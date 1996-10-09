Путешествие в Дагестан из Владикавказа

Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика

Зачем ехать в Дагестан? За абсолютно фантастическими пейзажами и колоритом! Даже за 1 день вы оцените и то, и другое.

По трассе «Кавказ» мы отправимся к самому глубокому каньону Европы — Сулакскому.

Вы сделаете интересные кадры на краю скалы, увидите водохранилище и поплаваете на катере по реке Сулак.

В завершение пообедаем на берегу в проверенном месте с дагестанской кухней.
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа

Что вас ожидает

Путешествие по Северному Кавказу

Из Владикавказа, столицы Северной Осетии-Алании, мы поедем по трассе через две другие республики — Ингушетию и Чечню. Дорога займет примерно 4 часа, но не покажется скучной. Любуясь из окна величественными горами, вы услышите о местной жизни и традициях, откроете легенды и узнаете о достопримечательностях Дагестана.

Сулакский каньон — глубочайший в Европе

Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен! Мы немного поговорим о прошлом этого места: событиях Кавказской войны и известных литераторах, которые здесь бывали. Но главная цель в Сулакском каньоне — насладиться захватывающими видами. Для этого сделаем остановку на смотровой площадке. А затем вы оцените каньон снизу, отправившись на водную прогулку по бирюзовой реке Сулак до водопада слез.

🍲 Для отдыха от головокружительных панорам в программе предусмотрен обед в живописном форелевом хозяйстве. Здесь готовят вкусные национальные блюда, в том числе свежую рыбу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Выезжаем рано (6-7 утра), так как дорога дальняя (более 4 часов в одну сторону)

Дополнительные расходы

  • Прогулка на катере (групповая до 10 человек — 300-500 руб. с человека; индивидуальная по запросы — 8000 руб. )
  • Обед в форелевом хозяйстве

Возьмите с собой теплые вещи, так как катер двигается с большой скоростью и бывает прохладно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Светлана, мы с мужем живем в родной для него Северной Осетии и очень любим этот живописный край. С радостью покажем вам его главные достопримечательности и расскажем о них самое интересное!
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