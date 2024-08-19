8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: Аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500₽ за человека
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Отправиться в треккинг к водопаду, прокатиться на джипах по горам и отдохнуть на базе с бассейном
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт, до 11:30
27 сен в 11:30
33 500₽ за человека
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 25 925₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна19 августа 2024Огромное спасибо! Тур замечательный! Очень понравилась вечерняя программа «ужин в осетинских традициях»! На всех экскурсиях работали замечательные профессиональные гиды. Было очень интересно и познавательно. И сколько красот открылось нашему взору!!!! Всем рекомендую посетить Осетию!
- ЛЛена9 июля 2024Тур насыщенный, интересный, много красивых мест, вкусная еда, вовремя все организуют, проблем не возникало, рекомендую, кто приезжает заранее рекомендую национальный музей, городской парк с лебедями, набережная Терека.
- ВВалентина5 июля 2024Вот и закончилась моя незабываемая поездка в Северную Осетию. Хочется сказать спасибо нашим организаторам за то, что собрали нас в
- ВВиктория3 июля 2024Программа тура Загадочная Осетия очень насыщенная, интересная рекомендую. В Северной Осетии очень гостеприимный народ и вкусная еда. Особенно меня впечатлила экскурсия в Дигорское ущелье.
- ИИрина28 июня 2024Вот и подошло моё путешествие по Северной Осетии к концу 😊 Всего неделя, а каждый день по ощущениям вмещает целый год Эту
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Галиат»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Галиат" можно забронировать 3 тура от 25 925 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Галиат», 5 ⭐ отзывов, цены от 25925₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь