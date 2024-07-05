Мои заказы

Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения

Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Откройте для себя красоту и величие Северной Осетии — удивительного уголка России с живописной природой и неповторимой культурой.

Вы полюбуетесь захватывающими видами горных вершин, ледников и водопадов в национальном парке «Алания»,
Цейском, Дигорском, Кармадонском и Фиагдонском ущельях.

Услышите древние легенды, посетив памятник Уастырджи, село Галиат со средневековыми многоярусными домами-башнями и Город мёртвых в Даргавсе.

А также вспомните трагические страницы в истории региона, побывав у мемориальной доски съёмочной группе Сергея Бодрова и Беслане.

Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения

Описание тура

Организационные детали

10+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* «Владикавказ» (2 ночи) и «Империал» (4 ночи), а также в частном доме в селе Комунта (1 ночь). *Фото гостиниц взяты с сайтов Vladikavkazhotel-3.ru и Intourist-ossetia.ru.

Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Осетию, знакомство

Встретим вас у аэропорта Владикавказа и доставим в отель. Вечером соберёмся за ужином в национальном ресторане (за доплату). Попробуем осетинские блюда, познакомимся поближе и обсудим детали предстоящего путешествия.

Прибытие в Осетию, знакомствоПрибытие в Осетию, знакомствоПрибытие в Осетию, знакомство
2 день

Цейское ущелье, Сказский ледник

После завтрака поедем в Цейское ущелье, которое местные жители очень любят и называют красивейшим в Осетии. Оно имеет форму подковы, которая, по преданию, приносит счастье, и так удачно расположено, что почти всегда освещено солнечными лучами.

По канатной дороге поднимемся на высоту 2200 метров. Тут раскинулся Сказский ледник, один из крупнейших на Кавказе. Полюбуемся истоком живописной реки Цейдон, которая питается талыми водами ледника, эффектно вытекает из грота и спускается вниз к ущелью вдоль берегов, поросших сосновым лесом.

После целого дня в окружении головокружительных горных пейзажей вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Цейское ущелье, Сказский ледникЦейское ущелье, Сказский ледникЦейское ущелье, Сказский ледникЦейское ущелье, Сказский ледник
3 день

Памятник Уастырджи, Чёртов мост, Дигорское ущелье, средневековые башни в Галиате

Сегодняшний день посвятим Дигорскому ущелью. Оно расположено в 120 км от Владикавказа. По дороге будем часто делать остановки, чтобы полюбоваться горными вершинами.

Побываем у конного памятника Уастырджи, словно вырывающегося из скалы прямо над дорогой. Герой монумента — ключевая фигура нартского эпоса, в котором считается, что большинство кавказских народов произошло от мифических богатырей. Под статуей находится пещера с чашей для подношений, где принято оставлять монетки.

Наша следующая остановка — Чёртов мост, который возвышается над пропастью с мощной рекой Урух внизу. Его называют воротами в Дигорию.

Наконец, мы доберёмся до самого Дигорского ущелья, которое заслуженно считается жемчужиной Северной Осетии. Оно примечательно не только впечатляющими воображение пейзажами, но и рукотворными достопримечательностями — стоянками древних людей, боевыми башнями, склепами, руинами домов горцев.

Доедем до высокогорного села Камунта и заглянем в гости к коренному жителю. Пообедаем на свежем воздухе осетинскими блюдами: пирогом, шашлыком и сыром (за доплату).

Подкрепившись, отправимся в Галиат — самое удалённое село Дигории. Тут сохранились средневековые многоярусные дома-башни. Когда-то Галиат слыл богатым населённым пунктом и был частью Великого Шёлкового пути. На ночь вернёмся в Камунту и остановимся в частном доме.

Памятник Уастырджи, Чёртов мост, Дигорское ущелье, средневековые башни в ГалиатеПамятник Уастырджи, Чёртов мост, Дигорское ущелье, средневековые башни в ГалиатеПамятник Уастырджи, Чёртов мост, Дигорское ущелье, средневековые башни в ГалиатеПамятник Уастырджи, Чёртов мост, Дигорское ущелье, средневековые башни в Галиате
4 день

Нацпарк «Алания», водопад Три сестры

На рассвете устроим фотосессию в лучах восходящего солнца. Затем позавтракаем и поедем в национальный парк «Алания». Он славится богатейшей природой: на его территории соседствуют ледники, минеральные источники, водопады, озёра, болота.

Будем много гулять, наслаждаясь видами и наполняясь энергией гор, доберёмся до водопада Три сестры. После заката вернёмся во Владикавказ, поужинаем и разместимся в отеле.

Нацпарк «Алания», водопад Три сестрыНацпарк «Алания», водопад Три сестрыНацпарк «Алания», водопад Три сестры
5 день

Кармадонское ущелье, памятник погибшей съёмочной группе, Город мёртвых в Даргавсе

Позавтракав, поедем к Кармадонскому ущелью. Оно стало печально известно после катастрофического схода ледника, в результате которого погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. В память о трагедии здесь установлена мемориальная доска.

Далее посетим село Даргавс. Осмотрим мистический Город мёртвых — древний некрополь, состоящий из 97 фамильных склепов. Часть из них уходит под землю, другая возвышается на высоту от двух до четырёх этажей.

Кармадонское ущелье, памятник погибшей съёмочной группе, Город мёртвых в ДаргавсеКармадонское ущелье, памятник погибшей съёмочной группе, Город мёртвых в ДаргавсеКармадонское ущелье, памятник погибшей съёмочной группе, Город мёртвых в ДаргавсеКармадонское ущелье, памятник погибшей съёмочной группе, Город мёртвых в Даргавсе
6 день

Фиагдонское ущелье, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырь

Сегодня наше приключение продолжится в Фиагдонском ущелье. Мы увидим живописные Мидаграбинские водопады, взлетим над пропастью на качелях и отдохнём на лавочке на краю обрыва, любуясь снежными шапками гор.

Поднимемся к самому высокогорному в России Аланскому Успенскому мужскому монастырю. Вечером вернёмся во Владикавказ.

Фиагдонское ущелье, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырьФиагдонское ущелье, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырьФиагдонское ущелье, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырьФиагдонское ущелье, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырь
7 день

Водопад Кольцо, Беслан

Позавтракаем и поедем к очередной уникальной природной локации — водопаду Кольцо. Бурная горная река промыла в известняковой скале круглое отверстие, через которое вода низвергается вниз, благодаря чему водоём и получил такое название.

Затем посетим Беслан — небольшой городок, где произошёл чудовищный теракт. Осмотрим мемориальное кладбище, которое называют городом ангелов, и памятник погибшим «Древо скорби».

Водопад Кольцо, БесланВодопад Кольцо, БесланВодопад Кольцо, БесланВодопад Кольцо, Беслан
8 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту Владикавказа и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на минивэне ГАЗ
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Обеды и ужины - 500 - 1000 ₽ с человека ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Владикавказа, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
В
Валентина
5 июл 2024
Вот и закончилась моя незабываемая поездка в Северную Осетию. Хочется сказать спасибо нашим организаторам за то, что собрали нас в этом прекрасном месте. Благодарю Ирину за все организационные моменты, поддержку
и общение. В нашей группе были только позитивные и доброжелательные люди. Погода и горы испытали нас на прочность и оставили только положительные впечатления. Мы увидели гостеприимную, красивую, порой немного грустную, величественную и мистическую Осетию благодаря нашим гидам Мадине и Тимуру. Благодарю их за то, что вкладывают душу в то, что делают и любят всей душой свою Родину. Благодарю также нашего водителя Ибрагима за безопасную поездку.
Северная Осетия- то место, куда хочется вернуться вновь. 💔

Вот и закончилась моя незабываемая поездка в Северную Осетию. Хочется сказать спасибо нашим организаторам за то,
И
Ирина
28 июн 2024
Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊

Всего неделя, а каждый день по ощущениям вмещает целый год

Эту поездку я не планировала. От слова""совсем"". Но увидела Авторские туры
l Туры по России и миру и спонтанно решила

Пожалуй, из впечатлений на первом месте - это дружелюбие и гостеприимство людей. Нас сопровождали удивительные гиды - Мадина и Тимур, а неизменным водителем был Ибрагим. Там, где мы были, в первую очередь важна безопасность. Все-таки, это горы 😊

А сами горы - удивительная мощь и красота природы. Возможно, кто-то бы сказал, что нам не повезло с погодой. Было холодно, и шли дожди. На верхушки гор наползал туман. Но именно это создало ту атмосферу сюра, в которую мы погружались день ото дня 🙃Каждая поездка в разные ущелья сопровождалась интересным рассказом Мадины об истории страны, о её народе, о знаменитых людях и событиях. Я обогатилась этими знаниями 🔥

И, конечно, Осетия славится своей изумительно вкусной кухней. Пироги!!!!! Это что-то особенное 😊 И чистейшая вода, которую можно пить не только из-под крана, но и в каждой горной реке)))

Наверное, сейчас все мои впечатления не описать 😏 Скорее всего, напишу ещё

Отдельно хотела бы выделить и выразить огромную благодарность Ирине и Михаилу - которые воплощают не только свои мечты, но и помогают другим путешествовать с комфортом и по красивым и удивительным местами Планеты 🌹🌺👋

Организация тура - это то, что создаёт атмосферу лёгкости и приятности путешествия 🥰

Северная Осетия останется в моем ❤ навсегда

Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊

