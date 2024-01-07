Встречаем Новый Год 2025 во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» во Владимире, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Владимир: погружение в прошлое
Пешая
216 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
«Я расскажу, как небольшой городок Залесья стал столицей Северной Руси и каким образом один из его великих князей связан с резиденцией Деда Мороза»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
Пешая
13 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
Погрузиться в необычные сюжеты и сказочную атмосферу города
Начало: На Театральной площади Владимира
«Как и когда отмечали Новый год 100, 200 и 300 лет назад»
28 дек в 14:30
29 дек в 14:30
1 950 за человека
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
На автобусе
5 отзывов
4 часа
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия
Откройте для себя величие древней Руси. Посетите знаменитые соборы и церковь Покрова на Нерли, узнайте о памятнике вишне и попробуйте владимирские наливки
Начало: На Дворянской улице
«Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли»
29 дек в 08:30
2 янв в 08:30
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 января 2024
    Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
    Нам очень понравилась экскурсия - гид Марина знающая и с юмором, приятно слушать. Маршрут интересный, охватывает почти весь старый город. Рекомендую!
  • Ю
    Юля
    3 января 2024
    Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
    Марина-великолепный экскурсовод,очень интересно рассказывает. Интересная экскурсия,маршрут
  • Л
    Людмила
    3 января 2024
    Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
    Очень интересная экскурсия 02.01.2024, гид Марина прекрасно излагает материал, все запоминается и укладывается в памяти, в связи с морозным днем
    читать дальше

    были остановки в теплых сувенирных лавках с чаем и угощениями, время пролетело совсем незаметно и холод не так чувствовался. Огромная благодарность! Буду рекомендовать друзьям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир: погружение в прошлое
  2. Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
  3. Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Большая Московская Улица
  9. Козлов Вал
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в октябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1 950 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год во Владимире? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Владимира, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
ХорошоТам