Галиат – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Галиат» во Владикавказе, цены от 25 925 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
На автобусе
2 отзыва
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: Аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500 за человека
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Пешая
Джиппинг
На машине
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Отправиться в треккинг к водопаду, прокатиться на джипах по горам и отдохнуть на базе с бассейном
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт, до 11:30
27 сен в 11:30
33 500 за человека
Загадочная Осетия
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 25 925 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    19 августа 2024
    Загадочная Осетия
    Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали замечательные профессиональные гиды. Было очень интересно и познавательно. И сколько красот открылось нашему взору!!!! Всем рекомендую посетить Осетию!
    Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работалиОгромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работалиОгромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали
  • Л
    Лена
    9 июля 2024
    Загадочная Осетия
    Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто приезжает заранее рекомендую национальный музей, городской парк с лебедями, набережная Терека.
    Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, ктоТур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто
  • В
    Валентина
    5 июля 2024
    Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
    Вот и закончилась моя незабываемая поездка в Северную Осетию. Хочется сказать спасибо нашим организаторам за то, что собрали нас в
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    этом прекрасном месте. Благодарю Ирину Воробьеву за все организационные моменты, поддержку и общение. В нашей группе были только позитивные и доброжелательные люди. Погода и горы испытали нас на прочность и оставили только положительные впечатления. Мы увидели гостеприимную, красивую, порой немного грустную, величественную и мистическую Осетию благодаря нашим гидам Мадине и Тимуру. Благодарю их за то, что вкладывают душу в то, что делают и любят всей душой свою Родину. Благодарю также нашего водителя Ибрагима за безопасную поездку. Северная Осетия- то место, куда хочется вернуться вновь. 💔

    Вот и закончилась моя незабываемая поездка в Северную Осетию. Хочется сказать спасибо нашим организаторам за то
  • В
    Виктория
    3 июля 2024
    Загадочная Осетия
    Программа тура Загадочная Осетия очень насыщенная, интересная рекомендую. В Северной Осетии очень гостеприимный народ и вкусная еда. Особенно меня впечатлила экскурсия в Дигорское ущелье.
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
    Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊 Всего неделя, а каждый день по ощущениям вмещает целый год Эту
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    поездку я не планировала. От слова""совсем"". Но увидела Авторские туры l Туры по России и миру и спонтанно решила Пожалуй, из впечатлений на первом месте - это дружелюбие и гостеприимство людей. Нас сопровождали удивительные гиды - Мадина и Тимур, а неизменным водителем был Ибрагим. Там, где мы были, в первую очередь важна безопасность. Все-таки, это горы 😊 А сами горы - удивительная мощь и красота природы. Возможно, кто-то бы сказал, что нам не повезло с погодой. Было холодно, и шли дожди. На верхушки гор наползал туман. Но именно это создало ту атмосферу сюра, в которую мы погружались день ото дня 🙃Каждая поездка в разные ущелья сопровождалась интересным рассказом Мадины об истории страны, о её народе, о знаменитых людях и событиях. Я обогатилась этими знаниями 🔥 И, конечно, Осетия славится своей изумительно вкусной кухней. Пироги!!!!! Это что-то особенное 😊 И чистейшая вода, которую можно пить не только из-под крана, но и в каждой горной реке))) Наверное, сейчас все мои впечатления не описать 😏 Скорее всего, напишу ещё Отдельно хотела бы выделить и выразить огромную благодарность Ирине и Михаилу Воробьевым - которые воплощают не только свои мечты, но и помогают другим путешествовать с комфортом и по красивым и удивительным местами Планеты 🌹🌺👋 Организация тура - это то, что создаёт атмосферу лёгкости и приятности путешествия 🥰 Северная Осетия останется в моем ❤ навсегда

    Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Галиат»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
  2. Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
  3. Загадочная Осетия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эльбрус
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Галиат" можно забронировать 3 тура от 25 925 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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