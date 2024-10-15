С Станислав

А Анна

За два часа увлекательно и с большой любовью было рассказано так много и в общем-то достаточно о Владимире, чтобы читать дальше у нас сложилась яркая и целостная картина истории древнего русского города! Кроме отличной экскурсии Станислав подсказал какие выставки обязательно стоит посетить и на что обратить внимание.

Нам очень понравилось, мы в полном восторге! Станислав один из лучших экскурсоводов, что доводилось слушать за 15 лет путешествий!За два часа увлекательно и с большой любовью было рассказано так много и в общем-то достаточно о Владимире, чтобы

С Сергей читать дальше волшебником, который оставил у нас светное чувство о Владимире и об его истории. Было очень жаль расставаться со Станиславом после экскурсии. Хотелось чтобы побольше было таких неравнодушных, душевных и эрудированных людей. Спасибо огромное за чудесную экскурсию!!!!! Я и моя супруга неоднократно посещали достопримечательности на экскурсиях в разных городах России. Были интересные экскурсии и экскурсоводы, но такого потрясающего впечатления ни разу не было. Станислав Х. был просто

О Ольга читать дальше у нас были экскурсии, поэтому есть с чем сравнить. Экскурсия была очень интересной и, что не менее важно, запоминающейся. Мы посетили основные достопримечательности Владимира и Боголюбово, ну и, конечно же, Церковь Покрова на Нерли. В общем, всем настоятельно рекомендую Станислава, если вы находитесь в поисках экскурсовода. Точно не пожалеете! Станислав - супер-гид! Ни разу еще не встречала, чтобы так доходчиво и четко излагали материал. Это был наша последний день отдыха, а если быть точнее, то пятый, и каждый день

А Анна читать дальше больше чуть по времени, чем заявлено. Рекомендую данного гида, отличное знание истории и своего города. Спасибо вам, почерпали много нового и интересного. Главное, что очень удобный и продуманный маршрут, вы успеете и фото сделать и послушать. Молодец, так держать!!! Отличная экскурсия, на одном дыхании, быстро пролетело время. Легко и доступно гид рассказывал о своем любимом городе. Очень харизматичный человек, и мы рады, что выбрали вас для экскурсии. Экскурсия даже

А Александр Станислав, великолепно провел обзор города, рассказал много исторических фактов вовлек в историю города. Хотелось слушать и слушать, решили еще вернуться сюда. Рекомендую всем на все 100% слушать и познавать одно удовольствие. Хотите хорошие и увлекательные 2,5 часа. Вам сюда!!!

Е Елена Станислав сразу ответил, быстро договорились. Замечательная экскурсия по старой части города! Очень познавательная и интересная информация от экскурсовода. Рекомендую друзьям и всем!!!

А Анна Наша группа была на экскурсии по городу со Станиславом и в Боголюбово. Нам очень понравился наш гид! Станиславу огромное спасибо! Всячески рекомендую!

Д Дмитрий Станислав быстро ответил и обсудили детали экскурсии. Мы с коллегами остались довольны. Посмотрели все что хотели, узнали историю региона.

Т Трейси Экскурсии (гид-экскурсовод) по Владимиру Замечательная экскурсия! Интересно, познавательно, увлекательно, ритмично. Получили дельные советы по изучению достопримечательностей Владимира, Боголюбова и Суздаля. Спасибо нашему экскурсоводу - Станиславу! Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Д Денис Были на двухчасовой пешей экскурсии по Владимиру. Прекрасная и интересная подача материала. Живое общение, ответы на любые вопросы от всей группы. Станислав также дал советы на дальнейшее самостоятельное посещение других достопримечательностей. Остались довольны. Рекомендую!

Л Лия Было очень интересно, при этом на гостей не давили, явно человек очень хорошо знает то, о чем рассказывает, рассказывает увлеченно, любит свой город

a antchr0 Энтузиаст своего дела. Настоящий историк-краевед- гид!

Е Елена Прекрасная экскурсия! Рекомендую!