2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
«Я расскажу, как небольшой городок Залесья стал столицей Северной Руси и каким образом один из его великих князей связан с резиденцией Деда Мороза»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
Погрузиться в необычные сюжеты и сказочную атмосферу города
Начало: На Театральной площади Владимира
«Как и когда отмечали Новый год 100, 200 и 300 лет назад»
28 дек в 14:30
29 дек в 14:30
1 950₽ за человека
4 часа
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия
Откройте для себя величие древней Руси. Посетите знаменитые соборы и церковь Покрова на Нерли, узнайте о памятнике вишне и попробуйте владимирские наливки
Начало: На Дворянской улице
«Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли»
29 дек в 08:30
2 янв в 08:30
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 января 2024Нам очень понравилась экскурсия - гид Марина знающая и с юмором, приятно слушать. Маршрут интересный, охватывает почти весь старый город. Рекомендую!
- ЮЮля3 января 2024Марина-великолепный экскурсовод,очень интересно рассказывает. Интересная экскурсия,маршрут
- ЛЛюдмила3 января 2024Очень интересная экскурсия 02.01.2024, гид Марина прекрасно излагает материал, все запоминается и укладывается в памяти, в связи с морозным днем
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в октябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1 950 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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