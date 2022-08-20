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Путешествие в Дагестан из Владикавказа

Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Зачем ехать в Дагестан? За абсолютно фантастическими пейзажами и колоритом! Даже за 1 день вы оцените и то, и другое. По трассе «Кавказ» мы отправимся к самому глубокому каньону Европы — Сулакскому.

Вы сделаете интересные кадры на краю скалы, увидите водохранилище и поплаваете на катере по реке Сулак. В завершение пообедаем на берегу в проверенном месте с дагестанской кухней.
5
2 отзыва
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа

Описание экскурсии

Путешествие по Северному Кавказу

Из Владикавказа, столицы Северной Осетии-Алании, мы поедем по трассе через две другие республики — Ингушетию и Чечню. Дорога займет примерно 4 часа, но не покажется скучной. Любуясь из окна величественными горами, вы услышите о местной жизни и традициях, откроете легенды и узнаете о достопримечательностях Дагестана.

Сулакский каньон — глубочайший в Европе

Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен! Мы немного поговорим о прошлом этого места: событиях Кавказской войны и известных литераторах, которые здесь бывали. Но главная цель в Сулакском каньоне — насладиться захватывающими видами. Для этого сделаем остановку на смотровой площадке. А затем вы оцените каньон снизу, отправившись на водную прогулку по бирюзовой реке Сулак до водопада слез.

🍲 Для отдыха от головокружительных панорам в программе предусмотрен обед в живописном форелевом хозяйстве. Здесь готовят вкусные национальные блюда, в том числе свежую рыбу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Выезжаем рано (6-7 утра), так как дорога дальняя (более 4 часов в одну сторону)

Дополнительные расходы

  • Прогулка на катере (групповая до 10 человек — 300-500 руб. с человека; индивидуальная по запросы — 8000 руб.)
  • Обед в форелевом хозяйстве

Возьмите с собой теплые вещи, так как катер двигается с большой скоростью и бывает прохладно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
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легенд и интересных фактов. У нас есть профессиональный фотограф и видеограф, который сможет запечатлеть ваше путешествие с квадрокоптера. Индивидуальные туры проходят на комфортабельных автомобилях с кондиционером (Lexus GX, Nissan Pathfinder, Grand Cherokee и др.). Предлагаем экскурсии разной продолжительности: от трех часов до двухдневного похода с палатками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Дарья
В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим, который сразу создал очень позитивную дружественную атмосферу. И нам очень повезло. Вадим прекрасный человек,
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веселый, тактичный и честный. Он нам сразу предложил несколько вариантов, как можно добраться до Сулакского каньона, честно рассказал, где будут какие траты,предложил альтернативные варианты видовых мест и честно рассказал про тайминг (где сколько потратим времени, доп. траты и куда есть вероятность не успеть, если будем долго гулять). При этом мы спокойно гуляли, делали фотографии, нас никто не торопил.

За день до поездки у нас уточнили, не хотим ли мы разделить экскурсию еще с одной парой, но с возможностью посетить сам Грозный на обратном пути, а не просто проездом. И это было идеально дополнение. Машину была достаточно вместительной и нам было комфортно даже вчетвером.
Вадим очень ответственно подошел к организации. Мы не только успели посетить все запланированное в Дагестане, проехать большинство панорамных мест, сплавиться по самому каньону, покататься на качелях, пообедать и посетить красочный ночной Грозный со всеми основными достопримечательностями.

Также на обратном пути Вадим, несмотря на свою усталость, предложил еще заехать на смотровую площадку во Владикавказе и встретить рассвет. Это было очень доброжелательно с его стороны и стало волшебным завершением путешествия. Да, поездка увеличилась по времени, но мы были в восторге.
Вадим, спасибо вам. Лучший гид из всех, с кем мы были на экскурсиях по Кавказу. Мы приезжаем уже четвертый год подряд.

В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим,
В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим,
В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим,
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Елена
Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!
.5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели не заметно. Вадим нам показал где вкусно и качественно готовят. Реально,очень вкусно. Сам предлагал нам сфотографировать нас,этим не каждый экскурсавод может похвастаться. Отдельное спасибо за бонус,заезд в Грозный,я очень мечтала увидеть этот город. Спаибо большое! Вадим супер!
Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!
Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!
Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!
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