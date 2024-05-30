Владимир впечатляет свой древней архитектурой и богатой историей. Моя экскурсия сделает ваше знакомство с городом настоящим открытием.
Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок.
Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 14:30
Что вас ожидает:
- Золотые Ворота
- Театральная площадь
- Козлов вал
- Спасский холм
- Георгиевская улица
- Улица Большая Московская
- Соборная площадь
- Пушкинский бульвар
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Описание экскурсии
По Владимиру за два часа Уважаемые путешественники, я предлагаю вам посетить групповую (сборную) экскурсию по историческому центру города Владимира! Мы познакомимся с памятниками древнерусской (домонгольской) архитектуры: начнём нашу прогулку от Золотых ворот, так как именно здесь располагался главный (парадный) въезд в город, и далее отправимся в княжескую часть, на территорию Кремля, где до наших дней сохранились белокаменные соборы XII в. (Успенский и Дмитриевский). По ходу движения поговорим о застройке губернского периода (на примере улиц Георгиевская и Большая Московская), известных уроженцах Владимира, заглянем на самые популярные смотровые площадки, а также увидим ряд городских монументов и жанровых скульптур.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые Ворота
- Театральная площадь
- Козлов вал
- Спасский холм
- Георгиевская улица
- Улица Большая Московская
- Соборная площадь
- Пушкинский бульвар
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
Завершение: Смотровая площадка у Дмитриевского собора (ул. Большая Московская, 60)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира (без посещения музейных экспозиций)
- Экскурсия состоится при любых погодных условиях, поэтому одевайтесь соответственно и выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 62 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
30 мая 2024
Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными памятниками древней Руси. Рассказ Станислава невероятно увлекательный, познания его глубокие
В
Владимир
24 мая 2024
Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
О
Ольга
23 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
Н
Наталья
15 мая 2024
Одна из лучших экскурсий в моей жизни - великолепный гид Станислав Хлупнов провёл экскурсию по городу Владимир, рассказал и исторические факты, и интересные легенды, связанные с городом, очень познавательно и любопытно, несмотря на холодную погоду - экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендую и взрослым, и детям!!!!
Л
Людмила
14 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Мы увидели самые интересные достопримечательности исторического центра Владимира. Станислав прекрасный гид, очень знающий, увлеченный и искренне любящий историю своего города. Рассказ был познавательным и увлекательным, особенно хочу
С
Сергей
10 мая 2024
Станислав - выше всяких похвал!
Давно не встречал такого увлечённого, эрудированного и любящего свой город экскурсовода!
Давно не встречал такого увлечённого, эрудированного и любящего свой город экскурсовода!
М
Максим
9 мая 2024
Ю
Юдина
7 мая 2024
Очень интересная экскурсия, впервые были по Владимире! Благодаря экскурсии узнали много нового. Станислав-увлеченный своим делом человек. Вежливый и интеллигентный, знающий и вдохновляющий. Прогулка была очень приятной, потом после его советов поехали сами в Боголюбово и получили большое удовольствие!
А
Алина
6 мая 2024
Спасибо большое экскурсоводу Станислав за экскурсию -все подробно интересно и нескучно! В голове систематизировались знания, также успела съездить в Боголюбово после этогои отдельно экскурсии не потребовалось. За помощь в консультациях, вопросах отдельное от меня спасибо!
Ф
Фуад
5 мая 2024
Экскурсию проводил Станислав Хлупнов. Нам понравилось, мы из Москвы и периодически бываем на разных экскурсиях, понятно, что в столице это развито. И не только в столице.
Поэтому есть с чем сравнивать
Поэтому есть с чем сравнивать
Е
Екатерина
4 мая 2024
Станислав очень хороший экскурсовод) нам очень понравилось) рассказывал интересно и с любовью к своему родному городу)
К
Кирилл
3 мая 2024
Всё супер,всем рекомендую.
Человек живёт своим делом.
Человек живёт своим делом.
Н
Наталья
2 мая 2024
Экскурсию обзорную по Владимиру проводил гид Станислав. Интересно и познавательно. Хотелось бы отдельно отметить вежливость и пунктуальность гида! Остались самые лучшие впечатления от экскурсии!
Д
Денис
1 мая 2024
Станислав -лучший гид.
М
Маргарита
1 мая 2024
Очень понравилась подача Станислава! Обзорная экскурсия включает в себя все основные точки Владимира. Очень рекомендую эту экскурсию для тех, кто первый раз во Владимире. Программа включает историю города со времен основания до наших дней.
Рекомендую!
Рекомендую!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
940₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 870₽ за всё до 5 чел.