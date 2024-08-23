2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
14 окт в 08:30
21 окт в 08:30
10 295₽ за человека
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
17 сен в 08:30
24 сен в 08:30
10 295₽ за человека
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
17 сен в 08:00
19 сен в 08:00
23 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга23 августа 2024Сам тур очень понравился, гид очень хороший!
- ААлла7 августа 2024Великолепный тур, замечательно подобраны локации, отель в Цхинвале - само гостеприимство! Отдельная благодарность гиду Нодару и водителю Александру. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 2 дня»
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