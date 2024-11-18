Туры на озеро Севан из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Озеро Севан» во Владикавказе, цены от 57 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
На машине
9 отзывов
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Мы познакомимся с ущельями Северной Осетии-Алании, полюбуемся горными пейзажами в Грузии, исследуем старинные монастыри в Армении и отдохнём у Севана»
Сегодня в 08:00
16 дек в 08:00
57 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
На автобусе
1 отзыв
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж/д вокзале ...
«Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан»
3 янв в 14:30
95 000 за человека
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
На машине
7 дней
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Встретить Новый год в горах, искупаться в термальных источниках и посетить три столицы
Начало: Владикавказ, 12:00
«Исследуем старинные монастыри в Армении, пройдёмся по Еревану и насладимся видами Севана и Арарата»
31 дек в 12:00
85 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже
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    больше). Огромное спасибо нашему гиду Карине!!! Добрая, веселая, отзывчивая девушка 🤗 быстро разруливает все вопросы) Организатор тура Александр всегда на связи, заботится, чтобы у туристов все было хорошо). Как итог увидела кучу новых красивых мест, познакомилась с классными людьми, иногда в ущерб сну, но оно того стоило 💜😉

    Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Добрый день! Всё прошло прекрасно
  • Г
    Гульшат
    14 октября 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Доброго времени суток! Если вы хотите побывать в незабываемом путешествии, тогда это для вас! В одном путешествии мы охватили три
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    страны, вдохнули воздух Кавказских гор, полюбовались быстрым течением горных рек, окунулись в историю и традиции Кавказа, насладились местными блюдами и винами, увидели колорит Грузии и Армении. Прикоснулись к стенам храмов, построенных в разные века (Троицкая церковь-воспетая А. С. Пушкин в 1829 г. – «Туда б, в заоблачную келью, в соседство бога скрыться мне», посетили Монастырь Джвари откуда увидили слияние двух рек Арагвы и Куры М. Ю. Лермонтов Мцыри 1839 г. – «Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры», полюбовались католическим собором Свети Цховели, увидели со стен монастыря Хор Вирап священную гору Арарат. Стали на какое время частичкой жизни 3 столиц – городов Владикавказ, Тбилиси, Ереван. И конечно же наше путешествие не состоялось если бы не наши замечательные организаторы Каринэ, Александр, Марат и наших замечательных девочек-попутчиц. Отдельно хотим выразить благодарность Каринэ за ее увлекательные рассказы и нашему профессионалу-водителю Марату. Ждем с вами новых встреч и новых путешествий

    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Озеро Севан»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
  2. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  3. Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Сказский ледник
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в декабре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Озеро Севан" можно забронировать 3 тура от 57 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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