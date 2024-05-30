Владимир впечатляет свой древней архитектурой и богатой историей. Моя экскурсия сделает ваше знакомство с городом настоящим открытием. Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок.

Описание экскурсии

По Владимиру за два часа Уважаемые путешественники, я предлагаю вам посетить групповую (сборную) экскурсию по историческому центру города Владимира! Мы познакомимся с памятниками древнерусской (домонгольской) архитектуры: начнём нашу прогулку от Золотых ворот, так как именно здесь располагался главный (парадный) въезд в город, и далее отправимся в княжескую часть, на территорию Кремля, где до наших дней сохранились белокаменные соборы XII в. (Успенский и Дмитриевский). По ходу движения поговорим о застройке губернского периода (на примере улиц Георгиевская и Большая Московская), известных уроженцах Владимира, заглянем на самые популярные смотровые площадки, а также увидим ряд городских монументов и жанровых скульптур.