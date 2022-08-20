Вы сделаете интересные кадры на краю скалы, увидите водохранилище и поплаваете на катере по реке Сулак. В завершение пообедаем на берегу в проверенном месте с дагестанской кухней.
Описание экскурсии
Путешествие по Северному Кавказу
Из Владикавказа, столицы Северной Осетии-Алании, мы поедем по трассе через две другие республики — Ингушетию и Чечню. Дорога займет примерно 4 часа, но не покажется скучной. Любуясь из окна величественными горами, вы услышите о местной жизни и традициях, откроете легенды и узнаете о достопримечательностях Дагестана.
Сулакский каньон — глубочайший в Европе
Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен! Мы немного поговорим о прошлом этого места: событиях Кавказской войны и известных литераторах, которые здесь бывали. Но главная цель в Сулакском каньоне — насладиться захватывающими видами. Для этого сделаем остановку на смотровой площадке. А затем вы оцените каньон снизу, отправившись на водную прогулку по бирюзовой реке Сулак до водопада слез.
🍲 Для отдыха от головокружительных панорам в программе предусмотрен обед в живописном форелевом хозяйстве. Здесь готовят вкусные национальные блюда, в том числе свежую рыбу.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Выезжаем рано (6-7 утра), так как дорога дальняя (более 4 часов в одну сторону)
Дополнительные расходы
- Прогулка на катере (групповая до 10 человек — 300-500 руб. с человека; индивидуальная по запросы — 8000 руб.)
- Обед в форелевом хозяйстве
Возьмите с собой теплые вещи, так как катер двигается с большой скоростью и бывает прохладно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
.5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели не заметно. Вадим нам показал где вкусно и качественно готовят. Реально,очень вкусно. Сам предлагал нам сфотографировать нас,этим не каждый экскурсавод может похвастаться. Отдельное спасибо за бонус,заезд в Грозный,я очень мечтала увидеть этот город. Спаибо большое! Вадим супер!