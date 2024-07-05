Вы полюбуетесь захватывающими видами горных вершин, ледников и водопадов в национальном парке «Алания»,
Описание тура
Организационные детали
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* «Владикавказ» (2 ночи) и «Империал» (4 ночи), а также в частном доме в селе Комунта (1 ночь). *Фото гостиниц взяты с сайтов Vladikavkazhotel-3.ru и Intourist-ossetia.ru.
Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Осетию, знакомство
Встретим вас у аэропорта Владикавказа и доставим в отель. Вечером соберёмся за ужином в национальном ресторане (за доплату). Попробуем осетинские блюда, познакомимся поближе и обсудим детали предстоящего путешествия.
Цейское ущелье, Сказский ледник
После завтрака поедем в Цейское ущелье, которое местные жители очень любят и называют красивейшим в Осетии. Оно имеет форму подковы, которая, по преданию, приносит счастье, и так удачно расположено, что почти всегда освещено солнечными лучами.
По канатной дороге поднимемся на высоту 2200 метров. Тут раскинулся Сказский ледник, один из крупнейших на Кавказе. Полюбуемся истоком живописной реки Цейдон, которая питается талыми водами ледника, эффектно вытекает из грота и спускается вниз к ущелью вдоль берегов, поросших сосновым лесом.
После целого дня в окружении головокружительных горных пейзажей вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
Памятник Уастырджи, Чёртов мост, Дигорское ущелье, средневековые башни в Галиате
Сегодняшний день посвятим Дигорскому ущелью. Оно расположено в 120 км от Владикавказа. По дороге будем часто делать остановки, чтобы полюбоваться горными вершинами.
Побываем у конного памятника Уастырджи, словно вырывающегося из скалы прямо над дорогой. Герой монумента — ключевая фигура нартского эпоса, в котором считается, что большинство кавказских народов произошло от мифических богатырей. Под статуей находится пещера с чашей для подношений, где принято оставлять монетки.
Наша следующая остановка — Чёртов мост, который возвышается над пропастью с мощной рекой Урух внизу. Его называют воротами в Дигорию.
Наконец, мы доберёмся до самого Дигорского ущелья, которое заслуженно считается жемчужиной Северной Осетии. Оно примечательно не только впечатляющими воображение пейзажами, но и рукотворными достопримечательностями — стоянками древних людей, боевыми башнями, склепами, руинами домов горцев.
Доедем до высокогорного села Камунта и заглянем в гости к коренному жителю. Пообедаем на свежем воздухе осетинскими блюдами: пирогом, шашлыком и сыром (за доплату).
Подкрепившись, отправимся в Галиат — самое удалённое село Дигории. Тут сохранились средневековые многоярусные дома-башни. Когда-то Галиат слыл богатым населённым пунктом и был частью Великого Шёлкового пути. На ночь вернёмся в Камунту и остановимся в частном доме.
Нацпарк «Алания», водопад Три сестры
На рассвете устроим фотосессию в лучах восходящего солнца. Затем позавтракаем и поедем в национальный парк «Алания». Он славится богатейшей природой: на его территории соседствуют ледники, минеральные источники, водопады, озёра, болота.
Будем много гулять, наслаждаясь видами и наполняясь энергией гор, доберёмся до водопада Три сестры. После заката вернёмся во Владикавказ, поужинаем и разместимся в отеле.
Кармадонское ущелье, памятник погибшей съёмочной группе, Город мёртвых в Даргавсе
Позавтракав, поедем к Кармадонскому ущелью. Оно стало печально известно после катастрофического схода ледника, в результате которого погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. В память о трагедии здесь установлена мемориальная доска.
Далее посетим село Даргавс. Осмотрим мистический Город мёртвых — древний некрополь, состоящий из 97 фамильных склепов. Часть из них уходит под землю, другая возвышается на высоту от двух до четырёх этажей.
Фиагдонское ущелье, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырь
Сегодня наше приключение продолжится в Фиагдонском ущелье. Мы увидим живописные Мидаграбинские водопады, взлетим над пропастью на качелях и отдохнём на лавочке на краю обрыва, любуясь снежными шапками гор.
Поднимемся к самому высокогорному в России Аланскому Успенскому мужскому монастырю. Вечером вернёмся во Владикавказ.
Водопад Кольцо, Беслан
Позавтракаем и поедем к очередной уникальной природной локации — водопаду Кольцо. Бурная горная река промыла в известняковой скале круглое отверстие, через которое вода низвергается вниз, благодаря чему водоём и получил такое название.
Затем посетим Беслан — небольшой городок, где произошёл чудовищный теракт. Осмотрим мемориальное кладбище, которое называют городом ангелов, и памятник погибшим «Древо скорби».
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту Владикавказа и попрощаемся.
