7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Мы познакомимся с ущельями Северной Осетии-Алании, полюбуемся горными пейзажами в Грузии, исследуем старинные монастыри в Армении и отдохнём у Севана»
Сегодня в 08:00
16 дек в 08:00
57 000₽ за человека
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж/д вокзале ...
«Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан»
3 янв в 14:30
95 000₽ за человека
7 дней
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Встретить Новый год в горах, искупаться в термальных источниках и посетить три столицы
Начало: Владикавказ, 12:00
«Исследуем старинные монастыри в Армении, пройдёмся по Еревану и насладимся видами Севана и Арарата»
31 дек в 12:00
85 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья18 ноября 2024Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже
- ТТатьяна12 ноября 2024Добрый день! Всё прошло прекрасно
- ГГульшат14 октября 2024Доброго времени суток! Если вы хотите побывать в незабываемом путешествии, тогда это для вас! В одном путешествии мы охватили три
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Озеро Севан»
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