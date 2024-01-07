Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » во Владимире, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 216 отзывов 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Соборная площадь «Я расскажу, как небольшой городок Залесья стал столицей Северной Руси и каким образом один из его великих князей связан с резиденцией Деда Мороза» 4 200 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 13 отзывов 2 часа Групповая до 20 чел. Новогодняя прогулка по древнему Владимиру Погрузиться в необычные сюжеты и сказочную атмосферу города Начало: На Театральной площади Владимира «Как и когда отмечали Новый год 100, 200 и 300 лет назад» 1 950 ₽ за человека На автобусе 5 отзывов 4 часа Групповая Русь великокняжеская: автобусная экскурсия Откройте для себя величие древней Руси. Посетите знаменитые соборы и церковь Покрова на Нерли, узнайте о памятнике вишне и попробуйте владимирские наливки Начало: На Дворянской улице «Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли» 2 100 ₽ за человека Другие экскурсии Владимира Последние отзывы на экскурсии Е Елена Новогодняя прогулка по древнему Владимиру Нам очень понравилась экскурсия - гид Марина знающая и с юмором, приятно слушать. Маршрут интересный, охватывает почти весь старый город. Рекомендую!

Ю Юля Новогодняя прогулка по древнему Владимиру Марина-великолепный экскурсовод,очень интересно рассказывает. Интересная экскурсия,маршрут

Л Людмила Новогодняя прогулка по древнему Владимиру читать дальше были остановки в теплых сувенирных лавках с чаем и угощениями, время пролетело совсем незаметно и холод не так чувствовался. Огромная благодарность! Буду рекомендовать друзьям!!! Очень интересная экскурсия 02.01.2024, гид Марина прекрасно излагает материал, все запоминается и укладывается в памяти, в связи с морозным днем

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Новогодние 2025»

Ищете где отпраздновать Новый год во Владимире? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Владимира, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024