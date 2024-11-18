На 8 дней – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «На 8 дней» во Владикавказе, цены от 63 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Кавказские каникулы: Северная Осетия, Грузия, Армения
На машине
скидка
15%
9 отзывов
8 дней
Кавказские каникулы: Северная Осетия, Грузия, Армения
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, утро, точное время - по договорённост...
3 мар в 08:00
13 апр в 08:00
7500063 750 за человека
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
На машине
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
7 мар в 14:00
11 апр в 14:00
88 500 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
На автобусе
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
18 апр в 13:00
2 мая в 13:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2024
    Кавказские каникулы: Северная Осетия, Грузия, Армения
    Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже
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    больше). Огромное спасибо нашему гиду Карине!!! Добрая, веселая, отзывчивая девушка 🤗 быстро разруливает все вопросы) Организатор тура Александр всегда на связи, заботится, чтобы у туристов все было хорошо). Как итог увидела кучу новых красивых мест, познакомилась с классными людьми, иногда в ущерб сну, но оно того стоило 💜😉

    Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже больше)
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2024
    Кавказские каникулы: Северная Осетия, Грузия, Армения
    Добрый день! Всё прошло прекрасно
  • Г
    Гульшат
    14 октября 2024
    Кавказские каникулы: Северная Осетия, Грузия, Армения
    Доброго времени суток! Если вы хотите побывать в незабываемом путешествии, тогда это для вас! В одном путешествии мы охватили три
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    страны, вдохнули воздух Кавказских гор, полюбовались быстрым течением горных рек, окунулись в историю и традиции Кавказа, насладились местными блюдами и винами, увидели колорит Грузии и Армении. Прикоснулись к стенам храмов, построенных в разные века (Троицкая церковь-воспетая А. С. Пушкин в 1829 г. – «Туда б, в заоблачную келью, в соседство бога скрыться мне», посетили Монастырь Джвари откуда увидили слияние двух рек Арагвы и Куры М. Ю. Лермонтов Мцыри 1839 г. – «Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры», полюбовались католическим собором Свети Цховели, увидели со стен монастыря Хор Вирап священную гору Арарат. Стали на какое время частичкой жизни 3 столиц – городов Владикавказ, Тбилиси, Ереван. И конечно же наше путешествие не состоялось если бы не наши замечательные организаторы Каринэ, Александр, Марат и наших замечательных девочек-попутчиц. Отдельно хотим выразить благодарность Каринэ за ее увлекательные рассказы и нашему профессионалу-водителю Марату. Ждем с вами новых встреч и новых путешествий

    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 8 дней»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
  3. Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в феврале 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 63 750 до 88 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год на 8 дней, 9 ⭐ отзывов, цены от 63750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель