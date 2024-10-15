Владимир впечатляет свой древней архитектурой и богатой историей. Моя экскурсия сделает ваше знакомство с городом настоящим открытием.
Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок.
Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсииУважаемые путешественники, приглашаю Вас на экскурсию по историческому центру города Владимира! Мы познакомимся с памятниками древнерусской (домонгольской) архитектуры: начнём нашу прогулку от Золотых ворот, так как именно здесь располагался главный (парадный) въезд в город и далее отправимся в княжескую часть, на территорию Кремля, где до наших дней сохранились белокаменные соборы XII в. (Успенский и Дмитриевский). По ходу движения поговорим о застройке губернского периода (на примере улиц Георгиевская и Большая Московская), известных уроженцах Владимира, заглянем на самые популярные смотровые площадки, а также увидим ряд городских монументов и жанровых скульптур. Важная информация:
- Это пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира (без посещения музейных экспозиций).
- Экскурсия состоится при любых погодных условиях, поэтому одевайтесь соответственно и выбирайте удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые Ворота
- Театральная площадь
- Козлов вал
- Спасский холм
- Георгиевская улица
- Улица Большая Московская
- Соборная площадь
- Пушкинский бульвар
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 4
Завершение: Смотровая площадка у Дмитриевского собора (ул. Большая Московская, 60)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира (без посещения музейных экспозиций)
- Экскурсия состоится при любых погодных условиях, поэтому одевайтесь соответственно и выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
15 окт 2024
А
Анна
15 окт 2024
Станислав один из лучших экскурсоводов, что доводилось слушать за 15 лет путешествий!
За два часа увлекательно и с большой любовью было рассказано так много и в общем-то достаточно о Владимире, чтобы
За два часа увлекательно и с большой любовью было рассказано так много и в общем-то достаточно о Владимире, чтобы
С
Сергей
8 сен 2024
Я и моя супруга неоднократно посещали достопримечательности на экскурсиях в разных городах России. Были интересные экскурсии и экскурсоводы, но такого потрясающего впечатления ни разу не было. Станислав Х. был просто
О
Ольга
16 авг 2024
Станислав - супер-гид! Ни разу еще не встречала, чтобы так доходчиво и четко излагали материал. Это был наша последний день отдыха, а если быть точнее, то пятый, и каждый день
А
Анна
14 авг 2024
Отличная экскурсия, на одном дыхании, быстро пролетело время. Легко и доступно гид рассказывал о своем любимом городе. Очень харизматичный человек, и мы рады, что выбрали вас для экскурсии. Экскурсия даже
А
Александр
13 авг 2024
Станислав, великолепно провел обзор города, рассказал много исторических фактов вовлек в историю города. Хотелось слушать и слушать, решили еще вернуться сюда. Рекомендую всем на все 100% слушать и познавать одно удовольствие. Хотите хорошие и увлекательные 2,5 часа. Вам сюда!!!
Е
Елена
12 авг 2024
Станислав сразу ответил, быстро договорились. Замечательная экскурсия по старой части города! Очень познавательная и интересная информация от экскурсовода. Рекомендую друзьям и всем!!!
А
Анна
12 авг 2024
Наша группа была на экскурсии по городу со Станиславом и в Боголюбово. Нам очень понравился наш гид! Станиславу огромное спасибо! Всячески рекомендую!
Д
Дмитрий
8 авг 2024
Станислав быстро ответил и обсудили детали экскурсии. Мы с коллегами остались довольны. Посмотрели все что хотели, узнали историю региона.
Т
Трейси
7 авг 2024
Экскурсии (гид-экскурсовод) по Владимиру Замечательная экскурсия! Интересно, познавательно, увлекательно, ритмично. Получили дельные советы по изучению достопримечательностей Владимира, Боголюбова и Суздаля. Спасибо нашему экскурсоводу - Станиславу! Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Д
Денис
2 авг 2024
Были на двухчасовой пешей экскурсии по Владимиру. Прекрасная и интересная подача материала. Живое общение, ответы на любые вопросы от всей группы. Станислав также дал советы на дальнейшее самостоятельное посещение других достопримечательностей. Остались довольны. Рекомендую!
Л
Лия
2 авг 2024
Было очень интересно, при этом на гостей не давили, явно человек очень хорошо знает то, о чем рассказывает, рассказывает увлеченно, любит свой город
a
antchr0
31 июл 2024
Энтузиаст своего дела. Настоящий историк-краевед- гид!
Е
Елена
27 июл 2024
Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
А
Алла
26 июл 2024
Очень понравилась прогулка со Станиславом. Два часа пролетели незаметно, основные факты, значимые даты и имена, но достаточно для того, чтобы выстроилась историческая картина. Захотелось узнать ещё больше. Постоянный диалог с группой. Нас было около 12 человек, оптимально для комфортной экскурсии. Очень рады, что попали именно к Стасу, быстро созвонились, договорились. Спасибо.
Входит в следующие категории Владимира
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