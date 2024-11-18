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8 дней
Кавказские каникулы: Северная Осетия, Грузия, Армения
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, утро, точное время - по договорённост...
3 мар в 08:00
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7500063 750₽ за человека
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
7 мар в 14:00
11 апр в 14:00
88 500₽ за человека
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
18 апр в 13:00
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65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья18 ноября 2024Очень понравилась поездка, попались классные участницы группы. Нас было всего трое, поэтому все было оперативно, мы успели все и даже
- ТТатьяна12 ноября 2024Добрый день! Всё прошло прекрасно
- ГГульшат14 октября 2024Доброго времени суток! Если вы хотите побывать в незабываемом путешествии, тогда это для вас! В одном путешествии мы охватили три
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 8 дней»
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