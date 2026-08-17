Утренние – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» во Владимире, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Узнайте древние предания Владимира и Боголюбова, прогуливаясь по историческим местам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь, у Стеллы
Завтра в 17:00
28 авг в 10:00
от 11 900 ₽ за всё до 5 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
На машине
На автобусе
На поезде
8 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
31 авг в 08:30
4 сен в 08:30
от 24 500 ₽ за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Пешая
2 часа
22 отзыва
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
950 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Нет слов,одно только восхищение нашим гидом. Инна подарила нам день во Владимире и Боголюбове)) Слушать её одно удовольствие. Правильная речь,интересный рассказ.
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Д
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Евгений прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Мы провели несколько насыщенных, познавательных, приятных часов! Таких гидов, как Евгений, передают друг другу из рук в руки, таких ищут по друзьям и знакомым и берегут, когда находят!
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В
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Профессиональная работа.
Соответствует ожиданиям и запросу.
Интересное изложение и хорошая организация.
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Анастасия
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили большое удовольствие от прогулки и полученных сведений.
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили+2
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили
Однозначно рекомендую эту экскурсию как лучшую для понимания истории городов и развития древнерусской архитектуры. Мы получили
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Д
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Наша прогулка по историческим местам владимирской области запомнится надолго. Соприкосновение с ушедшей от нас эпохой через памятники архитектуры, органично вписанные
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в природный и городской ландшафт, было особенно впечатляющим благодаря сопровождению исследователя и знатока владимирской истории нашего гида Евгения. Очень рекомендуем, если хотите быть вовлечены в живой диалог и узнать много нового и интересного.

Наша прогулка по историческим местам владимирской области запомнится надолго. Соприкосновение с ушедшей от нас эпохой через
Наша прогулка по историческим местам владимирской области запомнится надолго. Соприкосновение с ушедшей от нас эпохой через
Наша прогулка по историческим местам владимирской области запомнится надолго. Соприкосновение с ушедшей от нас эпохой через
Наша прогулка по историческим местам владимирской области запомнится надолго. Соприкосновение с ушедшей от нас эпохой через+1
Наша прогулка по историческим местам владимирской области запомнится надолго. Соприкосновение с ушедшей от нас эпохой через
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Е
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Содержательная и интересная аудио-экскурсия. Было интересно и увлекательно в своем темпе прогуляться по городу и узнать о его истории. Удобно,
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что нет ограничений по времени, но мы рекомендуем проходить ее до 17, чтобы успеть до закрытия всех музеев, рекомендованных внутри экскурсии.
Из минусов - аудио озвучивает несовершенный ии, ставящий ударения не везде правильно. И сам текст экскурсии содержит опечатки, поэтому иногда слушать неудобно. Мы читали текст сами и иногда тоже испытывали трудности с пониманием сути. Но на общее впечатление от прогулки это никак не повлияло.
Цена оправдана и приятна. Спасибо!

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Е
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Отличная экскурсия. Евгений профессионал своего дела. Рекомендую
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Ю
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Понравилась информацию структурированная, понравился бродить в своем темпе, заходя на экскурсии в процессе хождения.
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Светлана
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
очень познавательная и комфортная экскурсия
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Люция
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный маршрут, рассказ без шаблонов;
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Сергея очень приятно слушать. Он внимателен, отзывчив, следит за комфортом и умело варьирует историю, интересные факты и показывает красивые виды мест.
Огромное спасибо Сергею!
Если вы хотите незабываемо провести день и охватить сразу четыре пункта, то однозначно рекомендую программу и данного гида.

2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный+6
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
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Всего 190 отзывов во Владимире в категории "Утренние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах;
  2. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день;
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси».
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор;
  2. Золотые Ворота;
  3. Успенский Собор;
  4. Соборная площадь;
  5. Водонапорная башня;
  6. Водонапорная башня Раушена;
  7. Большая Московская Улица;
  8. Боголюбово;
  9. Церковь Покрова на Нерли;
  10. Театральная площадь.
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2026
Сейчас во Владимире в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 24 500. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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