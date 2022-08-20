Зачем ехать в Дагестан? За абсолютно фантастическими пейзажами и колоритом! Даже за 1 день вы оцените и то, и другое. По трассе «Кавказ» мы отправимся к самому глубокому каньону Европы — Сулакскому. Вы сделаете интересные кадры на краю скалы, увидите водохранилище и поплаваете на катере по реке Сулак. В завершение пообедаем на берегу в проверенном месте с дагестанской кухней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по Северному Кавказу

Из Владикавказа, столицы Северной Осетии-Алании, мы поедем по трассе через две другие республики — Ингушетию и Чечню. Дорога займет примерно 4 часа, но не покажется скучной. Любуясь из окна величественными горами, вы услышите о местной жизни и традициях, откроете легенды и узнаете о достопримечательностях Дагестана.

Сулакский каньон — глубочайший в Европе

Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен! Мы немного поговорим о прошлом этого места: событиях Кавказской войны и известных литераторах, которые здесь бывали. Но главная цель в Сулакском каньоне — насладиться захватывающими видами. Для этого сделаем остановку на смотровой площадке. А затем вы оцените каньон снизу, отправившись на водную прогулку по бирюзовой реке Сулак до водопада слез.

🍲 Для отдыха от головокружительных панорам в программе предусмотрен обед в живописном форелевом хозяйстве. Здесь готовят вкусные национальные блюда, в том числе свежую рыбу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле с кондиционером

Выезжаем рано (6-7 утра), так как дорога дальняя (более 4 часов в одну сторону)

Дополнительные расходы

Прогулка на катере (групповая до 10 человек — 300-500 руб. с человека; индивидуальная по запросы — 8000 руб.)

Обед в форелевом хозяйстве

Возьмите с собой теплые вещи, так как катер двигается с большой скоростью и бывает прохладно.