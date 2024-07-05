После завтрака поедем в Цейское ущелье, которое местные жители очень любят и называют красивейшим в Осетии. Оно имеет форму подковы, которая, по преданию, приносит счастье, и так удачно расположено, что почти всегда освещено солнечными лучами.

По канатной дороге поднимемся на высоту 2200 метров. Тут раскинулся Сказский ледник, один из крупнейших на Кавказе. Полюбуемся истоком живописной реки Цейдон, которая питается талыми водами ледника, эффектно вытекает из грота и спускается вниз к ущелью вдоль берегов, поросших сосновым лесом.

После целого дня в окружении головокружительных горных пейзажей вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.