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что нет ограничений по времени, но мы рекомендуем проходить ее до 17, чтобы успеть до закрытия всех музеев, рекомендованных внутри экскурсии.

Из минусов - аудио озвучивает несовершенный ии, ставящий ударения не везде правильно. И сам текст экскурсии содержит опечатки, поэтому иногда слушать неудобно. Мы читали текст сами и иногда тоже испытывали трудности с пониманием сути. Но на общее впечатление от прогулки это никак не повлияло.

Цена оправдана и приятна. Спасибо!