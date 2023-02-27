Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру

История Владимира полна загадок и резких поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях

4.9
90 отзывов
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История Владимира полна загадок и резких поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях.

На прогулке по центру города я расскажу вам о том, как здесь обосновались славяне, а поселение стало процветающим городом, выросшим до столицы.

Нас ждут Успенский и Дмитриевский соборы, Княгинин монастырь и пешеходная улица, смотровые площадки с лучшими видами и море историй о Владимире.
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Групповая интерактивная экскурсия по Владимиру
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
25
мар
26
мар
1
апр
2
апр

Что вас ожидает 🤩

  • Золотые Ворота
  • Успенский Собор
  • Дмитриевский Собор
  • Пешеходная улица
  • Георгиевская церковь
  • Спасская и Никольская церкви
  • Памятники аптекарю, художнику, шалопаю и филёру, коту ученому, вишне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Памятники ЮНЕСКО

Наша экскурсия начнется с Дмитриевского собора, памятника, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, что он был построен в честь мученика Дмитрия Солунского по заказу Всеволода Большое Гнездо. Его стены украшены орнаментом — около полутора тысяч резных камней с изображением животных, растений и людей. Рассмотрев это впечатляющее зрелище, мы пройдем к следующему памятнику древнерусской истории — Успенскому собору. Первый камень в его основание заложил князь Андрей Боголюбский, а стены храма спустя несколько столетий расписал Андрей Рублев. В некрополе находятся мощи великих князей. Это уникальный памятник 12 века!

Владимирский Арбат

Мы прогуляемся по пешеходной улице в самом центре города. Нас встретит старая аптека. Более 200 лет провизоры здесь готовили всякого рода снадобья. Рядом как раз стоит памятник тому самому аптекарю с целебным пузырьком лекарства. В народе советуют потереть ему нос и излечиться ото всех болезней. Справа расположен Георгиевский храм в честь которого и названа улица. Из-за пожара в 18 веке он сильно пострадал. На его месте из кирпича и белого камня возвели новый Георгиевский храм. В его основании всё еще сохранилась белокаменная кладка 12 века.
Продвигаясь дальше по улице, увидим памятник художнику и потрясающие виды на мост через реку Клязьму, застеленную зелеными лугами. С этих смотровых площадок будет виден Успенский собор. Здесь получаются невероятные и уютные фотографии, похожие на открытки, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Исторические дома

Земли территории Владимирского Арбата в 19 веке принадлежали купцам, чиновникам, мещанам. Здесь располагался дом вице-губернатора, в котором изначально жили председатели казенной палаты. Позже сюда приезжал к своей невесте Салтыков-Щедрин. Напротив вы увидите ансамбль Спасской и Никольской церквей, а рядом памятник владимирской вишне. Это еще не все достопримечательности, которые уместились на этой небольшой пешеходной улице. Вы увезете с собой целый чемодан впечатлений!

Важная информация:

Значительная часть экскурсии проходит на улице, поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!

по указанному расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Большая Московская, д. 60, Дмитриевский собор
Завершение: ул. Гоголя, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: по указанному расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Значительная часть экскурсии проходит на улице
  • Поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 90 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
14
3
2
1
Т
27 фев 2023
Интересно и познавательно
С
27 фев 2023
Хочу посоветовать экскурсантам быть внимательными при выборе тура. Групповой, это значит, что вы будете скорее всего ходить за экскурсоводом в толпе, а не то что вас 3 человека и это уже группа, как решили мы.
Для Экскурсии в составе большой группы стоимость 1050 ре с человека все таки дороговато!
В целом экскурсия понравилась, хоть она и была в духе галопом по европам по известным местам.
Но гид в целом понравился, спасибо.
После экскурсии послушали органный концерт в костёле.
Н
27 фев 2023
Ю
26 фев 2023
Добрый день всем!
Экскурсию по городу Владимир исполнил экскурсовод Николай! Экскурсия очень понравилась, у Николая хорошо поставленная речь! Интересно. История города Владимира, всевозможные былицы и тд. Рекомендую этот сайт для брони.
Н
26 фев 2023
С
24 фев 2023
Все понравилось. Жаль не входит посещение осматриваемых объектов.
М
14 фев 2023
Прекрасный экскурсовод. Экскурсия 2 часа. Много информации, прекрасная подача. Город заиграл красками.
П
12 фев 2023
Познавательно, интересно с юмором. Очень хорошая экскурсия.
E
30 янв 2023
Д
17 янв 2023
Р
10 янв 2023
Экскурсия прошла нормально. Было холодновато, все время на улице, скользко. Посетили все по программе. Но группа большая, не всегда всё было слышно.
О
9 янв 2023
Ю
8 янв 2023
Л
8 янв 2023
Отличная и очень интересная экскурсия.
О
8 янв 2023
Ещё 75 отзывов

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