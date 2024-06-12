Выходные в Дигории

Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Для этого приключения не нужно брать отпуск! Всего за два дня вы сможете устроить себе настоящую перезагрузку в горах, погулять по тропинкам заповедника, погрузиться в местные истории и легенды и, конечно же, насладиться новыми вкусами местной кухни.

Мощные водопады, древние склепы и российский Мачу-Пикчу — это будут очень насыщенные выходные, которые запомнятся надолго!
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Проживание. В бутик-отеле Тана Парк в Дигорском ущелье или в коттеджах Панорама Дигория. Стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены два обеда и завтрак в отеле. Обязательно попробуем осетинские блюда и знаменитые пироги.

Программа тура по дням

1 день

Осетинские герои в Дигории

Легенда Уастырджи. Встречаемся во Владикавказе (аэропорт, ж/д вокзал или любое другое место по согласованию), садимся на джипы и едем в Дигорское ущелье. Эти места были заселены еще с древних времен и сейчас считаются заповедными. Мы остановимся возле Чёртова моста, пройдем по нему к святилищу Уастырджи. Вы узнаете, чем прославился этот герой и почему его так любят путешественники.

История Задалески. Затем отправимся в музей Задалески Нана, который рассказывает о быте осетин. Если Уастырджи — это покровитель мужчин и воинов, то Нана Задалески — один из самых сильных женских образов в Осетии. Вы узнаете, почему Нану называют спасительницей, и как местные жители каждый год отмечают праздник Задалески Нана.

После этого заселимся в бутик-отель Тана Парк. У вас будет время, чтобы разобрать вещи, отдохнуть и самостоятельно погулять по окрестностям.

Осетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в ДигорииОсетинские герои в Дигории
2 день

Загадки и тайны Дигории

Загадочный склеп. После завтрака в отеле у вас будет немного времени, чтобы погулять по эко-тропам Дигорского ущелья, которые находятся рядом с Тана Парком. В 10:00 мы выезжаем в село Мацута, где находится склеп Нарта Сослана, одного из главных героев эпоса осетин. Рядом со склепом современные художники установили арт-объект «Стрелы Сослана».

Бельгийская фабрика и водопад. Далее посмотрим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, основанную еще в XIX веке. Сейчас сложно представить, что такое масштабное и можно сооружение появилась в таком отдаленном месте в горах так давно. Затем погуляем возле Галиатского водопада и осмотрим необычный арт-объект хъисын фандыра. Это национальный инструмент осетин, только гораздо больше, чем в реальную величину — почти 5 метров!

Загадки Галиата. Наша следующая остановка — село Галиат, интересное своими многоэтажными укреплениями в горах. Некоторые называют постройки российским Мачу-Пикчу. Никто не знает, кто строил Галиат и почему средневековые жители начали покидать город.

Пикник в горах. Пообедаем в живописном месте возле ретранслятора в селе Каунта. Отсюда открывается фантастический вид на горы — устроим пикник и будем любоваться пейзажами. Подкрепившись, вернемся во Владикавказ. Можете смотреть билеты на вечерние рейсы, мы отвезем вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Загадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны ДигорииЗагадки и тайны Дигории

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (цена указана за одного человека при двухместном размещении): "Тана Парк" в Дигории или коттеджи "Панорама Дигория"
  • Питание: 2 обеда, 1 завтрак
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
  • Авиа или ж. - д. билеты
  • 1-местное размещение (доплата - от 3000 руб.), подселения нет
  • Входные билеты на объекты посещения - 500 руб
  • Личные расходы, баня
  • Ужин
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузка

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