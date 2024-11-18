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страны, вдохнули воздух Кавказских гор, полюбовались быстрым течением горных рек, окунулись в историю и традиции Кавказа, насладились местными блюдами и винами, увидели колорит Грузии и Армении. Прикоснулись к стенам храмов, построенных в разные века (Троицкая церковь-воспетая А. С. Пушкин в 1829 г. – «Туда б, в заоблачную келью, в соседство бога скрыться мне», посетили Монастырь Джвари откуда увидили слияние двух рек Арагвы и Куры М. Ю. Лермонтов Мцыри 1839 г. – «Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры», полюбовались католическим собором Свети Цховели, увидели со стен монастыря Хор Вирап священную гору Арарат. Стали на какое время частичкой жизни 3 столиц – городов Владикавказ, Тбилиси, Ереван. И конечно же наше путешествие не состоялось если бы не наши замечательные организаторы Каринэ, Александр, Марат и наших замечательных девочек-попутчиц. Отдельно хотим выразить благодарность Каринэ за ее увлекательные рассказы и нашему профессионалу-водителю Марату. Ждем с вами новых встреч и новых путешествий