — горячие источники Бирагзанг
Расслабляющее купание в тёплой минеральной воде
16:30 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Катание на канатной дороге – 800 ₽ с чел.
- Купания в горячих источниках – 500 ₽ с чел.
- Обед (по меню)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3705 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 996 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
29 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Осетинские писатели во Владикавказе
Владикавказ откроет вам тайны осетинской литературы. Узнайте о жизни писателей, вдохновивших поколения, и посетите исторические места
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека